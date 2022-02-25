Воронежский губернатор: «Еще 6 населенных пунктов региона обеспечат качественной водой из центральных систем водоснабжения»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Повышение качества жизни жителей Воронежской области и обеспечение их чистой питьевой водой – одно из важнейших направлений в работе правительства региона и лично губернатора Александра Гусева. Благодаря инициативе Александра Викторовича активно ведется строительство и модернизация систем водоснабжения.

Способствует этому и федеральная помощь. В регионе активно реализуется проект «Чистая вода». К примеру, на модернизацию сетей и установку станций водоочистки в 2022-м году из госказны направят 447,7 млн рублей.

— В этом году участниками регионального проекта по улучшению качества питьевой воды стали 7 городов, сел и поселков Воронежской области. Предполагается, что реализация планов на 2022-2023 годы позволит полностью обеспечить воронежцев, у которых вода имела опасные примеси, например, бора и нитратов, качественной водой из централизованных систем водоснабжения. В целом же доступ к чистой воде из водопровода до конца следующего года получат 90,5% жителей населенных пунктов области, участвующих в федпроекте «Чистая вода», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

По предварительным подсчетам властей, в следующем году сумма государственной субсидии увеличится почти вдвое. Областной департамент ЖКХ и энергетики в связи с этим формирует долгосрочные планы. Так, в 2023 году продолжится масштабное строительство станций водоочистки и других объектов водоснабжения. Качественно улучшиться вода должна еще в 6 населенных пунктах региона.

В городах Россошь, Острогожск и селе Углянец работы будут вестись в рамках федерального проекта впервые. А вот в селах Семилуки, Нижний Мамон и районном поселке Панино реконструкция начнется этой весной и завершится в следующем году.

Как отметили в облправительстве, во всех этих населенных пунктах возведут водозаборы, установят станции водоочистки.

— Износ объектов централизованных систем водоснабжения, дефицит качественной питьевой воды из подземных источников — те проблемы, которые нам удается планомерно решать, благодаря участию в федеральном проекте «Чистая вода», — подытожил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.

Ирина Шабанова