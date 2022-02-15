В Воронежской области 46,4 тыс. человек не могут найти работу

Официально на учете в службах занятости стоят 11,4 тыс. человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области 46,4 тыс. человек ищут работу. Это 3,8% от общего количества жителей. В том числе речь идет о студентах и пенсионерах, которые хотят трудоустроиться, несмотря на возраст. Об этом рассказал глава департамента труда и занятости населения Юрий Бай на пресс-конференции во вторник, 15 февраля.

По его словам, официально на учете в службах занятости стоят 11,4 тыс. человек. Это люди трудоспособного возраста. Таким образом, по официальной статистике, уровень безработицы – единица.

Юрий Бай отметил, что в 2020 году (первый год пандемии) к октябрю безработными стали 51,3 тыс. человек. Тенденция к повышению показателя была по всей стране. Тогда президент Владимир Путин поставил в приоритет вопрос повышения занятости населения. Стояла задача уже в 2021 году выйти на допандемийный уровень. Воронежская область должна была добиться того, чтобы в регионе были трудоустроены минимум 1 млн 140 тыс. человек. Планку удалось превысить – сейчас работа есть у 1 млн 148 тыс. жителей.

Глава департамента пояснил, что результата удалось добиться, в том числе, благодаря мероприятиям проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Работа была межведомственной. К примеру, органы соцзащиты помогали жителям заключить социальные контракты. Велась поддержка предпринимательства, работа по легализации труда.

фото: Дом Журналистов

- Проводилось профессиональное обучение отдельных категорий граждан, через федеральных операторов. Речь идет о безработных людях предпенсионного возраста, женщинах в декрете, а также нетрудоустроенных мамах с детьми дошкольниками, - рассказал Юрий Бай. – Это новое направление вызвало большой интерес. В прошлом году подали почти 7 тыс. заявок. Федеральные операторы отобрали 2 тыс. человек, которые уже прошли обучение. В этом году профессиональное образование получат еще 800, из числа тех, кто в 2021 под программу не попал.

В целом квота на 2022 год – 1,5 тыс. человек. Они смогут получить профессиональное образование бесплатно. Юрий Бай добавил, что в этом году заявки может подать еще одна категория граждан – молодежь. Президент поставил задачу повысить занятость молодежи. На федеральном уровне была разработана соответствующая программа, рассчитанная до 2030 года. В Воронежской области пройти бесплатное обучение в этом году смогут 200 молодых людей. Речь идет о тех, кто закончил службу по призыву и не смог найти работу в течение четырех месяцев, кто получил диплом, но остался без работы такой же срок, люди до 35 лет, которые не имеют образования, а также выпускники вузов и техникумов 2022 года.

Есть еще одно направление работы департамента – модернизация центров занятости населения. В Воронеже к этой задаче приступили в 2020 году в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Первым модернизацию прошел Левобережный центр занятости. Его объединили с Железнодорожным. Он стал Кадровым центром «Работа России». Речь идет о ремонте, переоборудовании, внедрении технологий бережливого производства, переходе на цифровой формат работы.

В целом до 2024 года планируют модернизировать четыре центра. На очереди – Коминтерновский. Сейчас идет поиск помещения. Средства из областного бюджета выделены.

Кроме того, работа проводится и по созданию современного центра в Нововоронеже.

Предполагается, что будут разработаны единые требования к оказанию госуслуг во всех центрах. По подсчетам, работы обойдутся в 300 млн рублей. Чтобы получить федеральное финансирование, стать пилотным регионом, Воронежская область должна подтянуть несколько показателей. Во-первых, довести зарплату сотрудников центров до среднеобластной, во-вторых, создать единое юридическое лицо, которое будет объединять все центры занятости региона – сейчас в каждом муниципалитете свое.

Глава департамента также рассказал, что в Министерстве труда и социальной защиты ведется работа над новой редакцией закона «О занятости». Он был принят в 1991 году. С учетом цифровой трансформации, закон требует модернизации.