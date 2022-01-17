Маски, визитки и … стринги: как воронежские водители пытаются обмануть систему фиксации номеров на платных парковках

Как правило, прячут номера от систем видеофиксации те, кто оставляет машины на стоянку на длительный срок Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Уже четыре года в Воронеже действует система платных парковок. Но до сих пор среди горожан к ней нет однозначного отношения. Противоположны позиции не только пешеходов и автомобилистов, нет единого мнения и среди водителей. Одни из них считают платную услугу «злом», другие видят в ней возможность цивилизованно припарковать автомобиль в центре города. Увы, но в последнее время поставить машину даже на платную парковку все более проблематично. Большая часть парковочного пространства заставлена автомобилями с «зашифрованными» номерами, а то и вовсе без них. А фантазия горожан, не желающих платить за услугу, поистине безгранична. Вот за номерную рамку заткнута визитка, прикрывающая часть цифр, а вот пандемийный тренд лет – медицинская маска. В разгар листопада к номерам удивительным образом прилипают кленовые листья. Самые веселые и находчивые надевают на номера … женские стринги, а то и небрежно свешивают из багажника одежду. Смешно? Да. Только не тем, кто вынужден нарезать круги в поисках свободного места для парковки между машинами шутников. Добавим, что, как правило, прячут номера от систем видеофиксации те, кто оставляет машины на стоянку на длительный срок, и это чаще всего не «Дэу» или «Лады», а крутые иномарки бизнес-класса.

Пандемийный тренд - медицинская маска Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЛОВЯТ С ПОЛИЧНЫМ

Однако и система контроля не стоит на месте. Сотрудники районных управ совместно с ООО «Городские парковки» усилили контроль при помощи специально запрограммированных камер фотофиксации, которые «ловят» злостных правонарушителей до того, как те успевают снять или спрятать госзнаки.

- Камера снимает подъезжающий автомобиль, в следующее мгновенье делает кадр после остановки на парковке, а затем – уже с закрытыми номерами, - рассказали «КП» в управе Ленинского района. - Таким образом определить номер машины нарушителя не представляет труда. После обработки материалы передаются административным комиссиям для привлечения правонарушителей к административной ответственности.

Новая система заработала с середины прошлого года и уже показала хорошие результаты. Количество выносимых постановлений выросло почти в четыре раза по отношению к первому полугодию. Так, если в начале 2021 года среднесуточное количество выносимых штрафов составляло порядка 70 штук, то с апреля оно начало увеличиваться до 200, в третьем квартале прошлого года достигло 500, а в четвертом выписывалось более 600 штрафов ежедневно. Выросла и доходность проекта за 2021 год - на 35% по отношению к предыдущему.

Фото управы Ленинского района

ОСПОРИТЬ ШТРАФ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО

По словам руководителя обособленного подразделения ООО «Городские парковки» Анатолия Кобяшева, коэффициент обжалования штрафа или отказа от оплаты составляет всего 0,9%.

– Нарушений пока меньше не фиксируется, но наметился рост оплат за парковку, как в количественном выражении, так и в суммарном. При этом их структура практически не изменилась и отображает, что наиболее востребована кратковременная стоянка. 75% оплат – это парковка продолжительностью до 1 часа, 20% – от 1 до 3 часов, – уточняет Кобяшев.

За прошлый год было вынесено более 350 постановлений, а с начала 2022-го года, даже с учетом бесплатной парковки на новогодних каникулах, уже более 20-ти.

Напомним, что срок привлечения к административной ответственности составляет два месяца, но, как правило, извещения о штрафе автовладельцы получают в течение двух трех недель с момента нарушения.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в Воронеже функционирует около шести тысяч платных парковочных мест, которые работают в будние дни с 8:00 до 19:00. В остальное время парковка бесплатна. Час услуги стоит 40 рублей, штраф за ее неоплату составляет 1 500 рублей.

За время работы платных парковок в Воронеже (с конца 2017 года) в городской бюджет поступило около 119,5 млн рублей, из них более 43 млн составляет концессионная плата и более 76 млн взыскано в результате уплаты штрафов.

Работу парковок регламентируют:

– Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 09.10.2014 N 1405 «Об утверждении Положения о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа город Воронеж»;

– Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 10.09.2018 N 582 «Об установлении размера платы за пользование платными городскими парковками и утверждении Положения о порядке внесения платы за пользование платными городскими парковками городского округа город Воронеж».