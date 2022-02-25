Санкционные списки и контроль торговых сетей: экономические новости недели для воронежцев

Что изменилось для воронежцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто из воронежских депутатов Госдумы попал под западные санкции? Есть ли в Воронежской области достаточный запас продуктов и товаров первой необходимости? Насколько больше придется платить за проезд по трассе М4 «Дон»? О чем хотят рассказать специалисты Роспотребнадзора воронежским предпринимателям? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Депутаты под санкциями

Из восьми депутатов, представляющих Воронежскую область в Госдуме, под санкции Евросоюза и Канады попали пятеро. Так, в список вошли коммунист Сергей Гаврилов и единороссы Аркадий Пономарев, Сергей Чижов, Игорь Кастюкевич и Андрей Марков. Им ограничили доступ к европейскому и канадскому финансовым рынкам.

Не попали под санкции представители ЕР Алексей Гордеев и Евгений Ревенко, а также «Новых людей» - Антон Ткачев.

Налогов не досчитались

В региональной прокуратуре сообщили, что бюджет РФ недосчитался 1,3 млн рублей из-за налоговых преступлений в Воронежской области. Возместить из этой суммы удалось только 70% - 880,5 млн.

В прошлом году воронежские следователи возбудили 37 уголовных дел о налоговых преступлениях. Большая часть из них была прекращена, поскольку фигуранты возместили ущерб госказне. На имущество остальных наложили арест.

Бюджетные расходы на социалку увеличили

Воронежская областная Дума одобрила корректировку регионального бюджета на 2022 год. Доходную часть увеличили на 7 млрд 991 млн рублей - до 149 млрд 263 млн за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета и налоговых сборов. Расходы вырастут на 27 млрд 400 млн рублей и составят 171 млрд 939 млн рублей. Дефицит при этом – 22 млрд 676 млн. По словам парламентариев, его удастся покрыть за счет различных источников финансирования.

Дополнительные деньги направят на социальную сферу: увеличение зарплат бюджетников, ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры, закупку автомобилей скорой помощи.

Проезд по трассе «Дон» стал дороже

Тарифы на проезд по трассе М4 «Дон» выросли с 25 февраля. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор». Стоимость проезда по платным участкам от Москвы до Краснодара увеличится на 6 - 6,9%. Для владельцев легковушек путь станет дороже на 145 - 160 рублей.

Проезд подорожал на 6-6,9% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В «Автодоре» решение объяснили ежегодной индексацией. Ее провели с учетом инфляции в 2021 году.

Историческое здание продают за 120 млн

На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже двухэтажного здания 1990 года постройки. Дом расположен на улице Кольцовской рядом с «Винзаводом». Владельцы просят за него 120 млн рублей. Ранее там располагались контора винного склада ликеро-водочного завода и гостиница.

В объявлении указано, что перед фасадом расположен благоустроенный сквер. Рядом с домом – «Винзавод», ресторан «Коптильня», бизнес-центры и административные здания.

Ремонт тротуаров за 29,5 млн

Управа Ленинского района ищет подрядчика для ремонта тротуаров. Соответствующая конкурсная документация появилась на сайте Госзакупок. Цена контракта - 29,5 млн рублей. Заявки на участие принимают до 1 марта. Победителя определят уже 3-го числа.

Обустроить и отремонтировать в 2022 году планируют тротуары на улицах Кирова, Фридриха Энгельса, 20-летия Октября, 9 Января, Пирогова, Челюскинцев, Моисеева, Летчика Колесниченко, Платонова, Куколкина, в переулках Туркменский и Балтийский, а также на площади Ленина.

С улиц Воронежа исчезнет китайское такси

Китайское такси DiDi больше не будет действовать в Воронеже. Как сообщили в компании, сервис вообще прекращает работу в России и Казахстане. В нашем городе это такси появилось с лета 2020 года. DiDi позиционировали себя как машины эконом-класса.

Продолжат обслуживать клиентов компании Яндекс. Такси, Uber, «Ситимобил», Gett, «Тройка», «Максим».

Закрылось еще одно кафе

Работу прекратило кафе «Дружба» (Фридриха Энгельса, 60А). На одном из сайтов объявлений появилась информация, что помещение сдают в аренду. Речь идет о площади 182 кв. м. В месяц за это просят 145,6 тыс. рублей.

Это уже не первое кафе, которое закрывается с начала года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала года в Воронеже закрылось уже много общепитов. Причина в основном одна - коронавирусные ограничения. Так, горожане лишились бара BarDuck, восьми кофеен, ресторана «На Чердаке» и ресторана авторской кухни «Маршак».

Работу торговых сетей контролируют

Из-за спецоперации в Донбассе в Воронежской области ввели ежедневный мониторинг работы торговых сетей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальной сети. По его словам, в распределительных центрах имеется надежный запас продуктов питания и товаров первой необходимости на срок до 45 дней. Дефицита нет.

Глава региона поручил профильным департаментам и дальше обеспечивать бесперебойное наличие товаров в магазинах и аптеках, а также топлива на АЗС.

Предпринимателей пригласили на «День открытых дверей»

Мероприятие проведет региональное управление Роспотребнадзора 10 марта. Специалисты расскажут бизнесменам об обязательных санитарных требованиях, а также напомнят догмы закона «О защите прав потребителей». Участники могут задать экспертам все интересующие их вопросы.

«День открытых дверей» пройдет в дистанционном формате. С 12.00 до 14.00 в Zoom будет организована видеоконференция. С 14.00 до 16.00 специалисты готовы предоставить консультации по телефону. По вопросам санитарного надзора - 8 (473) 263-13-04; защиты прав потребителей - 8 (473) 264-15 -07; эпидемиологического надзора - 8 (473) 264-15-34.