Хорошие условия работы, дружный коллектив, современное оборудование – главные слагаемые для решения задач

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Как театр начинается с вешалки, так и дорожная производственная база начинается с лаборатории. Именно в ней испытываются асфальтобетонные смеси, проверяется качество инертных материалов.

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В лаборатории дорожной производственной базы БДРСУ№2, расположенной в Новоусманском муниципальном районе, сейчас идёт подготовка к новому дорожно-строительному сезону: отрабатываются и испытываются рецепты асфальтобетонных смесей.

Инженер-лаборант Татьяна Сепкина рассказала, что «зимой лаборатория проводила входной контроль, то есть проверяла качество инертных материалов. Сейчас вместе с ведущим экспертом дорожного хозяйства отдела технического контроля, содержания и ремонта автомобильных дорог КУВО «Дорожное агентство» Романом Черенковым лаборанты занимаются испытанием асфальтобетонных смесей и согласованием их рецептов на будущий сезон дорожных работ».

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Департамент дорожной деятельности строго контролирует качество асфальтобетонных смесей, ведь от этого будет зависеть состояние наших дорог, - считает Татьяна Сепкина.

Если лаборатория – сердце дорожной компании, то весовая – её мозг. Ни один автомобиль с грузом не должен её миновать.

- Сейчас идёт завоз инертных материалов, Отсев и щебень привозим с Павловского карьера. Все грузы тщательно взвешиваем, записываем в журнал и вносим в компьютер, - подчеркнула весовшица Ольга Семёнова.

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Новую весовую открыли совсем недавно, в феврале. Водители отмечают её удобное месторасположение и хорошие съезды.

Здесь же, на территории производственного комплекса, есть битумохранилище на 2000 тонн и асфальтобетонный завод, производительностью 160 тонн/час, который сейчас ремонтируется, готовится к сезону дорожных работ. Подготовленный к запуску данный асфальтобетонный завод будет задействован, в том числе, и при выполнении дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Ремонтная бригада меняет изношенные узлы и детали. К началу сезона завод будет полностью подготовлен, - отметил руководитель АБЗ Владимир Дрыгин.

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Этот завод ориентирован на ремонт региональной и муниципальной сети дорог.

Все рекомендации экологов на предприятии тщательно соблюдаются. Лабораторный контроль строгий, лаборанты испытывают каждую партию щебня. И именно такой выверенный и тщательный подход к подготовке асфальтобетонного завода позволяет не снижать планку качества произведённого асфальтобетона.

Новая весовая, современная, оборудованная лаборатория, просторный ангар для ремонта техники, АБЗ, битумохранилище - в целом, создаёт современную, эффективную инфраструктуру.

Руководитель производственного комплекса «Воронежский» Юрий Мезенцев еще раз акцентировал внимание на подготовке к новому сезону дорожных работ: обслуживании асфальтобетонного завода, завозе инертных материалов. Проводится набор сотрудников для работы в новый дорожно-строительный сезон. Отрабатывается мотивационная составляющая».

В этой фразе заключена работа по улучшению условий труда дорожников. Сейчас ремонтируется корпус общежития. Ремонт планируется закончить к 1 апреля 2022 года, там будут комнаты отдыха, душевые, чтобы дорожники Новоусманской и других подразделений группы компаний БДРСУ могли отдохнуть от работы.

Особое внимание на производственной базе ООО «БДРСУ №2» в Новоусманском муниципальном районе уделяется обучению дорожных рабочих. Есть специальная полоса, где отрабатывают навыки водители дорожных катков перед очередным дорожным сезоном. Постоянно проходят обучение и аттестацию сотрудники компании БДРСУ№2.

Хорошие условия работы, дружный коллектив, современная техника и оборудование – вот главные слагаемые для решения стоящих перед нашей организацией задач, - подчеркнул заместитель руководителя отдела сдачи и внутреннего контроля ООО «БДРСУ№2» Юрий Артемов.

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Информационная составляющая органично вписана в производственный процесс дорожной компании. На рабочих совещаниях председатель Совета директоров группы компаний БДРСУ Дмитрий Хвастунов информирует сотрудников о целях и задачах, поставленных профильным департаментом – дорожной деятельности Воронежской области.

- Чем лучше дорожники владеют информацией, тем меньше нерешённых проблем, тем быстрее мы реагируем на те задачи и вопросы, которые возникают в процессе работы. Вот поэтому для нас и важна работа с департаментом дорожной деятельности Воронежской области, - считает Юрий Мезенцев.

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Ведущий эксперт КУВО «Дорожное агентство» Роман Черенков отметил, что «коллектив дорожной базы БДРСУ№2 в Новоусманском муниципальном районе серьёзно готовится к сезону дорожных работ 2022».

Ирина Плотникова

Фото Всеволода Ковалёва