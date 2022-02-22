Был моряком и бизнесменом, а призвание нашел в работе дворника: воронежец Виктор Копченов 11 лет наводит красоту во дворах

Фото предоставлено управой Ленинского района

Кого в детстве не пугали родители: «не будешь учиться, станешь дворником»? Но воронежца Виктора Копченова такими страхами не возьмешь. В его жизни были и служба на Северном флоте, и бизнес, и фиаско… А призванием неожиданно стала работа дворника, или, как он сам ее называет, «мастера чистоты».

ФИЛОСОФ ИЗ УК

- Комфортная среда проживания складывается из многих составляющих и зависит от многих факторов. Например, от того, каким себя видит человек в современном обществе. Воспитан ли он родителями в духе нравственных заповедей и позиционирует ли он себя как равный среди равных. Если так, то жизнь легка, а дорога чиста. Даже, несмотря на текущие неурядицы и глобальные проблемы. Мы сами делаем свою жизнь такой, которую наблюдаем ежедневно, - так по-философски рассуждает техник по благоустройству одной из крупнейших управляющих компаний Ленинского района Воронежа Виктор Копчёнов.

Тут надо уточнить, что сегодня изменилось не только название - техник по благоустройству, но и сама работа дворника, его должностные обязанности значительно расширились. Это не просто подметание улиц, чистка снега или уборка территории. Здесь и уход за растениями, и мелкий ремонт оборудования, и много чего еще.

Фото предоставлено управой Ленинского района

«ДУМАЛ, ПЕРЕКАНТУЮСЬ ГОД-ДРУГОЙ»

В управляющую компанию Виктор попал от безысходности. Бывший моряк Северного флота, он в недавнем прошлом был преуспевающим бизнесменом. Но неожиданно потерял все, влез в долги. Тут и попалось на глаза в автобусе объявление о приеме на работу.

- Думал, годок-другой перекантуюсь и найду, что-то еще посерьезней, а получилось, задержался на 11 лет, - признается Виктор.

Сегодня ему 64, кое-какие долги удалось вернуть. А вот работа дворника полюбилась и стала призванием.

- Главное есть семья, стабильная работа, трезвый ум и здоровье, а все остальные излишества мы себе придумаем сами, - шутит Виктор. – Зато я рассекаю на единственном в Воронеже вишневом «Крайслере».

Юмор, это то, что помогает Виктору Копченову не падать духом, а еще ладить с жильцами многоэтажки, где он работает, с гостями и коллегами по работе. Вокруг его дома всегда идеальная чистота, при том, что площадь территории вовсе не маленькая - порядка 700 квадратных метров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

711 многоквартирных домов расположены на территории Ленинского района

Ими управляют 93 различных УК и ТСЖ

300 дворников трудятся в обслуживающих организациях на территории района