Строители рассказали, как идет реконструкция воронежского стадиона для игр «Факела» в Премьер-лиге

Так будет выглядеть обновленный стадион "Факел" с высоты птичьего полета. Фото: предоставлено департаментом строительной политики правительства Воронежской области.

В кои-то веки воронежский футбольный клуб всерьез претендует на место в Премьер-лиге. По уровню игры «Факел» для элиты созрел – команда идет на втором месте в ФНЛ. А вот состояние инфраструктуры является камнем преткновения. Центральный стадион профсоюзов морально устарел. И за разговорами о возможной его передаче в областную собственность никто в его реконструкцию пока вкладывать деньги не желает. Ставку делают на приведение в современный вид стадиона «Факел» на улице Маршака, 1. Начало сезона (если воронежский футбольный клуб выйдет в Премьер-лигу) можно провести и на «Труде». Губернатор Александр Гусев выразил уверенность, что с РФС по этому вопросу можно будет договориться. А затем нужно уже будет играть на «Факеле». Поэтому вызывает особый интерес то, как идет его реконструкция. «КП-Воронеж» выяснила, в какой стадии она сейчас находится.

В региональном департаменте строительной политики рассказали, что к концу 2021 года на стадионе «Факел» демонтировали старую трибуну и четыре световых опоры. Также разобрали площадки с асфальтовым покрытием и вырубили мешавшие работам деревья.

Пока реконструкцию стадиона не ведут. Работу нынешней зимой, так сказать, «заморозили» из-за корректировки проекта. В него добавили некоторые нюансы. В частности, бетонный фундамент заменят на современное основание в виде балки. Стены в «мокрых» помещениях, например, в душах, сделают двухслойными - внутренний из керамического полнотелого кирпича, наружный – из газосиликатного блока. По-новому хотят сделать системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Обустроят отдельную «ветку» водяного отопления или установят электрические приборы (пока идет выбор одного из двух решений), увеличат мощность нагревательных приборов.

Остальные параметры проекта останутся неизменными. Предусмотрены 2 этапа строительства.

На первом возведут Западную трибуну на 2955 мест, Восточную - на 2995 мест, а также Северную и Южную по 1025 мест. Это должны сделать до 1 ноября 2022 года.

Такими сделают новые трибуны. Фото: предоставлено департаментом строительной политики правительства Воронежской области.

Появится современное футбольное поле - 105х68 метров. Вдоль него установят мачты освещения, табло (не позже 1 октября 2022 года), четыре КПП, четыре помещения для хранения запрещенных к проносу предметов, 12 касс, навес для досмотра автомобилей и флагштоки. Кроме того, проложат новые инженерные сети и проведут благоустройство территории.

Новое поле будет соответствовать всем требованиям Премьер-лиги. Фото: предоставлено департаментом строительной политики правительства Воронежской области.

Рядом со стадионом сделают 12 касс. Фото: предоставлено департаментом строительной политики правительства Воронежской области.

На втором этапе сделают тренировочное поле с искусственным покрытием, освещением и ограждением, а также беговую дорожку с прямым участком на 120 метров.

Завершить все работы планируют не позднее 15 ноября 2022 года.

Также строители отметили, что требования РФС к площади земельного участка — 7 гектаров, а также к количеству мест на дополнительной парковке для VIP-персон (не менее 750) будут соблюдены. А вопрос о возможности расширения стадиона «прорабатывают».

В департаменте добавили, что на обновленном «Факеле» будут современные методики обеспечения безопасности на стадионе: досмотр и видеонаблюдение, системы звукового оповещения и сигнализации и билетно-пропускная.

На территории стадиона сделают парковочные места для персонала и оперативных служб. Возле «Факела» устроят парковку для зрителей и автобусов болельщиков. На стадионе посадят газонные травы и лиственные деревья. А вот развлекательных зон для болельщиков в проекте не предусмотрели.