Выходные в Воронеже: Ледниковый период, Святки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Музей-заповедник «Костенки» приглашает воронежцев отметить Старый Новый год. Да не обычно! Горожане смогут погрузиться в эпоху каменного века во время «Путешествия в ледниковый период». Образовательно-развлекательная программа пройдет 15 января.

В 11.00 гостей будут встречать в центре села под Староновогодней елкой. И поведут с обзорной экскурсией по зимним Костенкам (место крепости Костенск, волостная изба, памятник героям Великой Отечественной войны). После нее, в 11.20, начнутся зимние игры и забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой. А девушка Анира из племени Бурого медведя поведет гостей на стойбище Серой Совы, где расскажет интересные истории из жизни соплеменников.

В 12.00 на базе «Эволюция» участников программы ждет встреча со снежным человеком Йети. В 12.30 в шале, откуда открывается великолепный вид на зимние Костенки, сотрудники музея проведут два мастер-класса: «Древние пейзажи Костенок» и «Мастер-класс живописи каменного века». Анира покажет, как в ее племени шьют одежду и делают украшения.

КОНЦЕРТ ВО ДВОРЦЕ

Дворцовый комплекс Ольденбургских приглашает 15 января в 14.00 на концерт трио Frenni Music. Коллектив исполнит авторские версии известных русских и зарубежных композиций. Музыканты сыграют немного меланхоличную, но от этого не менее яркую программу, состоящую из саундтреков популярных кинофильмов, легкой классики и душевных русских романсов, а финальным аккордом вечера станут необычные и неожиданные джаз-версии известных зарубежных хитов.

СВЯТКИ В УСАДЬБЕ ВЕНЕВИТИНОВЫХ

Святочные дни всегда завораживали особыми гаданиями, гуляниями и обычаями колядовать. Они интересны, увлекательны и сейчас, так как соединяют прошлое и современность, мир дворянской и народной культуры. На празднике 16 января в усадьбе Веневитиновых гости познакомятся с образцами русской литературы, обращенными к святочным поверьям, а также насладятся музыкальными произведениями в исполнении фольклорного ансамбля «Терем», услышат стихи, колядки, примут участие в посиделках и народных забавах, сопровождающих этот зимний праздник. Начало в 14.00.

СВЯТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ

16 января библиотека имени Никитина приглашает на концерт народных песен. Он пройдет в рамках цикла «Беседы о народной песне Воронежской губернии». Профессор Воронежского института искусств Галина Сысоева и доцент кафедры этномузыкологии ВГИИ Александра Самотягина расскажут об обрядовых песнях и игрищах, посвященных Святкам. Святочные праздники наступают в канун Рождества и длятся до Крещенского Сочельника.

Любители фольклора узнают об обычаях и песнях, записанных и изученных вместе со студентами в этнографических экспедициях по Воронежской области. Музыкальной иллюстрацией к рассказу станет исполнение в подлинной манере старинных обрядовых песен нашего края.

Концерт-лекция «Святки» начнется в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки», вход свободный.

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

15 и 16 января в драмтеатре премьера. Спектакль-праздник по самой любимой и практически разобранной на цитаты повести Гоголя из знаменитого цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Зрителям предлагают оказаться в особой «вселенной» – мифологическом пространстве Гоголя, где небесный свод необъятен, природа дивна и торжественна, где «редкая птица долетит до середины Днепра», а каждый казак носит такие широкие шаровары, что «какой бы большой ни сделал он шаг, ног совершенно не заметно». Удивительные пространственные спецэффекты помогут погрузиться в атмосферу юмора, мистики и веселья и встретиться с любимыми героями – кузнецом Вакулой, Солохой, Чертом и другими. Начало в 18.00.

Ночь перед Рождеством Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО

16 января в кинотеатре "Спартак" детская версия «Золушки» Массне – рождественский подарок от The Metropolitan Opera. В заглавной партии бедной девушки, которая становится принцессой, – меццо-сопрано Изабель Леонард. Маэстро Эммануэль Вийом дирижирует великолепным составом – меццо-сопрано Эмили Д’Анжело в роли золушкиного Принца, сопрано Джессика Пратт – ее Фея-Крестная, а меццо-сопрано Стефани Блайт и бас-баритон Лоран Наури – мачеха и отец Золушки. Демонстрируется на языке оригинала с русским субтитрами. Начало в 18.00.

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НЕЛЖА

В парке детского и семейного отдыха до 31 января проходят несколько праздничных программ.

Лесная резиденция Деда Мороза, 5+

Новая игровая программа-путешествие в Нелжа Ру. Детвору ждет театрализованное представление с новыми и уже полюбившимися героями, русская самоходная печь, мастер-класс по росписи новогоднего имбирного пряника-колокольчика, катание с горки на тубах, чаепитие со сладостями, настоящее волшебство от Деда Мороза и подарок. Продолжительность: 2,5-3 часа.

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Малышковая гостиная Деда Мороза, 0+

В программе театрализованное представление с элементами театра кукол, развивающие, тактильные и подвижные игры, конфетти-шоу, чаепитие и подарок от Деда Мороза. Продолжительность: 1-1,5 часа.

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«По следам Деда Мороза», 7+

В программе Школы юного путешественника: заброска в лес на экспедиционном снего-болото-ходе в сопровождении профессионального инструктора, приключенческий квест на зимних тропинках соснового леса по легендам Нелжи, поиск клада Деда Мороза, знакомство с лесным отшельником, музей быта северных народов в традиционном Чуме, экспедиционная база, чаепитие и подарок. Продолжительность: 2-2,5 часа.

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Старый старый Новый год в музейных домиках Нелжа ру, 7+

В программе: история нового года на Руси, зимние сказки тетушки Агафьи, святки-колядки, вечорки с гаданиями в ткацком доме, мастер-класс по созданию подарка для Деда Мороза на ткацком станке, подпись старинных открыток для родных и близких, русское чаепитие из самовара, старинная елка, участие в традиционных забавах на соломенном поле. Продолжительность: 1,5-2 часа.

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КОЛЛЕКЦИЯ МИНЕРАЛОВ

Краеведческий музей приглашает воронежцев на выставку «Что скрывают недра Земли» в здании на ул.Плехановской, 29.

Музей располагает обширной коллекцией горных пород и минералов, которая не демонстрировалась в экспозиции. И выставка «Что скрывают недра Земли», автором которой стал главный научный сотрудник музея Константин Водянов, показывает около полутора сотен геологических образцов - группы металлических ископаемых, неметаллических, горючих.

Посмотреть выставку можно до 24 апреля.

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

Fish-аrt

На втором этаже выставочного зала музея имени Крамского - "рыбный день". Fish-аrt знакомит с творчеством западноевропейских, советских и российских художников в жанре натюрморта с рыбами, а также жанровой графики близкой тематики в изобразительном искусстве XVII-XX веков. Основное внимание в экспозиции уделено творчеству художников СССР и Центрального Черноземья 1940-1980-х годов. Всех их объединяло стремление выразить художественными средствами символику рыбной темы, не выходя за рамки традиционной для советского периода концепции реалистического искусства. На ретроспективной выставке будет представлено более 20 живописных и графических работ, выполненных в различных техниках.

- Символика рыбы вбирает в себя множество разнообразных значений. Со времен глубокой древности рыба ассоциировалась со стихией воды, а также Учителями, Спасителями мира, прародителями, мудростью. В мифологиях различных народов вода – первоначало, исходное состояние всего сущего, источник жизни. В раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими отцами церкви. Именно братья-рыбаки стали первыми учениками Иисуса, сказавшего им, что они будут «ловцами человеков».

Выставка «Fish-art» призвана показать посетителям бытование образа рыбы в творческом поиске художников разных эпох и поколений, в числе которых не потерялись и воронежские авторы. Некоторые работы из фондов музея будут представлены посетителям впервые.

Графика 1960-70-х

Новая выставка из серии «Открывая фонды» знакомит воронежцев с произведениями графики, хранящимися в фондах музея и редко экспонирующимися, потому что графические листы хрупки и чувствительны к свету и климатическим условиям. Поэтому выставочный проект «Открывая фонды» - редкая возможность увидеть уникальные произведения. Четвертая выставка серии представила десяток графических работ советских художников 1960-1970-х годов.

- В шестидесятые и семидесятые годы художественная жизнь заметно активизируется, искусство расширяет стилистический и тематический диапазон. Художников привлекают как сюжеты мирной повседневности, так и героические темы освоения космоса, строительства БАМа. В эти же годы все заметнее становится неофициальное искусство с его усложненной образностью, отсылками к мифологии, религии, философским идеям. В художественном отношении мастера обращаются к разным источникам от народных традиций до открытий авангарда и парадоксальных фантазий сюрреализма, - анонсировали проект в музее.

На выставке можно увидеть оригинальную и печатную графику Леонида Сойфертиса, Александра Ведерникова, Александра Гурикова, Вячеслава Павлова, Федора Семенова-Амурского, Веры Федяевской, Виктора Цигаля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Арт-география Воронежской области"

Выставка направлена на возрождение интереса к уникальному культурному наследию страны. Посетители увидят произведения живописи и графики, представляющие уникальные этнические, культурологические, архитектурные, ландшафтные особенности нашего региона, рассказывающие широкой аудитории об известных и малоизвестных местах и фактах Воронежской области и столицы Черноземья. В экспозиции - около 100 произведений художников из столицы Черноземья, Острогожска, Нововоронежа Бутурлиновского, Лискинского, Острогожского, Россошанского, Поворинского районов.

«0,8»

Выставка посвящена 155-летию Василия Кандинского. Современные художники исследовали возможность объединения бессмертной (несмотря на утверждения авангардистов) классики и художественных методов начала XX века. Десяти участникам выставки «0,10», отменившей все прошлое в 1915 году, отвечают восемь художников выставки «0,8» из 2021-го. Всего на выставке будет представлено 8 работ.

8 – как символ бесконечности, непрерывности, вечности искусства. Обратный отсчет они начали с истоков русского искусства, переходной формы от иконы к портрету – парсуны, выполненной в стиле родоначальника русского футурзима Давида Бурлюка. Соединение двух начал! Далее югославский пейзаж и классический «Натюрморт с битой дичью и фруктами» преломили ярким, смелым, жизнерадостным видением в стиле Ларионова и Машкова. Идея Павла Филонова о том, что человек есть перекресток всех дорог, наложенная на портрет жены и дочери И. Крамского, формирование четвертого – лучисто-энергетического – измерения живописи Михаила Ларионова в картине Куинджи, развили абстрактное размышление о природе вещей. Еще более абстрактные формы кубофутуризма в духе Александры Экстер приданы «Завтраку» Класа Питера. Любимая всеми «Маруся» Елены Киселевой приобрела признаки иконы, взятые из крестьянского цикла Малевича. И завершают выставку «Дачницы» Елены Киселевой в полностью абстрактном синэстетическом стиле Василия Кандинского.

Диалог с коллегами начала XX века, встреча с истоками, принятие их позиции обогатил опыт художников, ранее работавших в основном в классической манере, позволил выйти за привычные рамки, найти новые формы для художественного высказывания.

"Пластика и цвет"

На третьем этаже основного здания музея имени Крамского - совместная выставка творческого и семейного союза Тамары и Юрия Астапченко. «Пластика и цвет» – четвертая в их выставочной биографии. Экспозиция приурочена к 60-летним юбилеям известных воронежских художников. Они хорошо известны знатокам и любителям искусства, а благодаря активной выставочной деятельности, - и российской, и зарубежной публике.

Мастера работают в традиционных жанрах: Тамара предпочитает пейзаж, натюрморт, Юрий - одно- или двухфигурные камерные композиции. На языке понятном для многих, они говорят о человеке, его мире, живущем вокруг, стоит только протянуть руку. Творчество художников близко человеку, простые вещи оказываются самыми важными, одухотворенными лиризмом и созерцательностью. Творчество в классической традиции означает для союза Астапченко уверенное мастерство, стремление выразить гармонию, как выражение мира и отсутствие стремления к эпатажу. Работы воронежских художников говорят о простых и важных понятиях: гармония, красота, человечность.

В экспозиции около 40 произведений живописи, графики, скульптуры.