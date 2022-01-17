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Общество17 января 2022 16:28

В Воронеже на видео попало чудесное спасение кота от своры собак

Несчастного отбил проезжавший мимо водитель
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Несомненно, кот родился под счастливой звездой

Несомненно, кот родился под счастливой звездой

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воронежских соцсетях опубликовали запись чудесного спасения кота от стаи разъяренных собак. Несомненно, усатый родился под счастливой звездой, поскольку в роковой момент рядом оказался ангел-хранитель в лице автомобилиста.

Инцидент произошел в частном секторе в центре Воронежа, на улице Замкина. Водитель проезжающего автомобиля увидел, как стая огромных собак гонит по улице кота. Несчастный уже обессилел и превратился в пушистый «мяч» в лапах и зубах преследователей. Но мужчина за рулем не растерялся, остановил машину и начал сигналить, а затем с криком выбежал на помощь коту. Испуганные собаки бросились врассыпную, оставив свою добычу. Нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы жертва нападения сориентировалась: потрепанный, но живой кот вскочил на лапы и юркнул под забор.

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