Область поможет городу с техникой для опиловки деревьев

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Председатель городского парламента Владимир Ходырев обратился к губернатору Александру Гусеву с просьбой оказать поддержку управам Воронежа в приобретении спецтехники для опиловки и удаления аварийных деревьев. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

Областные власти не отказали. И сейчас на региональном уровне прорабатывают механизм реализации данного вопроса.

Эта тема актуальна для воронежцев. Избиратели не раз обращались к депутатам своих округов с вопросами удаления сухостойных и аварийных деревьев, а также их опиловке. В конце прошлого года по инициативе спикера горДумы Владимира Ходырева в парламенте по этому поводу прошло рабочее совещание, в котором приняли участие народные избранники и руководители районных управ. Участники отметили, что работы в этом направлении ведутся медленнее, чем хотелось бы, и в недостаточном объеме. Справится самостоятельно городским управам не удается, так как не хватает необходимой техники. А подрядные организации необходимо найти через муниципальный конкурс, что на практике занимает много времени.

В итоге спикер горДумы обратился к губернатору с просьбой поддержать предложение по приобретению спецтехники на эти цели для районных управ.

– При положительном решении вопроса повысится оперативность в решении каждодневных вопросов, волнующих людей, сократится время на ликвидацию аварийных ситуаций, связанных с сухостойными деревьями, будет обеспечена системность проведения работ в этом направлении. В результате уменьшится число аварийных ситуаций, сократится количество судебных исков и финансовых претензий со стороны физических и юридических лиц, связанных с вышеуказанной проблемой, – Владимир Ходырев