Воронежский губернатор: «Наш регион – один из сильнейших по экономическому потенциалу в стране»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Воронежская область по итогам III квартала 2021 года вошла в топ-30 сильнейших регионов по экономическому потенциалу. Рейтинг подготовили аналитики Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Федеральной налоговой службы и Росстата. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства 25 января.

Согласно исследованию, экономический потенциал регионов складывается из нескольких ключевых показателей развития их реального сектора экономики. Среди них – размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты его жителей, а также совокупная прибыльность предприятий и организаций.

Несмотря на то, что после пандемии говорить о полном восстановлении экономики субъектов страны еще рано, эксперты оценили, в каких из них власти уделили большое внимание этому сектору. Поэтому в результатах прослеживается закономерность.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отмечал, что воронежскую экономику удалось вывести на допандемический уровень еще в I квартале прошлого года.

– Это подтверждается динамикой одного из ключевых макроэкономических показателей – индекса выпуска в базовых отраслях: в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в сферах транспорта и торговли. По отношению к I кварталу 2020 года индекс составил 103,4%, во II квартале рост продолжился и достиг 105,6% от уровня соответствующего периода прошлого года, – пояснял глава региона.

Также Александр Гусев говорил о перспективе воронежской экономики на ближайшие два года. Он подчеркивал, что в 2022–2024 годах она будет расти темпами выше общероссийских. Среднегодовой рост ВРП региона прогнозируется на уровне 103,3%, в то время как показатель роста ВВП РФ ожидается чуть ниже, в пределах 103%.

– Определяющими факторами динамики станут созданные макроэкономические условия, включая активизацию инвестиционной деятельности и увеличение выпуска в базовых отраслях реального сектора экономики. Это станет возможным, в том числе за счет ввода новых крупных производств в пищепереработке и животноводстве. Основной особенностью прогноза на 2022–2024 годы является возобновление роста реальных доходов населения. Главным фактором здесь станет рост заработной платы. В целом за 2022–2024 годы реальное содержание оплаты труда увеличится на 11,3%, – выразил уверенность губернатор.

Александр Гусев отметил, что имеющийся экономический потенциал и динамика макроэкономических показателей позволяют позитивно оценивать перспективы социально-экономического развития Воронежской области на 2022–2024 годы.

Ирина Шабанова