Воронежский губернатор: «Нельзя быть равнодушным к чужой беде»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Александр Гусев посетил пункт временного размещения эвакуированных из Донбасса в санатории имени Горького в понедельник, 21 февраля. Там разместили 133 человека, в том числе 49 детей.

Глава региона уверен, что нельзя оставаться равнодушным к чужой беде. Он заверил воронежцев, что их интересы никоим образом не ущемят. Все программы развития и поддержки, которые были заявлены ранее, продолжат.

— Сейчас момент единения, гражданской ответственности. Особенно, учитывая, что к нам едут в подавляющем большинстве пожилые, женщины и дети. После окончания эскалации в Донбассе эвакуированные вернутся домой, как это уже было после событий 2014 года, — сказал Александр Гусев.

Граждане Донбасса заверили, что благодарны за внимание к ним. Им уже выдали сим-карты. В общей сложности сотовые операторы передали 2 450 карт, на которых установлены денежные лимиты либо предоставлена опция бесплатного использования в течение двух недель. Таким образом эвакуированные уже могут связаться с близкими. В скором времени в пунктах размещения появится wi-fi. Департамент цифрового развития уже работает над этим.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Александр Гусев пообещал, что в ближайшие дни эвакуированные получат выплаты в 10 тыс. рублей, которые поручил выделить президент Владимир Путин. Губернатор пояснил, что деньги идут через Ростовскую область, так как именно в этот регион изначально приезжают люди из Донбасса.

Кроме того, в Воронежской области дети Донбасса смогут продолжить учиться. С ними будут заниматься, как очно, так и дистанционно.

— Попробуем интегрировать в наши школы приехавших детей. Сначала протестируем их на коронавирус, после чего они смогут учиться вместе с нашими ребятами. Это для тех, кто рядом с большими населенными пунктами разместился, - рассказал Гусев. - Для тех, кто расположится в отдаленных районах области, организуем дистанционное обучение, обеспечим необходимую для учебы технику и методики. Сейчас с детьми будут работать педагогические отряды, которые оценят готовность каждого ребенка сходу влиться в очное обучение. Возможно, все-таки кому-то потребуется адаптация в виде дистанционного образования.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

По словам Александра Гусева, если потребуется, регион готов принять еще эвакуированных. Разместить возможно минимум 4,5 тыс. человек.

- Если будет нужно, подготовим дополнительные возможности, используя организованный номерной фонд. И под эти цели не станем задействовать школы и детсады. И абсолютно точно не надо нагнетать обстановку: мы примем контролируемый объем людей, в процесс вовлечены многие регионы России, есть помощь федерального центра, — выразил уверенность губернатор.

Евгения Полухина