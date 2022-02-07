Воронежская область – третья по объему финансирования госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Воронежская область заняла третье место по России по объему привлеченных федеральных средств в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Общая сумма по этому направлению в 2021 году составила 1,628 млрд рублей. Об этом рассказали в правительстве региона 7 февраля.

По поручению губернатора Александра Гусева региональные власти провели крупное совещание, на котором подвели итоги работы в сфере агропромышленного комплекса в 2021 году. С докладом выступил первый заместитель руководителя департамента аграрной политики области Валерий Мелещенко.

Он уточнил, что вклад в социальную сферу в селах региона, а также строительство важных объектов вносят все крупные, средние и малые сельхозпредприятия, а также фермерские хозяйства.

К примеру, по итогам реализации программы свои жилищные условия улучшили 23 семьи, проживающие в селах восьми муниципальных районов. В том числе пятнадцати семьям в Бобровском районе будут предоставлены новые жилые дома по договору найма. В общей сложности в прошлом году в эксплуатацию ввели 2,6 тысяч кв. м. жилья.

Особое внимание уделяется улучшению качества питьевой воды и инфраструктуре. Так, было введено в эксплуатацию свыше 43 км водопроводных и канализационных сетей в Аннинском, Бобровском, Новохоперском, Россошанском и Таловском районах.

Что касается социальных объектов, то капитальный ремонт провели в центральном доме культуры в селе Каширское Каширского района и Алферовской средней школе Новохоперского района. В Лискинском районе в селе Петропавловка построили для детей и взрослых многофункциональную спортивную площадку. В селе Щучье завершается строительство культурно-досугового центра. В конце 2022 года начнет работу спортивный комплекс с плавательным бассейном в селе Новая Усмань. Кроме того, завершено строительство четырех автомобильных дорог общего пользования в Бобровском, Кантемировском и Репьевском районах.

Всего в рамках мероприятий по благоустройству сельских поселений в 2021 году реализовано 86 проектов в 23 муниципальных районах.

Поделились в облправительстве и планами на перспективу. В 2023-м году регион поучаствует в ведомственной целевой программе «Современный облик сельских территорий». Заявки уже подали 16 районов области с 27 объектами на общую сумму 5 млрд рублей. Результаты предварительного отбора будут известны в мае.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов поручил главам муниципальных районов уже сейчас приступить к подготовке заявочной документации по таким мероприятиям госпрограммы, как благоустройство территорий населенных пунктов, обустройство площадок под компактную жилищную застройку, улучшение жилищных условий граждан и развитие транспортной инфраструктуры.

Ирина Шабанова