Медовку под Воронежем с трассой М-4 «Дон» свяжет новая дорога

В целом на дороги в Воронежской области потратят 17 млрд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От деревни Медовка в Рамонском районе до трассы М-4 «Дон» построят новую дорогу протяженностью 2 км. Таким образом жители Новоживотивоского и Ямненского сельских поселений получат прямой путь на автомагистраль. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Максим Оськин, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире в официальных пабликах правительства области в соцсетях в четверг, 2 июня.

Как отметил Оськин, дорога необходима, так как в этом районе идет интенсивное жилищное строительство. На проект выделили 28 млн рублей. Дорогу введут в эксплуатацию уже в этом году.

В целом в Воронежской области в 2020 году на ремонт дорог, дорожную инфраструктуру, и содержание улично-дорожной сети потратят около 17 млрд рублей. Это топливные акцизы, транспортный налог, а также транши из регионального и федерального бюджетов.

Около 4,5-5 млрд рублей выделили на областной центр. В Воронеже в этом году приступили к программе по ремонту дорог частного сектора. Она рассчитана на пять лет. В 2022 на нее потратят 150 млн рублей. Кроме того, в планах реализация капиталоемких проектов, к примеру первый этап реконструкции Остужевской развязки, а также затраты на дорожную инфраструктуру: освещение, разметку, тротуары и так далее.

Около 3 млрд рублей потратят на местные автомобильные дороги в районах области. Акцент будут делать на обустройстве твердого асфальтобетонного покрытия. Около 8 млрд рублей направят на региональные и межмуниципальные дороги.

Кроме того, Максим Оськин предупредил о том, что уже сейчас увеличился туристических поток, а значит интенсивность движения автомобилей в южных направлениях: Новохоперское, Ростовское, Волгоградское, Кантемировское, Луганское. Вырос и трафик грузоперевозок. При этом на некоторых трассах запланированы работы по расширению дорог, что создаст пробки.

- На трассе «Дон» больше никаких капитальных работ не планируется, но реконструкция будет на трассах в Саратовском, Курском и Ростовском направлениях. Там ведутся работы по расширению проезжих частей, - рассказал Максим Оськин. – Двухполосная связь между регионами – это не очень удобно. Мы провели совещания, проанализировали меры по минимизации пробок.

На ремонтируемых участках при помощи светофоров организовали реверсивное движение, кроме того, предусмотрены временные проезды. Это, по словам Оськина, должно помочь автомобилистам. В среднем в пробках на этих участках автомобилисты должны тратить не больше 10 минут.