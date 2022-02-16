В Воронежской области фермер почти год не возвращает занятые у предпринимателя 35 миллионов

Фото Сергея Шахиджаняна Фото: из архива «КП»

В редакцию «Комсомольской правды» обратился воронежский предприниматель Борис Орлов*. Уже почти год он пытается вернуть деньги, которые занял владельцу фермерского хозяйства Верхнехавского района.

ПОРУЧИТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ

В начале апреля 2021 года приятель Бориса Орлова, на тот момент руководитель одного из городских отделов полиции, Олег Стогов* познакомил его с главой фермерского хозяйства Виктором Петровым*.

- Друг рассказал, что его земляк попал в неприятную историю, одолжил третьему лицу деньги и теперь не может их вернуть, - рассказал Орлов. – Якобы, сейчас идет расследование, а пока его другу срочно нужны деньги. Олег попросил меня помочь - одолжить фермеру крупную сумму. Речь шла о 35 миллионах.

Борис согласился собрать деньги среди своих знакомых и предоставить их главе КФХ под проценты на два месяца.

- Мы заключили договор займа, - продолжает Орлов.- По этому документу, 1 апреля 2021 года я передал Петрову 35 миллионов наличными под 10% годовых на два месяца. Заемщик обязался вернуть деньги с процентами в срок до 31 мая. У меня не было оснований ему не доверять, поскольку мой товарищ выступил гарантом возврата денег.

Позже, правда, выяснилось, что действия Стогова были отнюдь не бескорыстны:

- За посредничество в заключении договора он потребовал его отблагодарить, - утверждает Орлов. – Он пригласил меня к себе домой и попросил вызвать ему девушек легкого поведения, оплатив их услуги, что я сделал. Позже Стогов потребовал дать ему за посредничество еще и денег, 100 тысяч рублей. Это условие я также выполнил.

ДОЛЖНИК ОТКАЗАЛСЯ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ

А вскоре у Орлова начались проблемы с заемщиком. В условленный срок фермер занятые миллионы не вернул, не выплатил и проценты. От общения с предпринимателем начал всячески уклоняться. Стало очевидно, что дальнейшие разбирательства придется вести в суде. Орлов обратился в Центральный районный суд Воронежа с требованием о взыскании задолженности с Виктора Петрова.

- Привлеченный к ответу фермер вдруг начал отрицать факт получения денег, договор займа назвал подделкой, а меня обвинил в фальсификации документа и обратился с заявлением в отдел полиции, - рассказал Орлов.

По заявлению Петрова в полиции возбудили уголовное дело, по которому Орлов проходит свидетелем. В квартиру к нему нагрянули с обыском. Все это, убежден предприниматель, делается с одной целью - оказания давления на него.

Что же касается подлинности договора, то независимая экспертиза, проведенная в рамках судебного разбирательства, установила – подпись на документе сделана рукой Петрова. Однако теперь должник выдвинул новую версию - что подписывал чистые листы бумаги, на которые потом распечатали текст документа. Орлов ходатайствовал суду о проведении новой экспертизы, которая установит последовательность нанесения текста и подписи на договоре.

Пока идет суд, на имущество должника – сельхозтехнику - наложен арест. Сейчас машины находятся на ответственном хранении на территории фермы. Но арестованные судом счета КФХ удивительным образом оказались пустыми.

Тем временем сумма долга с учетом процентов и пени уже превысила 100 миллионов рублей…

*Имена и фамилии изменены