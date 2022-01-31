«Добряк дядя Ваня», «Серый волк», «Физрук»: 10 типов педофилов, о которых должны знать воронежцы

Рассказываем, как действуют педофилы и как их остановить. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

С 2022-го в России будет действовать новый закон о пожизненном заключении для педофилов. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Пожизненный тюремный срок предусмотрен для педофилов, ранее судимых за изнасилование несовершеннолетних, а также для тех, кто впервые совершил насилие в отношении двух и более детей.

Этот текст – часть материала «60% педофилов сидят с вами на кухнях: где остальные 40?». В нем мы рассказываем, что такое педофилия, почему педофилы «переезжают» в интернет и как с ними борются в России: сдают, выслеживают, сажают.

Педофилы играют на детской неосведомленности, родительском безразличии и присущим многим слабостям. Но этому можно противостоять, если знать, с чем бороться.

Как действуют преступники:

1. «Вилли Вонка, или добряк дядя Ваня»

Дети часто бегают в магазин на переменках в школе или гуляя с друзьями. Они покупают себе различные мелочи, а деньгами со школьных обедов могут распоряжаться не по назначению. Родители могут знать об этом и относиться спокойно или даже не догадываться. Кто-то сам выдает карманные деньги, а кто-то просто не обращает внимание, когда у ребенка появляются новые вещи или сладости.

«Добрый» дядя оплачивает ребенку походы в кино, продукты, игрушки, канцелярию, а иногда и гаджеты. Он дает то, чего ему не хватает. Таким образом педофил втирается в доверие, медленно и верно сближается с будущей жертвой.

Иногда он может купить что-то запрещенное, чтобы потом шантажировать ребенка. Например, пиво или сигареты. И если в семье коммуникация не налажена, то несовершеннолетнему проще выполнить условия педофила, чем признаться родителям, что он начал курить.

Схема действия педофила №1/ Фото: Александра МЕРКУЛОВА, Елизавета КЛЮКИНА Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Обращайте внимание на то, что покупает ваш ребенок. Неожиданно появляющиеся у него вещи, не только дорогостоящие – повод насторожиться. Если вы подозреваете, что ему покупает их посторонний взрослый, не кричите. Постарайтесь спокойно все обсудить.

Выделяйте деньги на карманные расходы, не отказывайте в покупках желаемого, так у ребенка не будет возникать соблазна принять что-то от постороннего дяди, ведь он сможет получить это от семьи или приобрести желаемое самостоятельно.

2. «В поисках Джульетты»

Преступники ищут девочек гораздо младше их самих и непременно для «серьезных отношений». Чаще всего страдают дети 12-14 лет.

Педофилом разыгрывается влюбленность в ребенка, а «искренность» чувств и накал страстей сравнимы с Шекспировскими, да и концовка оказывается не менее плачевной.

Жертву находят достаточно просто: это какая-то знакомая девочка или контактный ребенок, который попался в социальных сетях. Обычно выбирают детей с низкой самооценкой, для которых внимание взрослого мужчины – доказательство собственной значимости.

Схема действия педофила №2/ Фото: Александра МЕРКУЛОВА, Елизавета КЛЮКИНА Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Уделяйте внимание ребенку. Обратитесь к теме полового воспитания. Следите за тем, с кем контактирует ваш ребенок.

Важно создать дома безопасную среду, где дети могут рассказывать о своих переживаниях и не бояться осуждения.

3. «Папин друг»

Прежде чем оставлять ребенка с другом семьи или родственником, стоит несколько раз подумать. Педофилы пользуются доверием детей и легким доступом к ним.

Удачные обстоятельства, излишнее доверие взрослых – факторы, которые могут стать решающими. Важно понимать, что ответственность за сохранность ребенка лежит на родителях.

Часто педофилы втираются в доверие к семье, занимая «безопасные» роли: репетитор, учитель, священник, тренер, папа лучшего друга. Правда в том, что нет никаких безопасных сфер. Педофилы могут быть любого вероисповедания, взглядов, социального статуса, должности, семейного положения.

Схема действия педофила №3/ Фото: Александра МЕРКУЛОВА, Елизавета КЛЮКИНА Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Нужно составить с ребенком безопасный список, куда будут входить люди, которым вы доверяете на 100%, и заменить слово «незнакомый» на «чужой». Чужой – это тот, с кем ребенок не должен контактировать. Им может быть знакомый или незнакомый человек: сосед, ваш брат, мужчина на улице или любой другой взрослый, который не входит в безопасный список. А значит, что он не должен прикасаться к особым зонам или просить сделать то, что не принято. Да и вообще с ним не следует общаться.

4. «Гумберт»

Люди с патологическим влечением к детям знакомятся с матерями-одиночками. Вступая в брак или сожительствуя с ними, они используют эту возможность, чтобы находиться рядом с потенциальными жертвами.

Это очень тяжелая схема воздействия на ребенка. Совершая преступление, педофил оказывает серьезное психологическое давление на жертву. Говорит, что мама узнает и обидится. Или угрожает рассказать о случившемся одноклассникам родственникам, друзьям.

Насильник может убеждать ребенка в том, что это нормально или что это их маленький секрет. Такие преступления нередко длятся годами, никак себя не выдавая.

Схема действия педофила №4 Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Перед тем как приводить нового взрослого в семью, вам стоит проверить его хотя бы на наличие судимости. Такую услугу можно заказать в частных детективных агентствах. Цена на нее разнится, но лучше один раз заплатить, чем всю жизнь винить себя.

Помните, что больше половины всех сексуальных преступлений над детьми совершаются в семье.

5. «Серый волк»

Основная цель педофила в этой схеме – проникнуть в дом к ребенку. Для этого используются разнообразные поводы: проверка газа и водоснабжения, затопило соседей, стандартный обход участковым и так далее.

Часто такие педофилы следят за семьями на детских площадках, подслушивают и запоминают имена родителей и детей. Ребенок откроет дверь с гораздо большей вероятностью, если услышит, что незнакомый дядя знает имена мамы и папы, с которыми тот уже «договорился» о проверке водоснабжения.

Схема действия педофила №5/ Фото: Александра МЕРКУЛОВА, Елизавета КЛЮКИНА Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Не открывать дверь незнакомцам – все еще актуально. Но важно объяснить ребенку последствия, а не отделаться устрашающей фразой.

Также вы можете дать детям номер соседки, если доверяете ей, чтобы в случае чего она могла отпугнуть незнакомца.

6. «Онлайн-покупатель»

Схема веб-педофилии очень похожа на предыдущую. Но в этом случае преступнику не приходится втираться в доверие к жертве.

Педофил размещает стандартную вакансию с подработкой для детей - промоутер. Или продает товары, которые заинтересуют ребятишек, выставляя их по привлекательной цене.

Ребенок ничего не подозревает и отправляется на встречу, где и происходит непосредственный контакт с насильником.

Схема действия педофилов №6/ Фото: Александра МЕРКУЛОВА, Елизавета КЛЮКИНА Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Встречайтесь с незнакомыми людьми только в общественных местах. Вакансии, которые значительно отличаются от других, или неадекватно низкая цена товара должны вас насторожить.

7. «Онлайн-друг»

Педофил добавляется к ребенку в соцсетях, заводит с ним диалог и становится близким другом или любовником. События могут принимать различные обороты, но чаще всего это встреча в реальном мире или же удаленное создание детской порнографии.

В первом случае, становясь тем единственным, кто «понимает» мысли и чувства ребенка, педофил добивается личной встречи для совершения задуманного. Сексуальный контакт чаще происходит «по согласию» ребенка, на сколько это вообще возможно.

При втором варианте педофил вымогает у ребенка интимные фотографии. После отправки начинает его шантажировать, угрожает рассказать все родителям. Он пользуется чувством стыда и наивностью. Ребенок оказывается в замкнутом круге.

Схема действия педофилов №7/ Фото: Александра МЕРКУЛОВА, Елизавета КЛЮКИНА Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Объясните детям правила безопасности в сети и расскажите про педофилов. Донесите информацию о том, почему некоторые просьбы могут быть неприемлемыми, что может случиться, если отправить интимные снимки постороннему и как действовать в подобных ситуациях (рассказать родителям или взрослому, которому ребенок доверяет).

Домогательства к ребенку через интернет – это тоже преступление, за которое предусмотрено наказание. Не бойтесь обращаться в полицию. Нужно остановить преступника, даже если ваш ребенок «отделался» парой сообщений. Со следующей жертвой педофил может выйти на реальный контакт или заставить несовершеннолетнего нанести себе физический вред дистанционно.

8. «Физрук»

Сюда относятся педофилы, которые совершают преступления в образовательных или связанных с этой сферой учреждениях: пристают в школах, спортивных секциях, детских лагерях.

Они используют свои полномочия и доверие детей при совершении тяжких преступлений. Так, всем известна история детского дома «Альфа», где многократно насиловали и истязали воспитанников.

Эти преступления часто остаются безнаказанными, потому что взрослым сложно поверить в то, что ребенок говорит правду про столь «уважаемого человека», а не просто пытается отлынивать от нелюбимых занятий по шахматам.

Схема действия педофилов №8/ Фото: Александра МЕРКУЛОВА, Елизавета КЛЮКИНА Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Доверяйте словам вашего ребенка, проверяйте информацию об образовательных учреждениях, секциях и педагогах.

О наличии травмы может свидетельствовать изменение в поведении: от чрезмерной увлеченности каким-то педагогом до попыток избежать встречи любыми способами. Если что-то подобное начало происходить, то вам стоит серьезно насторожиться.

9. «Похититель»

Преступники выбирают жертв из неблагополучных семей или тех, кто живет без присмотра родителей. Доверие таких детей завоевать проще всего. А в случае чего, о том, что это не очередной побег из дома, начнут подозревать слишком поздно.

Схемы похищений достаточно разнообразны. Как правило жертву заманивают на свою территорию под различными предлогами: просьба о помощи или ее предоставление от «сочувствующего» взрослого. Как только ребенок оказывается на подконтрольной педофилу территории, он становится узником преступника.

Схема действия педофилов №9/ Фото: Александра МЕРКУЛОВА, Елизавета КЛЮКИНА Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Донесите до ребенка, что нельзя заходить в подъезды, квартиры, дома к посторонним взрослым людям. Не важно под каким предлогом, будь то просьба о помощи от незнакомой пенсионерки или не внушающей опасения женщины. Такие преступления зачастую совершаются при помощи сообщников. Поэтому не стоит доверять даже тем, кто кажется безобидным.

10. «Домашний тиран»

Сексуальное насилие над детьми нередко происходит внутри семьи. Насильником не обязательно выступает родитель, но это взрослый, который имеет значительный вес в глазах ребенка.

Домашнее насилие начинается с малого - агрессивное поведение во время ссор. С каждым разом его выражение будет все серьезнее. Домашние тираны со склонностью к педофилии будут первоначально изливать гнев на старших членов семьи, чтобы уничтожить их влияние на ситуацию и прогнать с подготавливаемой территории. Это способ подчинения воли домочадцев, ребенка и избавление от лишних свидетелей.

Такие виды насильственных действий над ребенком могут продолжаться долгие годы, пока жертва не сбежит от тирана. Иногда это может заканчиваться убийством или самоубийством.

Схема действия педофилов №10/ Фото: Александра МЕРКУЛОВА, Елизавета КЛЮКИНА Фото: редакция "КП".

Как не попасться

Если в вашем доме поселилось насилие – обратитесь в социальные фонды, такие как «Насилию.нет», «Сестры» или правоохранительные органы. Постарайтесь уйти из этой обстановки вместе с детьми.

Помните, что насилие идет рука об руку с молчанием. Не терпите такое отношение к себе, в этой обстановке 100% пострадает ваш ребенок. Поэтому уходите пока не стало слишком поздно.