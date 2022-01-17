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Общество17 января 2022 8:50

Маски, визитки и … стринги: как воронежские водители пытаются обмануть систему фиксации номеров на платных парковках

И какие средства используют чиновники для разоблачения нарушителей
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Как правило, прячут номера от систем видеофиксации те, кто оставляет машины на стоянку на длительный срок

Как правило, прячут номера от систем видеофиксации те, кто оставляет машины на стоянку на длительный срок

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Уже четыре года в Воронеже действует система платных парковок. Но до сих пор среди горожан к ней нет однозначного отношения. Противоположны позиции не только пешеходов и автомобилистов, нет единого мнения и среди водителей. Одни из них считают платную услугу «злом», другие видят в ней возможность цивилизованно припарковать автомобиль в центре города. Увы, но в последнее время поставить машину даже на платную парковку все более проблематично. Большая часть парковочного пространства заставлена автомобилями с «зашифрованными» номерами, а то и вовсе без них. А фантазия горожан, не желающих платить за услугу, поистине безгранична. Вот за номерную рамку заткнута визитка, прикрывающая часть цифр, а вот пандемийный тренд лет – медицинская маска. В разгар листопада к номерам удивительным образом прилипают кленовые листья. Самые веселые и находчивые надевают на номера … женские стринги, а то и небрежно свешивают из багажника одежду. Смешно? Да. Только не тем, кто вынужден нарезать круги в поисках свободного места для парковки между машинами шутников. Добавим, что, как правило, прячут номера от систем видеофиксации те, кто оставляет машины на стоянку на длительный срок, и это чаще всего не «Дэу» или «Лады», а крутые иномарки бизнес-класса.

Пандемийный тренд - медицинская маска

Пандемийный тренд - медицинская маска

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЛОВЯТ С ПОЛИЧНЫМ

Однако и система контроля не стоит на месте. Сотрудники районных управ совместно с ООО «Городские парковки» усилили контроль при помощи специально запрограммированных камер фотофиксации, которые «ловят» злостных правонарушителей до того, как те успевают снять или спрятать госзнаки.

- Камера снимает подъезжающий автомобиль, в следующее мгновенье делает кадр после остановки на парковке, а затем – уже с закрытыми номерами, - рассказали «КП» в управе Ленинского района. - Таким образом определить номер машины нарушителя не представляет труда. После обработки материалы передаются административным комиссиям для привлечения правонарушителей к административной ответственности.

Новая система заработала с середины прошлого года и уже показала хорошие результаты. Количество выносимых постановлений выросло почти в четыре раза по отношению к первому полугодию. Так, если в начале 2021 года среднесуточное количество выносимых штрафов составляло порядка 70 штук, то с апреля оно начало увеличиваться до 200, в третьем квартале прошлого года достигло 500, а в четвертом выписывалось более 600 штрафов ежедневно. Выросла и доходность проекта за 2021 год - на 35% по отношению к предыдущему.

Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

ОСПОРИТЬ ШТРАФ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО

По словам руководителя обособленного подразделения ООО «Городские парковки» Анатолия Кобяшева, коэффициент обжалования штрафа или отказа от оплаты составляет всего 0,9%.

– Нарушений пока меньше не фиксируется, но наметился рост оплат за парковку, как в количественном выражении, так и в суммарном. При этом их структура практически не изменилась и отображает, что наиболее востребована кратковременная стоянка. 75% оплат – это парковка продолжительностью до 1 часа, 20% – от 1 до 3 часов, – уточняет Кобяшев.

За прошлый год было вынесено более 350 постановлений, а с начала 2022-го года, даже с учетом бесплатной парковки на новогодних каникулах, уже более 20-ти.

Напомним, что срок привлечения к административной ответственности составляет два месяца, но, как правило, извещения о штрафе автовладельцы получают в течение двух трех недель с момента нарушения.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в Воронеже функционирует около шести тысяч платных парковочных мест, которые работают в будние дни с 8:00 до 19:00. В остальное время парковка бесплатна. Час услуги стоит 40 рублей, штраф за ее неоплату составляет 1 500 рублей.

За время работы платных парковок в Воронеже (с конца 2017 года) в городской бюджет поступило около 119,5 млн рублей, из них более 43 млн составляет концессионная плата и более 76 млн взыскано в результате уплаты штрафов.

Работу парковок регламентируют:

– Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 09.10.2014 N 1405 «Об утверждении Положения о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа город Воронеж»;

– Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 10.09.2018 N 582 «Об установлении размера платы за пользование платными городскими парковками и утверждении Положения о порядке внесения платы за пользование платными городскими парковками городского округа город Воронеж».

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