Выходные в Воронеже: Рафаэль, Леонардо да Винчи, мастер-класс по "валентинкам"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФРЕСКИ И МОЗАИКИ РАФАЭЛЯ

11 февраля в художественном музее имени Крамского открывается выставка «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Проект представит масштабную ретроспективу работ выдающегося художника, ставшего одним из трех титанов Возрождения наряду с Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти. В Воронеж привезут более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с его рисунков, фресок и мозаик из частных собраний Великобритании и Германии.

На выставке можно увидеть 52 тонированные литографии фресок Лоджий Ватикана, выполненных Рафаэлем. На плафонах в каждом из 13 сводов аркад Рафаэль разместил по четыре фрески на темы Ветхого и Нового Завета, общее их число равно количеству недель в году. В конце каждой недели для горожан Рима звучали проповеди на тему определенного события или притчи из Библии. Каждый желающий мог после завершения службы просмотреть огромную «иллюстрацию» услышанного на одной из стен или потолке галереи. Выставка дает уникальную возможность соприкоснуться с этими великими «иллюстрациями». Их в стиле старинной гравюры на дереве XVI века в 1866 году запечатлели немецкий художник и гравер Людвиг Грюнер и итальянский художник Никола Консони.

предоставлено организаторами

Также воронежцы смогут увидеть серию гравюр Людвига Грюнера, сделанных с мозаик Рафаэля, выполненных для купола часовни Капелла Киджи. На них представлена Вселенная в соответствии с теорией Птолемея и Аристотеля, которую со времен Рафаэля вытеснили системы Коперника и Ньютона.

А еще экспозиция представит 30 гравюр с рисунков Рафаэля - иллюстраций к новелле Луция Апулея «Амур и Психея» из романа «Метаморфозы, или Золотой осел», отпечатанных в Риме в 1774 году с медных пластин 1530-1560 годов.

- В этих иллюстрациях особенно отчетливо проявился особый индивидуальный стиль Рафаэля, известный своей гармоничностью, прозрачностью, ясностью, непринужденно выверенной композицией и величием, отличающимся сбалансированной манерой рисования, спокойными и размеренными образами, мягкими формами, рассеянным светом и округлыми очертаниями, - говорят организаторы выставки.

Выставка продлится до 10 апреля.

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

А еще в художественном музее имени Крамского работает выставка «Изобретения Леонардо да Винчи».

Гениальный художник, инженер и ученый эпохи Возрождения всю жизнь посвятил познанию – интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими важными науками.

- До наших дней сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи, - отметили организаторы. - Основой выставки является интерактивность. Экспонаты работающие! Все они сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по выставке самостоятельно. Также можно делать фотографии и снимать видео.

Экспозиция включит более 50 агрегатов: от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, сделанных по чертежам Леонардо да Винчи. Здесь можно увидеть гигантский арбалет и мини-танк. Помимо механизмов на выставке представлены репродукции полотен великого мастера и научные материалы.

Выставка продлится по 13 марта. По субботам и воскресеньям будут проводиться бесплатные экскурсии (с приобретением входного билета) - в 12.00 и 16.00.

предоставлено организаторами

ВАЛЕНТИНКИ СВОИМИ РУКАМИ

Каждую субботу и воскресенье на цокольном этаже дворца Ольденбургских проводят мастер-классы. В этот раз они будут посвящены определенной дате. 12 и 13 февраля в 14.00 участники будут делать "валентинку" ко Дню влюбленных.

А в Доме с ризалитами 12 февраля в 14.00 выступит дуэт Anima. Кристина Гембель и Ольга Калинина исполнят произведения Равеля, Римского-Корсакова, Листа, Рахманинова, Гранадоса, Чайковского, «Интермеццо» Понсе, «Либертанго» Пьяццоллы и другие произведения великих композиторов.

ПОКА СВЕТИТ СОЛНЦЕ

В художественном музее имени Крамского можно посмотреть выставку «Пока светит солнце». Это персональная экспозиция Валентины Суминой, приуроченная к юбилею художницы.

- Художнице, родившейся в большой крестьянской семье в Воробьевском районе и начавшей свой путь со скульптурного отделения Саратовского художественного училища, покорились и графика, и живопись. И даже поэзия. Керамика Суминой – это талантливая песня родному краю, в которой звучат и луговые травы, и древние лики, и будущее земли – ее дети, - анонсировали выставку в музее. - Тысячелетиями ведут силы добра и зла борьбу за душу человека, и глазами художника-философа мы видим, как процветает божественная закономерность, где торжествует любовь, а люди не утратили библейского масштаба. Вера в божественную искру в каждом человеке, любовь ко всему сущему – все это ярко представлено в работах воронежской художницы. Выставка интересна не только охватом многочисленных художественных техник, подвластных автору, но и философским взглядом на историю воронежского края более чем за полувековой период творчества.

Проект представил графику, скульптуры, керамику и живопись. Выставка продлится до 27 февраля.

предоставлено организаторами

ЭКСПОНАТЫ ПРОХОРОВСКОГО ПОЛЯ

В музее «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43) работает выставка «Все для фронта! Все для Победы!». Экспонаты привезли из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».

- Выставка рассказывает о героическом подвиге тружеников тыла, которые ковали «Оружие Победы». В экспозиции представлены фотографии, документы, приказы, телеграммы, воспоминания бойцов трудового фронта, а также подлинные и мемориальные предметы: личные вещи тружеников тыла, оборудование, - отметили в музее.

Экспозиция состоит из 11 тематических комплексов, где наглядно показано, как функционировали отрасли советской промышленности, сельское хозяйство, как жила страна в период суровых военных испытаний.

Можно посмотреть до 20 марта.

фото краеведческого музея

ИЛЛЮСТРАЦИИ СТАРИЛОВА

В музее имени Крамского работает выставка, которая познакомит воронежцев с новыми поступлениями в собрание музея. Экспозиция представила восемь графических рисунков-иллюстраций к книге Задонского «Жизнь Муравьева», выполненных известным воронежским художником Александром Стариловым в 1987 году.

- Графика Александра Старилова поражает своей объемностью, сложностью композиции, проработанностью каждого персонажа. Каждое произведение рассказывает свою историю. Работы художника говорят сами за себя, показывают автора как человека необыкновенной фантазии. Благодаря его иллюстрациям читатели могут составить полное представление о том или ином персонаже. Где-то Александр Валентинович использует гротеск, где-то иносказание. Он сформировал свою концепцию в графике, и эта индивидуальность видна во всех его работах. Автор развил высокую пластическую культуру, обрел то художественное равновесие, к которому стремятся все творческие люди, - отметили в музее.

Александр Старилов - выпускник факультета промышленного и гражданского строительства ВИСИ. В середине 70-х работал главным архитектором ЮВЖД. Долгие годы преподавал в Воронежском художественном училище композицию, графику, основы исполнительского мастерства. Для Министерства связи СССР выполнил несколько серий почтовых марок, открыток, конвертов. Оформил и проиллюстрировал полторы с лишним сотни книг для разных издательств – в том числе для престижной московской «Книги». Умер в 2013-м году.

Выставка продлится до 27 февраля.

фото с сайта музея имени Крамского

СТАРИННЫЕ ЗАСТЕЖКИ

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) можно посмотреть интересную выставку «От фибулы до пуговицы» - это ретроспектива развития застежек от эпохи палеолита до наших дней, наглядный процесс превращения застежки в украшение и отдельный элемент гардероба.

- Экспозицию составили более 150 предметов. Среди них уникальные застежки скифского времени - поясные крючки, выполненные в зверином стиле, поражающие своей красотой фибулы с выемчатыми эмалями, пряжки, бляхи, булавки и пуговицы различных народов, населявших Евразию с эпохи каменного века до современности, - отметили в музее.

Куратор выставки, кандидат исторических наук Роман Берестнев сообщил, что первые разновидности застежек возникли в период каменного века. Уже 40 тысяч лет назад древние люди использовали булавки и даже фибулы из глины, дерева, рога для закрепления частей шерстяного и мехового костюмов. Примерно 5 тысяч лет назад появилась костяная пуговица.

Выставку можно посмотреть до 30 марта.