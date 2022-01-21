Выходные в Воронеже: спортивная ночь, старинные застежки, музыкальный променад

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ ИЗВЕСТНОГО ПИАНИСТА

Два дня в Воронеже будет выступать известный пианист Андрей Коробейников. В семь лет он одержал победу на III Международном конкурсе юных музыкантов имени Чайковского. К 20 годам он стал обладателем более 20 премий различных конкурсов в России, США, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландах и других странах. Пианист не раз выступал в Воронеже.

21 и 22 января в сопровождении академического симфонического оркестра музыкант исполнит в филармонии Концерт для фортепиано Роберта Шумана.

Композитор оценил его как «нечто среднее между симфонией, фантазией и концертом». По мнению целого ряда музыковедов, концерт Шумана требует от солиста высокого технического мастерства, но виртуозность здесь не выходит на первый план. Главным становится личное восприятие исполнителя.

Во втором отделении Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Вербицкого исполнит Вторую симфонию Иоганнеса Брамса. Это сочинение он закончил через короткое время после создания первой симфонии. Но исследователи творчества композитора отмечают огромную разницу между двумя сочинениями. Если первая полна борьбы и драматизма, то вторая дышит «мажором» и радостью.

21 января в 19.00, 22 января в 18.00.

ВЫСТАВКА К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО

В выставочном зале на Кирова, 8 открылась экспозиция «Край Воронежский - край Петра I». Выставка открыла программу мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Напомним, деятельность Петра I в Воронеже, где царь начал строить корабли для военно-морской флотилии, оказала положительный эффект не только на развитие города, но и России в целом.

- На выставке представили произведения, показывающие уникальные особенности региона, неповторимую красоту Воронежской земли, места, для которых деятельность Петра Первого имела особенное значение, - отметили организаторы.

В экспозиции - живописные и графические работы, а также фотографии воронежских авторов. Выставка продлится по 1 февраля.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОМЕНАД

В воронежской филармонии стартует новый проект. «Музыкальный променад» собирается приобщать зрителей к мировой музыкальной культуре, а также знакомить с историей и традициями филармонии.

22 января пройдет первая программа цикла - «Была война. Была Победа!». Она приурочена к памятной для Воронежа дате - 79-й годовщине освобождения города от фашистов, которая отмечается 25 января.

В 13.00 в филармонии выступят артисты музыкально-литературного лектория под руководством Валентины Головиной. Музыкально-театрализованный спектакль, сценаристом и режиссером которого выступила Виктория Черникова, расскажет об историях подвигов детей и подростков на войне, героях-воронежцах, память о которых увековечена в многочисленных мемориалах на территории региона.

Также с 22 по 29 января в фойе филармонии можно будет посмотреть выставку картин воронежских художников. Работы показывают военную и мирную тематику памятных мест столицы Черноземья.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УИК-ЭНД ВО ДВОРЦЕ

22 января в 14.00 в Доме с ризалитами кинопоказ «Королевство кривых зеркал», вход свободный. В это же время в мастерской в Цокольном этаже дворца творческое занятие «Объемный дворец». Участники узнают, кем и когда был построен дворец Ольденбургских и изготовят 3D открытку. Для этого понадобятся лишь шаблон, канцелярский нож и желание творить. Готовую открытку можно подарить близким или оставить себе на память.

23 января в 14.00 в рамках проекта "Дворцовый weekend" пройдет концерт «Музыкальные краски эпохи». Играет Amelitrio - Евгения Грибанова (арфа), Маргарита Глазунова(скрипка), Антон Андреев (виолончель). В программе выступления - старинные танцы XVIII-XIX веков, популярные произведения Моцарта, Вивальди, Штрауса.

ИЛЛЮСТРАЦИИ СТАРИЛОВА

В музее имени Крамского открылась выставка, которая познакомит воронежцев с новыми поступлениями в собрание музея. Экспозиция представила восемь графических рисунков-иллюстраций к книге Задонского «Жизнь Муравьева», выполненных известным воронежским художником Александром Стариловым в 1987 году.

- Графика Александра Старилова поражает своей объемностью, сложностью композиции, проработанностью каждого персонажа. Каждое произведение рассказывает свою историю. Работы художника говорят сами за себя, показывают автора как человека необыкновенной фантазии. Благодаря его иллюстрациям читатели могут составить полное представление о том или ином персонаже. Где-то Александр Валентинович использует гротеск, где-то иносказание. Он сформировал свою концепцию в графике, и эта индивидуальность видна во всех его работах. Автор развил высокую пластическую культуру, обрел то художественное равновесие, к которому стремятся все творческие люди, - отметили в музее.

Александр Старилов - выпускник факультета промышленного и гражданского строительства ВИСИ. В середине 70-х работал главным архитектором ЮВЖД. Долгие годы преподавал в Воронежском художественном училище композицию, графику, основы исполнительского мастерства. Для Министерства связи СССР выполнил несколько серий почтовых марок, открыток, конвертов. Оформил и проиллюстрировал полторы с лишним сотни книг для разных издательств – в том числе для престижной московской «Книги». Умер в 2013-м году.

Выставка продлится до 27 февраля.

фото с сайта музея имени Крамского

СТАРИННЫЕ ЗАСТЕЖКИ

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) можно посмотреть интересную выставку «От фибулы до пуговицы» - это ретроспектива развития застежек от эпохи палеолита до наших дней, наглядный процесс превращения застежки в украшение и отдельный элемент гардероба.

- Экспозицию составили более 150 предметов. Среди них уникальные застежки скифского времени - поясные крючки, выполненные в зверином стиле, поражающие своей красотой фибулы с выемчатыми эмалями, пряжки, бляхи, булавки и пуговицы различных народов, населявших Евразию с эпохи каменного века до современности, - отметили в музее.

Куратор выставки, кандидат исторических наук Роман Берестнев сообщил, что первые разновидности застежек возникли в период каменного века. Уже 40 тысяч лет назад древние люди использовали булавки и даже фибулы из глины, дерева, рога для закрепления частей шерстяного и мехового костюмов. Примерно 5 тысяч лет назад появилась костяная пуговица.

Выставку можно посмотреть до 30 марта.

фото краеведческого музея

ВЫСТАВКА В КАМЕРНОМ

В арт-галерее Камерного театра можно посмотреть выставку Алины Солодиной. В экспозиции «О случаях и явлениях» молодая художница представила 17 новых работ, созданных в 2020-2021 годах.

Алина Солодина окончила Воронежскую художественную школу и факультет искусств и художественного образования Воронежского педуниверситета. Училась у художников Ольги Дмитриенко и Алексея Загородных.

- Я рисую с детства, и постоянно этому учусь, живопись для меня - поиски и эксперименты. Меня многое привлекает, но человек для меня самый притягательный объект. Работы, представленные в этой экспозиции, - о моем желании перестать думать как художник и стать просто наблюдателем. Некоторые из них сложились совершенно случайно, но все персонажи реальны. Я разглядывала людей в метро: неуклюжие позы, отстраненные лица. Так не позируют, так только живут, - считает ххудожница. - Так и сложилась первая работа из серии "О случаях и явлениях", которая называется "Метро Москвы".

Выставку Алины Солодиной можно посмотреть бесплатно со вторника по воскресенье до 13 февраля - перед спектаклями Камерного театра.

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ДАЛЬНИЕ САДЫ

В художественном музее имени Крамского стартовала экспозиция «Дальний сад».

Это масштабный проект о локальной мифологии места, в котором сочетаются искусство и исследование об отношениях человека с пространством, временем и памятью. Главный герой - дачный поселок «Дальние сады». В течение лета 2021 года группа художников, фотографов, перформеров, драматургов и актеров изучали поселок, собирали истории и фотографии, проводили полевые экспедиции, вели обсуждения и создавали произведения. И даже создали выставку на улицах Дальних садов, в поле и на территории садового участка и дачного дома.

- Дача – маленькая модель социума. Промежуточная среда между городом и природой, островок свободы в любые времена. Дача – свидетель смены поколений, хранилище семейных историй из прошлого. Дача – наша маленькая вселенная, наш личный райский сад. Исследование полифонии контекстов, которые хранит в себе феномен дач, направлено на вечный поиск своего места и своего счастья в быстро меняющемся мире, - отметили организаторы.

Выставка в музее имени Крамского – финальная точка проекта, представляющая собой образную модель воображаемого дачного поселка. Это выставка-воспоминание: о лете зимой, о дачах в музее, о прошлом и настоящем, об обыкновенном и сокровенном.

В проекте приняли участие более 40 человек - художники, фотографы, драматурги, актеры и перформеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Липецка, Барселоны. Среди воронежских авторов – Сергей Горшков, Валерий Мишунин, Евгения Ножкина, Евгений Чепурин, Егор Астапченко, Сергей Бруданин и другие.

В программе выставки образовательная часть: лекции о феномене дач и дачах в русской литературе, показы анимационных и художественных фильмов, перформанс, вербатим, творческие встречи с художниками и экскурсии.

Выставка продлится до 6 февраля.

СПОРТИВНАЯ НОЧЬ

23 января в Воронеже пройдет «Спортивная студенческая ночь». Турнир приурочен к Татьяниному дню, который празднуется 25 января. В этот день в нашей стране принято отмечать День студентов.

Соревнования состоятся на катке на площади Ленина. В них примут участие студенты ВГУ, ВГТУ, ВИВТ, ВГАУ, ВГУИТ, ВГМУ, ВГАС. В программе эстафеты на коньках, мастер-класс от известных спортсменов и массовое катание. Начало в 20.00.