Выходные в Воронеже: музыка Бабаджаняна, открытка в стиле Леонардо, фильмы про войну

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЫКА БАБАДЖАНЯНА

25 и 26 февраля в филармонии выступит лауреат международных конкурсов, выпускник Московской консерватории и Королевского колледжа музыки в Лондоне Гайк Казазян. Музыкант исполнит Концерт для скрипки с оркестром известного армянского композитора Арно Бабаджаняна в сопровождении симфонического оркестра. Скрипач – земляк композитора. Концерт для скрипки с оркестром в Воронеже прозвучит впервые.

Арно Бабаджанян написал музыку к фильмам «Невеста с Севера», «Жених с того света», «Лично известен», его песни исполняли Муслим Магомаев, Мирей Матье, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и многие другие артисты.

25 февраля в 19.00, 26 февраля в 18.00.

ВОЛОНТЕРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

26 февраля в 13.00 в конференц-зале Дома молодежи (пр. Революции, 32, 3 этаж) состоится бесплатный семинар в рамках Классической Школы культурного волонтерства «Волонтеры Культуры Воронежской области сегодня». Участники семинара узнают, когда зародилось волонтерское движение в сфере культуры в Воронежской области, а также почему по всей стране стали развивать и масштабировать культурное добровольчество. Воронежцам расскажут, какие направления деятельности есть в работе волонтеров культуры, в каких крупных событийных мероприятиях можно принять участие, почему волонтером культуры быть интересно и престижно, существуют ли поощрения за культурное волонтерство? Какие знания и навыки можно получить в ходе волонтерской деятельности, а также какие бонусы можно приобрести за участие в культурном добровольчестве.

ФИЛЬМЫ ПРО ВОЙНУ

27 февраля в 12.30 в лекционном зале (405 аудитория) библиотеки имени Никитина пройдет Всероссийский кинопоказ фильмов короткого метра в рамках культурно-образовательной программы VIII молод жного кинофестиваля военно-исторических фильмов «Перерыв на кино». В часовую программу войдут картины, посвященные подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Покажут два разных фильма «Снайпер», «Воины света», «Первый бой», «Глаза», «Кинолента памяти».

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ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

В зале на Кирова, 8 проходит ежегодная выставка «Дыхание весны». Умельцы представили свои лучшие работы в разных техниках: макраме. бисероплетение, вышивка, лозоплетение, авторские куклы, валяние из шерсти. На выставке можно также посмотреть два крупных проекта. «С куклой по России» - хоровод уникальных игрушек от 67 мастеров, представляющих разные уголки России, Белоруссии и Японии. И инсталляцию «Великое Петровское посольство в лицах и куклах», посвященную 350-летию первого русского императора.

Выставка "Дыхание весны" продлится до 2 марта. Вход свободный.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ОТКРЫТОК

27 февраля в рамках выставки «Изобретения Леонардо да Винчи» в музее имени Крамского пройдет мастер-класс «Полет мечты». Он посвящен созданию объемной открытки в технике поп-ап в духе Леонардо. Великий ученый фиксировал свои наблюдения и исследования о полете птиц и предвидел, что человек сможет летать. Начало мастер-класса в 12.00.

Напомним, интерактивная выставка изобретений Леонардо да Винчи предстаывляет более 50 экспонатов: от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, сделанных по чертежам художника. Этот научный аттракцион дает возможность непосредственного изучения законов физики и механики, позволяет испытать средневековые машины и механизмы, наглядно изучить принцип их работы и устройство, ведь все экспонаты действующие! Помимо механизмов, на выставке представлены репродукции полотен великого мастера и научные материалы.

В рамках работы проекта в выходные дни в 12.00 и 16.00 в музее проводятся бесплатные экскурсии (с приобретением входного билета). Выставка продлится до 13 марта.

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ЗОЛОТОЕ РУНО

В Воронеж приезжает шоу «Аргонавты». Это настоящий цирковой блокбастер. Масштабная постановка покажет историю мифического героя Ясона, который добыл для коварного царя Золотое руно. На пути к заветной цели аргонавтам повстречаются обольстительные красавицы и беспощадные враги, мудрые кентавры и яростные огненные быки. Легенда оживет благодаря видеопроекции, лазерам, спецэффектам и авторской музыке. Представление - удивительный сплав акробатики, танца, схваток бойцов ушу и головокружительных трюков под куполом цирка, которые объединены захватывающим сюжетом. В Воронеж приедут более 50 артистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. В представлении используется более 150 авторских костюмов.

Напомним, представления пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора: при заполнении зала не более 50%, предъявлении на входе QR-кодов или сертификатов о прививке от коронавируса (детям QR-код не требуется). Первые представления состоятся 26 февраля в 17.00 и 27 февраля в 13.00.

фото предоставлено организаторами

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 26 февраля в 18.00 покажут оперетту «Севастопольский вальс». 27 февраля в 11.00 - музыкальную сказку «Людвиг и Тутта», 27 февраля в 18.00 - балет «Лебединое озеро».

Никитинский театр 26 февраля в 18.00, а также 27 февраля в 14.00 и 18.00 покажет комедию «Двенадцатая ночь».

В драмтеатре 25 февраля в 19.00 "Бумажный солдатик", 26 февраля в 18.00 "Пьеса без названия". 27 февраля в 12.00 - "Человек с детским акцентом", а в 18.00 - "Наши жены".

Двенадцатая ночь Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МОНЕТЫ С ЖИВОТНЫМИ

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) работает фотовыставка «Драгоценный мир живой природы». Проект представляет монеты с изображением животных, в том числе с бобром, в связи с необходимостью сохранения и восстановления численности которого был создан Воронежский заповедник с бобровым питомником.

- История изображений животных на монетах насчитывает многие тысячи лет. В древние времена звери и птицы на деньгах олицетворяли богов-покровителей, а в средневековой Европе служили геральдическими символами. Банк России регулярно посвящает памятные монеты животным, которые оказались под угрозой исчезновения. Для выставки выбраны экземпляры из серий «Красная книга» и «Сохраним наш мир». Среди них монеты с изображением амурского тигра - самого крупного представителя кошачьих, манула - современника саблезубого тигра, появившегося на Земле примерно 10-12 миллионов лет назад, снежного барса, которого еще называют властелином гор, полярного медведя – живого символа Арктики, - отметили организаторы.

Выставку можно посмотреть до 1 марта.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ И ПРОВОДЫ ЗИМЫ

На выходных в музее-усадьбе Веневитинова пройдут праздничные «Масленичные гуляния». На празднике гости в игровой форме познакомятся с колоритными и самобытными традициями русской Масленицы. В завершение гостей ждет чаепитие вокруг настоящего тульского самовара.

Кроме того, с 27 февраля в музее-усадьбе состоятся «Проводы зимушки-зимы». Это традиционная театрализованная детская программа. Она начнется с увлекательной экскурсии по залам усадьбы, затем будут веселые конкурсы и встреча с любимыми персонажами русских сказок: Морозом Ивановичем, Бабой-Ягой, красавицей Весной, нянюшкой Степанидой и воеводой из Москвы. Праздник завершится чаепитием со старинным самоваром.