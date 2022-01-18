С начала года депутаты воронежской гордумы рассмотрели 1567 обращений избирателей

фото: пресс-служба Воронежская городская Дума

В Воронежской городской Думе подвели итоги работы за 2021 год. В адрес народных избранников за это время поступило 1567 обращений от горожан. Общение с избирателями условиях пандемии не прерывалось, в основном оно строилось в дистанционном режиме – по телефону и почте, а когда позволяла эпидемиологическая ситуация, то вопросы решались в ходе личных встреч. Об этом рассказали в думской пресс-службе.

За помощью к народным избранникам в 2021 году обращались не только физические лица (от них поступило 850 обращений), но и представители государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений и юридических лиц (от них получено 717 обращений). Председатель Гордумы Владимир Ходырев за прошлый год лично рассмотрел 300 обращений, депутаты – 550.

фото: пресс-служба Воронежская городская Дума

В большинстве случаев помощь была оказана оперативно. Так, по 55 заявкам депутатами были даны разъяснения и консультации. Еще 94 обращения парламентарии рассмотрели по существу, а 151 направили в другие органы государственной власти и местного самоуправления.

В прошлом году воронежцев волновали вопросы благоустройства и дорожного хозяйства. Не теряли актуальность проблемы ЖКХ и социалки. Многие из них удалось решить.

Например, жители улицы Сомовская, 1 просили об установке во дворе детского игрового оборудования для малышей. Прежнее сильно износилось и его необходимо было демонтировать, а на его место установить новое. Сейчас площадка, на которой играют ребятишки, оборудована горкой, качелями и каруселями.

Жители дома № 16 по улице Степанова пожаловались, что у них нет возможности для занятий спортом в шаговой доступности. Обращение было рассмотрено и во дворе дома установили тренажеры и лавочки для отдыха.

По просьбам жителей микрорайона Сомово депутат их округа Владимир Ходырев помог с ремонтом пешеходной дорожки на подходе к железнодорожным путям со стороны Дачного проспекта.

Также благодаря обращению в горДуму горожан из нового ЖК «Боровое» на нагорной лестнице у дома № 93/3 по улице Ф. Тютчева обустроили пандус для маломобильных граждан.

фото: пресс-служба Воронежская городская Дума

В числе других решенных вопросов – возобновление подачи тепла жильцам домов по улицам Космонавта Комарова, 16; 20-летия Октября, 40; Березовая Роща, 138 и электроэнергии – воронежцам, проживающим по ул. Свободы, 45 и т. д.

В городском парламенте напомнили, что в 2022 году депутаты намерены также активно работать с обращениями граждан и призвали обращаться по всем волнующим вопросам, чтобы решить их как можно быстрее.

Ирина Шабанова