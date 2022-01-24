Последние новости Воронежа на 24 января 2022 года: собака напала на школьницу, солистку группы «Воровайки» обокрали после корпоратива

Бездомных собак возвращают обратно в среду, даже если они агрессивные. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Солистку группы «Воровайки» обокрали после корпоратива в Воронеже. Наталья Быстрова полагает, что кошелек с деньгами вытащили из кармана шубы. В нем находился гонорар за выступление – 40 тысяч рублей. Артистка не стала подавать заявление в полицию. Она не захотела, чтобы допрашивали ее подруг по группе и звукорежиссера. К тому же, солистка засомневалась в успехе поисков преступника, так как в месте совершения преступления видеокамер не было.

В Воронежской области суточный прирост зараженных ковидом приблизился к рекорду. Накануне инфекцию выявили у 799 человек. Утром субботы новых заразившихся было меньше – 787. Таким образом наш регион снова оказался в десятке худших в России. Больше инфицированных было только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Ростовской областях. Рекорд по зараженным в области зафиксировали 4 ноября 2021 года – 802 новых случая. Всего за пандемию COVID-19 обнаружили у 202 041 жителя региона.

Под Воронежем на девочку напала бродячая собака и разорвала брюки. ЧП случилось на Привокзальной площади в Семилуках. По словам мамы ребенка, в этой части города много бездомных животных. Дети боятся там ходить, особенно после второй смены в школе. В администрации Семилукского района пояснили, что по закону им приходится возвращать собак обратно, даже если они агрессивные. Обстоятельства нападения животного на девочку выясняют сотрудники Следственного комитета.

На наступившей неделе больших снегопадов не предвидится. По данным воронежских синоптиков, ближайшие четверо суток в воздухе будут порхать лишь маленькие снежинки. При этом прогнозируется постоянная смена ветра, из-за чего температура может быть весьма неустойчивой. Днем 24 января ожидается до -5.