Рост счетов за отопление и новый президент: экономические новости недели для воронежцев

Почему счета за отопление существенно выросли в январе? Фото: Александр ГЛУЗ

Сколько воронежцев не могут найти работу? Кто возглавил Торгово-промышленную палату вместо погибшего Юрия Гончарова? Почему счета за отопление существенно выросли в январе? Во сколько обойдется покупка турбазы под Воронежем? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Выбрали нового главу ТПП

Нового президента Торгово-промышленной палаты Воронежской области избрали 18 февраля. Им стал Сергей Петровский, который ранее работал в этой же должности, но с приставкой и. о. Съезд палаты проходил в главном корпусе ВГУ.

Петровский работает в этой структуре более 30 лет. До декабря 2021 года он был вице-президентом. Тогда глава региональной ТПП Юрий Гончаров трагически погиб в ДТП.

Повторные торги

В Воронеже повторно выставили на торги контракт на выполнение работ по консервации исторического дома на Депутатской, 7. Здание является объектом культурного наследия. Законсервировать его планировали ещё до конца 2021 года. Однако в первый раз торги не состоялись, так как желающих в них участвовать не нашлось.

Максимальная цена контракта - 1 млн рублей. Заявки на участие будут принимать до 25 февраля, а победителя определят 1 марта.

Консервация не должна будет повлиять на архитектуру здания. Подрядчик восстановит элементы проемов, которые сейчас разрушены, заложит двери и окна блоками из газосиликатного материала, чтобы туда не могли проникнуть непрошенные гости.

Дождались зарплаты

ООО «Автомобилист» (Панинский район) два месяца не выплачивало сотрудникам зарплату. Без денег остались 24 человека. В общей сложности компания задолжала более 1 млн рублей. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.

Компания задолжала 1 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проверяющие нагрянули в организацию с внеплановой проверкой. Только после этого сотрудники получили свои деньги. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении юрлица к административной ответственности. Кроме того, материалы направили в правоохранительные органы для привлечения должностного лица по уголовной статье.

Новый резидент ОЭЗ «Центр»

В особой экономической зоне «Центр» планируют запустить предприятие по производству деталей для авиакосмической отрасли. О появлении нового резидента сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новый проект компании «Аэрокосмические композитные технологии» представил председатель совета директоров ГК «Черноземье» Андрей Благов. Он пояснил, что на заводе могут организовать серийное производство композитных конструкций на основе углеволокна, корпусов и деталей для многоразовых космических кораблей, ракет-носителей и сопел-насадок ракетных двигателей. Инвестиции составят 3,5 млрд рублей.

Завершить строительство предприятия планируют к 2024 году. Сумма налоговых отчислений после выхода на полную производственную мощность составит 100 млн рублей в год. На заводе создадут 250 рабочих мест.

Квартира за 25 миллионов

В Воронеже продают двухуровневую четырехкомнатную квартиру за 25 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Квартира располагается на последнемэтаже в доме № 29Б на улице Таранченко. Оттуда можно выйти на террасу, где открывается вид на Адмиралтейку. Площадь квартиры - 222 квадратных метра, из них жилая - 128. Внутри есть камин и сауна.

Нереальные цены

Жителей улиц Среднемосковской в Центральном районе и 45 Стрелковой Дивизии - в Коминтерновском возмутили космические счета за отопление. По сравнению с декабрем сумма за январь выросла более чем на тысячу рублей.

При этом коммунальщики заявили, что расчеты сделаны правильно. В пресс-службе «Квадры» пояснили, что второй зимний месяц был холоднее первого.

- В результате дома потребили больше тепла (461 тыс. Гкал против 365 тыс. Гкал, рост - 26 %). Управляющая компания передает в адрес теплоэнергетиков показания общедомового прибора учета, - пояснили в компании. - На их основании для жильцов рассчитываются платежи. Потребление тепла в доме никогда не бывает одинаковым. Разница между месяцами отопительного сезона складывается не только из погодных условий, но и из множества других причин.

В "Квадре" заявили о похолодании Фото: Михаил ФРОЛОВ

На платежках также сказываются количество дней в месяце, особенности работы внутренних инженерных сетей, нарушение наладочных мероприятий внутри дома, разрегулировка системы горячего водоснабжения, неправильная работа регуляторов температуры. В «Квадре» заявили: если жители считают, что их дом потребляет слишком много тепла, предъявлять претензии следует управляющим компаниям.

Турбаза на продажу

На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже базы отдыха «Сосновый бор». Она находится в пригороде Воронежа на берегу реки Усманка. Продавец просит за нее 250 млн рублей.

Площадь участка, на котором расположен объект, 25 га. В объявлении указано, что в перспективе там можно построить бассейн, ресторан на 150 мест и новые гостевые дома. Среди преимуществ продавец называет красоту и экологичность места, а также близость к трассе М4 «Дон».

В поисках работы

Официально на учете в службах занятости стоят 11,4 тыс. жителей Воронежской области. Однако реальные цифры гораздо выше. В официальную статистику попадают только люди трудоспособного возраста. Если же считать еще пенсионеров и студентов, которые хотят найти работу, а также тех, кто в службы занятости не обращался, то показатель вырастет до 46,4 тыс. человек. Это 3,8% от общего количества жителей. Об этом рассказал глава департамента труда и занятости населения Юрий Бай.

По его словам, количество безработных значительно увеличилось в 2020-м (первый год пандемии). К октябрю в трудоустройстве нуждались 51,3 тыс. человек. В 2021-м стояла задача выйти на допандемийный уровень. Воронежская область должна была добиться того, чтобы в регионе были трудоустроены минимум 1 млн 140 тыс. человек. Планку удалось превысить - сейчас работа есть у 1 млн 148 тыс. жителей.