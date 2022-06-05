Фуговали, лепили горшки и играли в бирюльки: воронежцы окунулись в Петровскую эпоху

Посетители фестивали могли полюбоваться на русскую старинную избу. Фото: Ольга ТОЛУБАЕВА

4 июня состоялся V губернский фестиваль «Воронеж фольклорный». Он приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Участники и гости окунулись во времена Петровской эпохи: мастера научили желающих ремеслам, показали этническую историю регионов.

Фестиваль прошел в рамках объявленного в РФ года культурного наследия народов России. Организаторы - департамент культуры Воронежской области, ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и кино». Мероприятие проводится ежегодно с целью укрепления народных исторических ценностей города и региона.

«Россия молодая» - название гала-концерта, которым открылся «Воронеж фольклорный». На сцене Зеленого театра выступили творческие объединения музыкальных, танцевальных и театральных ансамблей с участием коллективов Воронежской, Липецкой и Белгородской областей.

На концерте было много зажигательных номеров. Фото: Ольга ТОЛУБАЕВА

Одной из первых исполнила русскую народную песню Юлия Жарикова из Поворинского района. Следом были народный фольклорный ансамбль «Терем» ВГУ и народный ансамбль казачьей песни «Донская вольница» Семилукского района, а также многие другие. Помимо песен народ веселился в плясках.

КРЕСТЬЯНСКИЕ КОМНАТЫ И ИЗБУШКИ С ВЫПЕЧКОЙ

Главная аллея Центрального парка «Динамо» превратилась в интерактивную площадку «Один день в Петровской деревне!». Районы Воронежской области продемонстрировали комнаты крестьянских изб и позволили прикоснуться к атмосфере быта простых людей, живших в Петровскую эпоху. Здесь было все: и домашняя утварь, и атрибуты мастерских ремесленников, этнические костюмы русского народа, вышивка и даже избушки с выпечкой.

Посиделки у старинной прялки. Фото: Ольга ТОЛУБАЕВА

Корреспонденты «Комсомольской правды» подробнее узнали о деле петровских ремесленников.

Владимир Шубин, участник из Анинского района, расположился в палатке, где была представлена резьба по дереву:

- Я занимаюсь резьбой очень давно, тяга к этому появилась еще со школы. Тут у меня резцы по дереву: вот, например, косяк. Они разные бывают, острые или полукруглые. Можете попробовать резануть, - улыбается мастер. - А это я вырезаю: деревья, птицы, избушка… Потом покрываю их морилкой (жидкое средство, помогает подчеркнуть внешний вид натуральной древесины и защитить от пагубных воздействий).

Лида Щелканова представляет Грибановский район. Ее род занятий - плетение поясов на дощечках:

- Это фенечки и поясочки. Для плетения нужны дощечки - квадратики с проделанными по углам дырочками для ниток. Таких пластинок можно взять разное количество, вот у меня сейчас шесть. Техника интересная. Например, вот эти пояса сплела часа за три, несложно.

Михаил Чеботарев, Воробьёвский район. В его экспозиции целая мастерская.

- Мы фугуем. Ваши папы, наверное, уже не фуговали, а вот деды и прадеды да… - Михаил наглядно проходит фуганком по дереву, от которого сыпятся стружки. - Вот смотри, внизу рубанок, а есть еще шерхебель. Он шелуху снимает. Это то же самое, только у этого лезвие прямое, а у того полукруглое. Они выравнивают доску «на ноль». Раз - и делает бревна гладкими. Сейчас другое, конечно, инновации - уже никто не пользуется почти…

К разговору присоединяется женщина с маленькой дочкой:

- Нет-нет! Они встречаются, ими пользуются. У нас дома еще от деда остались фуганок, рубанок. Показывать это все здорово. Вон, у меня хотя бы ребенок знать будет. Я еще даже сама на нем могу!

- Правда? Иди попробуй, заходи, - расплывается в улыбке Михаил.

- Давай, мама, попробуй! - веселится ее девочка.

В каждой палатке было на что посмотреть. Фото: Ольга ТОЛУБАЕВА

КОРАБЕЛЬНЫЕ ГВОЗДИ И МОРСКИЕ УЗЛЫ

«То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» - место, где каждый мог попробовать забить корабельные гвозди, вылепить глиняный горшок или научиться вязать морские узлы. Здесь же находилась «Галерея славных дел» - ремесленные мастер-классы для детей и взрослых.

Ценителей моды увидели «Поэзию народного костюма» - выставку традиционных русских нарядов Воронежской области и кукол в костюмах Петровской эпохи.

Встречались и такие оригинальные прически. Фото: Ольга ТОЛУБАЕВА

Почитателям литературного искусства предоставили гостиную с участием чтецов и любительских театров «Когда Россия молодая мужалась именем Петра».

Для детей создали отдельную программу «Петровские потехи». Здесь устраивали пляски, настольные игры и многое другое.

«Бирюльки» - игры для компании, созданные из деревянных предметов. Всего таких «настолок» было три: «Кошки-мышки», «Куча-мала» и «Добрая дюжина». Рядом детям предлагалось водить хоровод и поиграть в игру «косичка», в которой соревновались две команды - кто быстрее переплетется и сделает косичку. У кого она крепче и симпатичнее, тот и выиграл.

«Кубарь» - вот развлечение, от которого на память сразу приходит выражение «кубарем катиться». Обязательной принадлежностью игр с кубарем является кнутик (веревочка на короткой палке) или просто веревочка. Во время игры кубарь вертят руками и пускают на пол или на стол. Чтобы он не остановился, его подхлестывают кнутиком. Если пол гладкий, кубарь может вертеться очень долго. Двое играют, пока кубари не столкнутся или один из них не упадет. Можно поспорить, кто дальше угонит кубарь.

Завершился «Воронеж фольклорный» концертом «Землю русскую восславим» в Зеленом театре. Зрители увидели выступления коллективов из Воронежской, Липецкой, Орловской и Белгородской областей.

КСТАТИ

12 июня ГБУ «ВОЦНТиК» представит новый фестиваль «Край Воронежский, песенный край» в Костенках. И в этот же день в Новой Усмани пройдет фестиваль «На Троицу».