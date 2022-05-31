Актриса из Воронежа снялась в новом художественном фильме с Андреем Соколовым, Даниилом Страховым и Катей Гусевой

Кадр из фильма

Несколько дней назад в российский прокат вышел художественный фильм «Аманат». В драме Райфа Кубаева и Антона Сиверса главную женскую роль сыграла актриса из Воронежа Варвара Комарова. Картина рассказывает о периоде Кавказской войны первой половины XIX века и романтических отношениях Джамалуддина, сына имама Дагестана и Чечни Шамиля (выданного отцом в 9-летнем возрасте в качестве аманата (заложника) русскому правительству в залог его преданности России) с русской аристократкой Елизаветой Олениной. Вот Лизу Оленину и сыграла 23-летняя уроженка Воронежа Варвара Комарова.

Афиша фильма

НА СЪЕМКАХ АКТРИСУ КОНЬ ЧУТЬ НЕ СБРОСИЛ В ПРОПАСТЬ

Варя в отъезде и не смогла быть на премьере. Подробностями о съемках, со слов дочери, поделилась с «Комсомолкой» ее мама Елизавета Комарова.

Фильм делали довольно долго, в том числе из-за проблем с финансированием. Около трех лет снимали сцены, где не было главной героини, то есть Варвару утвердили уже в середине съемочного процесса.

- Как только это произошло, начался ковид, и все замерло. Потом когда съемки все-таки начались в период пандемии в Санкт-Петербурге, перед началом взяли ПЦР-тесты, и у Вари обнаружили положительный анализ. Ее одну посадили на карантин в гостинице, пока снимали другие сцены. Она высидела, и выяснилось, что коронавируса у нее не было, ложный тест. В итоге пришлось ускориться, снимали сцены с ней несколько дней, круглые сутки. Продюсер и режиссер благодарили, что не пришлось ничего переснимать, - рассказала Елизавета Комарова. - Когда ездили на съемки в Дагестан, конь чуть не сбросил Варю с обрыва, животное перед бездной занервничало. Слава богу, Варе помогли многолетние занятия гимнастикой - она сгруппировалась и не упала. Но было так страшно, что она потом долго не могла подойти к лошадям.

Кадр из фильма

С ДЕТСТВА БЫЛА НЕПОСЕДОЙ

В картине снялись звезды театра и кино - Андрей Соколов (Николай I), Екатерина Гусева (мать Оленина), Даниил Страхов (Мамонов). Но Варе не впервой играть с мэтрами. Еще на третьем курсе девушку пригласила в свой театр Нонна Гришаева, тогда же Варвара снялась в фильме Егора Кончаловского «На Луне». На сегодняшний момент в ее копилке также фильмы «Этерна: Часть первая», "Мосгаз.Западня" и «Марш утренней зари» (еще не вышел на экран).

Родители рассказали, как вообще девочка стала актрисой, перепробовав несколько творческих направлений.

- Варя с детства была супер активной. Мы с трех лет пытались пристроить эту непоседу в художественную гимнастику, но тогда принимали туда с пяти лет. Нам пришлось схитрить и в четыре года сказать, что ей пять! При пятиразовых занятиях в неделю она продолжала стоять на голове, в итоге мы отдали ее еще и в музыкальную школу, - рассказал отец актрисы, продюсер Игорь Комаров. - Но когда по окончанию школы Варя заявила, что будет актрисой, да еще поступать собирается в «Щуку», мы были в шоке, там своих «щукарей» хватает! Было около 8000 заявлений, принимали 32 человека. Но когда она прошла третий тур, мы поняли, что не избежать судьбы и стали активно поддерживать. В итоге она окончила «Щуку» с красным дипломом.

Кадр из фильма

В ДЕТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНО НЕ ВОДИЛИ НА СПЕКТАКЛИ

Елизавета Комарова, сама актриса по образованию, призналась, что на самом деле, еще с детства поняла, что дочка выберет эту профессию.

- Родители, когда по себе знают сложности профессии, не хотят чтобы они достались детям. Мы специально не водили девочку на спектакли, чтобы она этим не загорелась. Потому что однажды побывали на прогоне «Лебединого озера», девочка-мотор сидела, не моргая, не отрываясь от сцены. Я пыталась рассказать, о чем речь в балете, она мне сказала: я все понимаю. В итоге она даже в антракте не пошла в туалет, дожидаясь второй части. После этого мы с премьерами завязали. Но это не помогло: в пятом классе она пришла из школы и заявила, что поступает с подружкой в театральный! Ну мне-то актерский талант был виден. Я понимала, что к этому все придет, - призналась Елизавета. - Когда в конце школы она работала моделью в Шанхае, на Тайване, приехала оттуда с разговорным китайским, я надеялась, вдруг станет переводчиком! Был случай в Елисеевском магазине в Москве, когда Варя вдруг стала пачки с чаем переворачивать: они оказывается вверх ногами стояли! Но не удалось переубедить. Она тогда сказала: «Не знаю, как вам сказать, но я плачу каждую ночь, хочу в театральный, знаю, что вы расстроитесь». В итоге пришлось одновременно сдавать школьные ЕГЭ и туры в училище. Результат вы видите.