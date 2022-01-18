«Чтобы муж был работящим – не кормите петуха»: как гадали на Крещенье в Воронежской области

Людмила переехала из города в деревню, чтобы возразить традиции народной песни.

Десять лет назад Людмила Беспоместных переехала из Воронежа в село Коротояк, чтобы возрождать традиции фольклорной песни. Она поет с пяти лет, выросла в поющей музыкальной семье.

Конечно, нужно любить сельскую жизнь, как Людмила Юрьевна. Она родилась и выросла в большом городе, но сейчас ее туда не тянет.

Когда маленькой дочке Яне было два с половиной года, умер муж. Остался недостроенный дом в селе.

- Я всегда мечтала о своем доме в деревне. Оказалось, и ребенка растить проще в селе, где все рядом. И работа в том числе.

Людмила - не робкого десятка, дом достроила, создала детский коллектив «Затейники», а потом петь захотели родители и бабушки, так появилась взрослая «Сударушка». Они поют песни родных мест, создают настоящие театрализованные представления, разыгрывая сцены из быта воронежских крестьян. Увлечение всей жизни – фольклор. Но это не «Ой, Мороз, Мороз!» и прочие застольные, как принято думать. Она сохраняет и передает детям исконное народное горловое акапельное пение.

Чтобы понять характер Людмилы, нужно знать, из какой она семьи. Отец, Юрий Русланович Симонов, играл на гармошке, он самоучка.

- Будучи мальчишкой, нашел сломанную гармонь, сам ее отремонтировал и сам же выучился играть.

Предки по отцовской линии хранили в селе Матренки Хохольского района Воронежской области этнографические костюмы, в которых выступали. К слову, у Людмилы есть настоящий раритет – не только рубаха, кушак, понева (юбка) из старинных сундуков, украшения, но и старинные туфли, подбитые кожаными гвоздями.

- В нашей семье пели как русские, так и украинские песни. Так что я народное творчество впитала с детства.

Приехав в село Коротояк, Людмила Юрьевна пошла в школу приглашать детей в ансамбль. Сначала дети и родители недоверчиво отнеслись, но когда она на Масленицу устроила настоящий костюмированный праздник, то потянулись.

- Воронежская земля уникальная. Здесь исконно селились наши предки, которые передавали песни из уст в уста. Они сохранились. Еще живы носители пения. Это нужно беречь. Хорошо, что этот год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия.

В прошлом году семья Беспоместных – Людмила, ее дочь Яна и сестра мужа Елена Копылова – получили титул «Семья – хранители традиций» на всероссийском конкурсе «Семья года 2021». Дочь пошла по стопам мамы, тоже поет народные песни, учится в Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей.

- Настоящая русская песня –это отдых, обновление. Пели наши предки постоянно. Плясовые - на праздники, протяжные – за работой.

Людмила открыла тайну: чтобы запеть фольклорные песни, нужно уловить вибрацию, звук должен идти изнутри, важно погрузиться в себя. Конечно, хорошо, когда обучают носители пения. И чем раньше ребенок впитает, тем скорее запоет.

Она не только руководит ансамблями, но и стала директором Покровского дома культуры. На ее мероприятия собираются все окрестные села. Недавно, например, вспоминали гадания. Людмила рассказала об одном из гаданий, которое считается самым точным. Правда, для этого понадобится… живой петух.

- Нужно взять блюдце с водой, с зерном, книги, зеркало, деньги. А дальше все просто. Если петух пошел прежде изучать деньги – муж будет богатый, к зеркалу – красивый, к книгам – ученый, к зерну – работящий. А вот если начал пить – пьющий будет. Но лучше петуха не кормить накануне, тогда он к зерну и пойдет, - делится хитростью Людмила. - Дочь Яна гадала – так и вышла. Работящий муж, я считаю, - лучше всего.

Можно также бросить ботинок за порог, куда носок смотрит – там и живет будущий суженый. Но не забывайте: ритуал гадания направлен на установление контактов с душами умерших и с потусторонней силой, чье посредничество необходимо для получения информации о будущем. А потому раньше для этого выбирались «нечистые» места (бани, сараи, сени), где, по народным поверьям, и должна появляться нечистая сила. Церковь гадания, конечно, не одобряет.

Можно бросить ботинок за порог, куда носок смотрит - там и живет будущий суженый.

А на Крещенье в Воронежской области, как и по всей России, устраивали на реке «ярдань»: пилили лед, делали прорубь в реке. После совершения церковного обряда вода становилась святой.

Люди обливались у проруби, купались, приносили домой воду для умывания, чтобы избавиться от болезней, главным образом, кожных и порчи. Освященной водой окропляли дом, хозяйственные постройки, животных и птицу. До сих пор в селах области сохранился обычай рисовать мелом кресты на дверях, заборах, воротах, окнах, чтобы оградить жилье от нечистой силы.