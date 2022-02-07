«У собаки не было сил ломать лед»: под Воронежем женщина бросилась в полынью ради спасения пса

Фото Олега Укладова Фото: из архива «КП»

- Галя, она звала нас, кричала. Бедняга, совсем замерзла!

Под крики оператора отважная женщина прыгает в ледяную воду и, ломая руками тонкую корку льда, плывет на середину реки, где из воды едва видна голова обессилевшей собаки. Это леденящее во всех смыслах видео появилось в городском паблике «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте» и вмиг набрало тысячи просмотров и десятки комментариев.

«Комсомолка» нашла героиню, не побоявшуюся окунуться в прорубь ради спасения собаки, и выяснила подробности этой душещипательной истории.

ДУМАТЬ НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ

В воскресенье Галина и ее подруга как обычно прогуливались по заснеженной окраине города Россошь Воронежской области. Потом решили дойти до реки Черная Калитва.

- Еще по дороге нас обогнала собака породы хаски. Мы с ней пообщались, и та убежала вперед, - вспоминает женщина.

Через несколько минут подруги подошли к берегу и обратили внимание на проломленный необычной дорожкой лед. И тут услышали, как кто-то скулит чуть дальше по реке. Женщины пошли на звук.

- На середине реки метрах в четырех от берега в полынье заметили голову собаки, той самой, с которой недавно встретились, - продолжает Галина. – У животного уже не осталось сил сопротивляться и держаться на плаву. Еще немного и пес бы ушел под воду.

Времени на раздумья не было. Галина быстро сбросила одежду и начала спускаться с крутого берега. А затем, пробивая себе руками дорогу, поплыла к собаке. Та быстро сообразила, что пришла помощь, и по расчищенной воде поплыла к берегу, где Галина помогла обессиленному животному взобраться на крутой обрыв.

«В ПАМЯТИ ТАК И СТОЯТ МОЛЯЩИЕ ГЛАЗА СОБАКИ»

Уже потом Галина обнаружила порезы и царапины от острого льда на руках. А в тот момент даже не заметила ни холода, ни боли, ни страха.

- До эпидемии я практиковала закаливание, зимой обливалась ледяной водой, ныряла и в прорубь, - призналась женщина. – Вот так неожиданно пригодился мой опыт. Страшно не было. Как-то даже и не думала об этом. Был такой мгновенный порыв. Ну как можно бросить животное погибать на твоих глазах?!

Галина рассказала, что даже и не замерзла. После водной процедуры и от волнения ей наоборот было жарко. Дома, конечно, приняла ванну. Но больше, чтобы расслабиться и снять стресс.

- Весь день у меня в памяти стояли молящие о помощи глаза той собаки, - говорит спасительница.

А с псом, кстати, все хорошо. Выбравшись из ледяного плена, он, прихрамывая, побежал к дому.

- Мы потом узнали от соседей, что хаски вернулся к хозяевам живой и здоровый, а ноги волочил просто от судороги.