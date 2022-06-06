Чем заняться воронежскому дачнику в июне

Не забывайте регулярно поливать зреющую клубнику Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В начале июня завершается высадка рассады в открытый грунт. В этом году из-за холодной весны она сильно задержалась. Но и сейчас не поздно, высаженные растения навестают упущенное время.

Обратите внимание на регулярный полив растений, особенно в засушливые периоды месяца. Проводите прополки и рыхление грядок после каждого дождя. Это обеспечит дыхание корням.

Продолжайте плановые обработки растений от вредителей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Продолжайте плановые обработки растений от вредителей и болезней. Не забывайте чередовать препараты, чтобы не возникало привыкания. Внимательно читайте состав химикатов, поскольку под разными брендами и названиями могут выпускаться препараты с одним и тем же действующим веществом.

В это время можно окучить картофель, не забывайте обязательно рыхлить междурядия. Особенно после дождей и поливов.

В июне можно заняться размножением ягодных кустарников способом черенкования. Для этого идеального подходят малина, смородина, жимолость и другие.

Можно подкормить малиновые посадки навозом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Чтобы на следующий год получить хороший урожай малины, уже сейчас обрежьте молодые кусты при достижении ими метровой высоты. После этого куст даст много боковых побегов, на которых через год заложатся ягоды. Можно подкормить малиновые посадки навозом (2-3 кг на 1 кв.м) и замульчировать сорняками или скошенной травой. Для профилактики серой гнили малины посыпьте почву вокруг кустов золой, а листья обработайте биофунгицидами, например, Фитоспорином или Цирконом.

Из-за холодной весны высадка рассады в открытый грунт сильно задержалась Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Позаботьтесь о клубнике. В период цветения и созревания ягод растениям требуется регулярный полив (20-30 л воды на 1 кв.м), а также защита от вредителей, которые могут лишить вас урожая.

Следите за образованием корневой поросли у деревьев и своевременно ее удаляйте.

Если весной вы прививали деревья, то сейчас нужно обеспечить прививкам должный уход. Осмотрите растения и удалите слабые и неприжившиеся прививки. Срезайте поросль и волчки ниже места прививки. Если привитый побег растет слишком быстро, его надо прищипнуть.