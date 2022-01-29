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Общество29 января 2022 5:38

В Воронеже осужденного трансгендера-мужчину отправили в женскую колонию

Там он отсидит три года за покушение на сбыт наркотиков
Ирина ШАБАНОВА
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Все же новоиспеченному мужчине придется сидеть по женским понятиям

Все же новоиспеченному мужчине придется сидеть по женским понятиям

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские сотрудники Управления ФСИН затруднились с выбором колонии для одного из заключенных. Дело в том, что субъект, участвовавший в распространении наркотиков, с рождения был женщиной, но потом сделал операцию по смене пола на мужской. И даже соответствующим образом поменял свои документы. Однако затем в гражданском суде посчитали их не имеющими законной силы.

Начальник следственного изолятора обратился в Советский районный суд Воронежа за разъяснениями, в какую колонию следует отправить осужденного – в мужскую или женскую. Решение появилось на официальном сайте суда. Там посчитали, что заключенного трансгендера, который сменил слабый пол на сильный, нужно отправлять все же в колонию по существу. То есть, в женскую.

Напомним, ранее трансгендера приговорили к трем годам колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Но до вступления приговора в законную силу осужденный успел стать женщиной. О проведении соответствующей операции или гормональной терапии в сообщении пресс-службы не сообщается, но органы ЗАГС внесли изменения в части указания пола, фамилии, имени и отчества россиянина в записи актов гражданского состояния и выдали «мужские» документы еще до решения по делу апелляционной инстанции.

В официальном документе судья обратил внимание на то, что приговор гражданину вынесли как лицу мужского пола, соответственно, отбывать наказание ему пришлось бы в колонии с мужчинами. Но в рамках гражданского судопроизводства суд отменил решение суда первой инстанции и признал незаконным решение врачебной комиссии, выдавшей справку об изменении пола, и заключение ЗАГСа.

На этом основании заключенный, хоть и считает себя мужчиной, но будет отбывать наказание по правилам для женщин. В колонии трансгендер отсидит три года.

Кстати, подобные случаи, когда для трансгендеров затруднялись с выбором колонии, уже были. К примеру, в марте прошлого года в Москве трансгендера Назара Гулевича, осужденного на четыре года за мошенничество, отправили в мужскую колонию. По физиологии он был женщиной. А вот по паспорту – мужчиной. В ФСИН тогда сказали, что отправлять надо в колонию на основании записи в документе. Но суд принял более гуманное решение и поехал Гулевич в женскую тюрьму. Мол, представляете, в каком положении окажется он в мужской и что с ним там будет?

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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