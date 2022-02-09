Под Воронежем полицейский украл забор детского лагеря и сдал его на металлолом

Водитель-полицейский в свободное от работы времени решил поживиться забором детского лагеря. Фото: из архива «КП»

Стало известно о необычной краже в селе Старое Никольское Хохольского района, случившейся в декабре 2021 года. Директор местного летнего лагеря зимой время от времени наведывался туда, чтобы проследить, все ли в порядке. 11 декабря он приезжал, и все было нормально. А 21-го он обошел территорию и заметил, что нет части металлического забора и металлоконструкций. Директор написал заявление в полицию.

8 февраля полицейские вышли на след преступника. К их удивлению, вором оказался их коллега. Старший сержант полиции работает в полку патрульно-постовой службы водителем. На дело он, правда, пошел не на служебной машине, а на личной. Подкатил на «Ниве» к детскому лагерю, погрузил часть забора и другого попавшегося под руку металла и отвез все это добро в местный пункт приема. За что получил энную сумму.

Теперь у водителя-полицейского будут крупные неприятности. Он будет отвечать перед судом по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Дело передали в местный отдел Следственного комитета. В полиции ведут служебную проверку. В ходе нее решат, что делать с «оборотнем в погонах», который в отличие от героя фильма «Берегись автомобиля» Юрия Деточкина, видимо, совершенно не любит детей. Если его вину докажут, то последует немедленное увольнение, как официально выражаются, «по отрицательным мотивам». А пока старшего сержанта отпустили под подписку о невыезде.