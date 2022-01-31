Зима испытывает дорожников на прочность

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Зима – горячая пора для дорожного комплекса региона, она словно испытывает дорожников на прочность снежными заносами и постоянным переходом температуры через ноль.

Снег нужно оперативно убирать с дорог, чтобы обеспечить проезд автомобилистам и не допустить при потеплении попадания воды внутрь дорожной «одежды», иначе она разрушится на морозе.

Нынешней зимой дорожники работают посменно и круглосуточно. На региональных и межмуниципальных дорогах задействовано 584 единицы техники, причем предназначенная для уборки снега техника оснащена системой ГЛОНАСС. Именно эта система даёт возможность специалистам департамента дорожной деятельности Воронежской области системно мониторить работу снегоуборочной техники дорожного комплекса нашего региона.

В независимых лабораториях и в тех, которые принадлежат дорожным компаниям, постоянно проводятся испытания качества песка и технической соли, применяемых в противогололёдных смесях. В этом году песко-соляной смеси заготовлено с запасом - 323 тысячи тонн, при потребности в 318 тысяч тонн.

В департаменте дорожной деятельности Воронежской области контроль за работой дорожных организаций, занятых зимним содержанием, смогли сделать максимально прозрачным. Кураторы КУВО «Дорожное агентство», выезжая на автомобильные дороги, составляют ежедневные фотоотчёты. Руководство департамента дорожной деятельности постоянно проводит выездные проверки, оценивая работу кураторов и подрядных организаций.

Ответственно подходят к вопросам зимнего содержания такие компании, как Россошанское ДРСУ№1, группа компаний Борисоглебское ДРСУ№2, СМУ-90, «Автодор», «ГРАНДДОРСТРОЙ». У них достаточно снегоуборочной техники, на которой работают квалифицированные специалисты.

Для директора компании «Нижнедевицкавтодор» Николая Хаустова этот зимний сезон уже тридцать четвёртый:

- Эта зима капризная, то мороз, то потепление. А дорогам постоянный уход нужен, поэтому зимним содержанием мы занимаемся основательно. Вовремя чистим дороги, мосты, павильоны остановок, применяем противогололёдные материалы. И всё это для того, чтобы движение на вверенных нам дорогах было круглосуточным и безаварийным, - считает Николай Хаустов.

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На снимке: директор ООО «Нижнедевицкавтодор» Николай Хаустов

Семнадцать лет ухаживает зимой за автомобильными дорогами в Борисоглебском, Поворинском, Терновском, Новохопёрском, Бутурлиновском муниципальных районах компания БДРСУ№2. И всё равно коллектив каждый год начинает готовиться к зимнему сезону заранее.

- Заготовкой песка занялись ещё летом, закупили 10 тысяч тонн технической соли. Существенно обновили дорожную технику. Большая часть находится в производстве не более четырёх лет. Всю требующую ремонта технику привели в порядок, обращая особое внимание на тяжёлую снегоуборочную технику. Именно она, в первую очередь, востребована зимой. Мастера, прорабы, специалисты нашей организации постоянно патрулируют дороги. Наблюдаем мы и за состоянием сельских дорог. Взаимодействуем с главами сельских поселений, чтобы не допустить проблем с транспортом, - поделился своим мнением исполнительный директор группы компаний Борисоглебское ДРСУ№2 Алексей Петрищев.

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На снимке: исполнительный директор группы компаний Борисоглебское ДРСУ№2 Алексей Петрищев

Заместитель главы администрации Россошанского муниципального района Дмитрий Жадобин считает, что «дороги Россошанского муниципального района дорожные организации «РДРСУ№1» и «Спецтрансстрой» расчищают от снега оперативно. И хотя у россошанских дорожников есть свои объёмы работ и нормативы, они никогда не отказываются помочь местным поселениям, которые порой ограничены в ресурсах. Недавно администрация Морозовского сельского поселения попросила помочь жителям хутора Нагорный справиться со снежными заносами».

Компания Россошанское ДРСУ№1 пошла навстречу своим землякам, выполнила их просьбу. Организация «Спецтрансстрой» также оказывает помощь на маршрутах школьных автобусов, расчищает проезд.

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На снимке: заместитель главы администрации Россошанского муниципального района Дмитрий Жадобин

Дорожники ООО «Автодор» помогли в организации лыжных соревнований, которые проводились в Острогожском районе и были приурочены ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Система взаимопомощи существует и между дорожными организациями региона, которые всегда готовы поделиться с коллегами и техникой, и противогололёдными материалами. В обязательном порядке дорожные службы реагируют на обращения жителей в Единую диспетчерскую службу, которая действует во всех муниципальных районах области.

Каждый зимний сезон – особенный. И зависит он от качественно отремонтированной техники, от наличия противогололёдных материалов, квалифицированных специалистов и взаимопомощи дорожных служб.

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На снимке: руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин

Комментируя зимний сезон 2022 года, руководитель департамента дорожной деятельности Максим Оськин заметил, что «организация работы дорожных служб в зимний период напрямую влияет на безопасность дорожного движения, поэтому и департамент, и дорожные организации прикладывают максимум усилий для обеспечения безопасного проезда на региональных дорогах».

Ирина Плотникова

фото Дениса Петрова