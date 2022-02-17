Мама бобслеистки Мамедовой про старт в Пекине: «Леночка очень ответственная - выложится на 100%»

Елена Мамедова в Альтенберге. 2021-й год, февраль. Фото со страницы Елены Мамедовой в instagram.

О том, почему про воспитанницу 73-й школы, ВГУ и института физкультуры в родном городе вспоминают крайне редко, «Комсомолка» попыталась выяснить накануне соревнований во время разговора с ее мамой.

- Собственно, спортивные задатки Лены стали проявляться с пятого класса, когда она перешла в 73-ю школу, - вспоминает Людмила Мамедова. – Я всю жизнь работаю в сфере образования, а вот мой муж Эльчин по жизни спортивный. Лена в него своей силой и выносливостью. Так вот однажды кто-то из тренеров заметил, что у Лены есть способности в беге на короткие дистанции. Информация дошла до Эльчина, он заинтересовался. Собственно с этого все началось.

У Елены сложились прекрасные отношения с ее первым тренером по легкой атлетике Ниной Бредневой. Они до сих пор общаются. Нина Викторовна обладает умением находить индивидуальный подход к каждому ребенку, выстраивает отношения так, что ребята ей доверяют. Это очень важно.

2012-й год. Выпускница 73-й воронежской школы с родителями. Фото со страницы Елены Мамедовой в instagram.

- Честно скажу, я никогда не думала, что Лена станет спортсменкой, - продолжает Людмила Алексеевна. - То есть я в теории допускала подобное развитие событий, но считала, что у нее будет другая профессия. Может, займется экономикой, может историей, может журналистикой. Поэтому, когда пришло время выбирать вуз, Лена сделала выбор в пользу института физкультуры и экономического факультета ВГУ. Я полагала, отучится, пойдет работать в школу, может тренером станет.

Но Лена выбрала бобслей. А помог ей в этом тренер Алексей Полонников.

- Я сначала была против. Она ведь наша единственная дочь, а я ведь мама-наседка. Она всегда была рядышком, а тут – бобслей. У меня слезы наворачивались, когда я видела, как она управляется со 170-ти килограммовым бобом. Сейчас, конечно, стала спокойнее, но раньше смотреть на это было невыносимо.

15 февраля 2022 года. Пекин. Первый тренировочный заезд. Фото со страницы Елены Мамедовой в instagram.

Переломным в карьере Мамедовой стал 2016-й год. Она лучше всех проявила себя на сборах, ее включили в национальную команду и она стала выступать за Краснодарский край.

Из уст различных спортивных деятелей Воронежской области приходилось не раз слышать, что Лена якобы предала свой регион.

- Но ничего подобного не было и в помине, - уверяет Людмила Мамедова. - Ее тренера Алексея Полонникова пригласили на работу в Краснодарский край. Он взял с собой Лену. Вот и вся история. Мы с мужем благодарны Алексею. Он поверил в нашу дочь, помог ей поверить в себя, и теперь она в сборной России, выступает на крупнейших соревнованиях, и уже завтра ей предстоит выступить на Олимпиаде. При помощи Алексея и своего труда Лена находится в шаге от мечты.

НАША ВЕРСИЯ

Ситуацию с Мамедовой активно муссировали в воронежской прессе после смены региона. Да и потом периодически отпускали колкости в адрес тренера Лены его более именитые коллеги. Но на самом деле наша землячка сделала логичный выбор – она пошла за тем, кто в нее поверил. Более того, она хотела представлять два региона – Краснодарский край и Воронежскую область. Но руководителей областного спортивного департамента не устроил тот факт, что Воронежская область стояла бы второй в списке. Они отказались от такого соседства с краснодарцами, и про Лену благополучно забыли.

А она как жила в Воронеже, так и живет по сей день. С марта по октябрь она в родном городе, работает в соответствии с планом, который разрабатывает тренерский штаб сборной России. В октябре уезжает на сборы в Сочи и Подмосковье, оттуда – на соревнования за границу. И так уже шесть лет. И настоящие любители бобслея, а их на воронежской земле немало, за что честь и хвала Дмитрию Степушкину и его последователям, искреннее поддерживают Мамедову.

Что касается властей, то их выбор и позиция крайне странные. Например, от соседней Орловской области в числе прочих поехала Анна Савонина. Хоккеистка родилась в поселке Хомутово, в младенчестве уехала в Подмосковье, в большинстве источников про ее карьеру ни слова нет про Орловщину, но нынешний губернатор Андрей Клычков искренне поддерживает Аню. У нас же, наоборот, лидер сборной России живет в Воронеже, любит свой город, но остается невидимой…

ВСЛЕД ЗА ПАНИНЫМ-КОЛОМЕНКИНЫМ

Хотя воронежцы никогда не становились призерами зимних Олимпиад, тем не менее, единственную медаль на Играх от нашего региона завоевал в 1908-м году фигурист Николай Панин-Коломенкин. Правда, тогда этот вид спорта был представлен на летней Олимпиаде.

Так что у Елены есть шанс войти в историю воронежского спорта. Она может стать первой призеркой зимних Игр! Соревнования бобов-двоек в Пекине (Лена выступает в паре с Анастасией Макаровой) будут проходить два дня – 18 и 19 февраля. 18-го состоятся первый и второй заезды, начало в 15:00 и 16:30 по Москве соответственно, 19-го – третий и четвертый заезды, опять же в 15:00 и 16:30. Именно после четвертого заезда определятся обладатели Олимпийских медалей.

- Следующие два дня мы будем переживать за Леночку и гордиться ею вне зависимости от результата, - не скрывает своего волнения Людмила Мамедова. – Она очень ответственная и уверена, что выложится на сто процентов. Но не все зависит от нее. Она выступает в команде, и трасса может оказать влияние на результат. Лена – хорошая спортсменка и прекрасная дочь, мы все мысленно с ней.

СПРАВКА «КП»

Елена Мамедова родилась 6 июня 1994 года в Воронеже. Свой пока самый значимый трофей Лена завоевала в сезоне-2019/20, а точнее 14 февраля 2020 года в Сигулде (Латвия), где она стала первой истории российского женского бобслея чемпионкой Европы, выиграв соревнования двоек в паре с Надеждой Сергеевой. В ее активе также четыре титула чемпионки России.