Депутаты гордумы обсудили увеличение бюджета на развитие социальной сферы Воронежа

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В городском парламенте обсудили вопрос корректировки бюджета Воронежа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Произошло это на заседании постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям, которое прошло под председательством депутата Ивана Кандыбина.

Как уточнили в думской пресс-службе, бюджет Воронежа дополнительно может получить 6 505 491,3 тысяч рублей в виде субсидий и межбюджетных трансфертов. В связи с этим парламентариям предложили внести изменения в доходную и расходную части главного документа.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Как отметила руководитель управления финансово-бюджетной политики мэрии Елена Муромцева, эти средства планируется направить на решение социально значимых вопросов. Среди них – капитальное строительство объектов муниципальной собственности, благоустройство общественных пространств, капремонт учреждений социальной сферы, переселение граждан из аварийного жилья. Также деньги пойдут на реализацию ряда инфраструктурных проектов.

В частности, выделена субсидия в 214 млн рублей для приобретения в муниципальную собственность Левобережных очистных сооружений. В связи с этим управление имущественных и земельных отношений Воронежа уже предоставило парламентариям информацию, какие участки и расположенные на них объекты недвижимости входят в имущественный комплекс.

Кроме того, члены комиссии обсудили передачу земельного участка по адресу: г. Воронеж, набережная Петровская, 23б из муниципальной в собственность Воронежской области.

Эти вопросы рассмотрят на следующем заседании городской Думы, которое пройдет 2 марта.

Ирина Шабанова