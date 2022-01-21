Воронежцы чаще всего просят депутатов горДумы о новых детских и спортивных площадках

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В 2022 году парламентарии Воронежа продолжили активную работу с избирателями. Так, председатель городской Думы Владимир Ходырев побеседовал с гражданами в ходе дистанционного приема и ответил на волнующие их вопросы.

Как отметили в думской пресс-службе, в этот раз воронежцы просили спикера о новых детских и спортивных площадках во дворах. Как, например, житель с улицы Станиславского. Он попросил Владимира Ходырева посодействовать в установке качелей, баскетбольного кольца и двухуровневых турников.

А жительница из Краснолесного посетовала, что у них во дворе по улице Туристической детская площадка не доукомлектована. Она попросила установить еще две лавочки для отдыха и урну.

Эти работы парламентарий планирует выполнить в текущем году в рамках наказов избирателей.

В адрес председателя горДумы за конец прошлого года и начало 2022 года уже поступило порядка 23 обращений от жителей округа по вопросам установки во дворах детского и спортивного оборудования, доукомплектации площадок и ограждений их территорий.

Все эти обращения взяты на контроль и будут реализованы в текущем и 2023 годах за счет депутатского фонда, предназначенного для реализации наказов избирателей.

Также горожанам напомнили, что обратиться в воронежскую городскую Думу можно несколькими способами:

— заполнить специальную форму на официальном сайте городского парламента: /gorduma-voronezh.ru/elektronnaya-priemnaya/;

— отправить письмо по почте: 394018, город Воронеж, Плехановская улица, 8;

— позвонить в отдел обращений граждан: +7 (473) 222-73-15.

Узнать или уточнить ФИО депутата по Вашему округу можно, воспользовавшись специальной формой на официальном сайте Воронежской городской Думы: gorduma-voronezh.ru/najdi-svoego-deputata/, а также в разделе сайта «Структура и состав/список депутатов» /gorduma-voronezh.ru/sostav-i-struktura/spisok-deputatov/, в котором также размещена биография депутатов и контактные данные их помощников.