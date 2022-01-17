В Воронеже на видео попало чудесное спасение кота от своры собак

Несомненно, кот родился под счастливой звездой Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воронежских соцсетях опубликовали запись чудесного спасения кота от стаи разъяренных собак. Несомненно, усатый родился под счастливой звездой, поскольку в роковой момент рядом оказался ангел-хранитель в лице автомобилиста.

Инцидент произошел в частном секторе в центре Воронежа, на улице Замкина. Водитель проезжающего автомобиля увидел, как стая огромных собак гонит по улице кота. Несчастный уже обессилел и превратился в пушистый «мяч» в лапах и зубах преследователей. Но мужчина за рулем не растерялся, остановил машину и начал сигналить, а затем с криком выбежал на помощь коту. Испуганные собаки бросились врассыпную, оставив свою добычу. Нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы жертва нападения сориентировалась: потрепанный, но живой кот вскочил на лапы и юркнул под забор.