При поддержке губернатора в Воронеже создается эффективная система среднего профобразования

Фото – ЦОПП, Воронеж

Развитие образования – ключевая задача Правительства Воронежской области, которой уделяется особое внимание. Два года назад в регионе начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), предназначенный для ускоренной подготовки и переподготовки жителей новым востребованным специальностям. Сегодня это современная и высокотехнологичная площадка, где готовят кадры.

Как отметили в пресс-службе облправительства, образовательные программы рассчитаны на все категории граждан. Особенно Центр оказался востребованным в период пандемии. Здесь стартовал проект по повышению квалификации и профессиональной переподготовки жителей региона, которые по разным причинам оказались под риском увольнения.

При этом обучение проводится абсолютно бесплатно. На эти цели Центру выделили федеральную субсидию, а также большую поддержку оказывает правительство Воронежской области и губернатор Александр Гусев.

Фото – ЦОПП, Воронеж

Также в «Центре опережающей профессиональной подготовки» идет обучение по наиболее востребованным и перспективным профессиям и компетенциям на уровне стандартов «WorldSkills». Не забывают и о школьниках. Им помогают определиться с будущей профессией и выбрать себе специальность по душе.

Вторичную профориентацию в центре могут пройти и студенты, и люди более старшего возраста, решившие сменить профессию. Ну и еще одна задача структуры – мониторинг и прогнозирование востребованности кадров на территории Воронежской области.

Исполняющая обязанности директора «Центра опережающей профессиональной подготовки» Елена Медведева отметила, что сегодня ЦОПП – это еще и тренд, задающий направление развития среднего профессионального образования в регионе.

– Нам очень важно развивать студентов системы СПО как многогранных, полноценных, интересных личностей, которые могут проявить не только свои «Hard skills», то есть навыки практические именно по профессии, но и быть гармоничной личностью, – отметила Елена Медведева.

Уже второй год на базе Центра реализуется федеральный проект Российского содружества колледжей. Для этого в ЦОПП создан региональный штаб, а в образовательных учреждениях СПО региона – агентства социальных компетенций. Сегодня их уже 27. Педагоги помогают студентам воплощать в жизнь их инициативы, в том числе добровольческие, чтобы ребята могли полностью раскрыть свой потенциал.

– Создание нашего центра, его работа и дальнейшее развитие невозможны как без участия сотрудников нашего замечательного учреждения, так и без участия властей и нашего губернатора Александра Гусева, – заключила Елена Медведева.

Ирина Шабанова