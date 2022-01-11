В Воронеже увеличат инвестиции в развитие парка «Танаис»

Вадим Кстенин рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития парка "Танаис". Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел переговоры с потенциальным инвестором, выразившим желание вложиться в развитие парка «Танаис». В переговорах, которые прошли по видеосвязи, участвовали первый заместитель главы города по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев и специалисты городского «Агентства управления проектами». Об этом глава городской администрации рассказал в своем телеграм-канале.

– Обсудили варианты и объемы финансирования благоустройства парка и развлекательной части. Радует, что приходят претенденты с опытом обновления крупных озелененных территорий в других регионах. Тем не менее, это слишком важный парк для меня и воронежцев, поэтому к проекту буду подходить взвешенно, – написал Вадим Кстенин.

Ранее предполагались вложения в «Танаис» в объеме 215 млн рублей, из которых 160 млн планировали направить на благоустройство, а 55 млн – в новые объекты, позволяющие со временем окупить инвестиции. В ходе переговоров потенциальный концессионер выразил готовность увеличить инвестиции до 140 млн рублей, расширив перечень коммерческих локаций в парке. Ранее вложения планировали в таком объеме: 110 миллионов из городского бюджета, 105 млн – от инвестора. Таким образом, общая сумма финансирования проекта развития «Танаиса» может вырасти до 250 миллионов рублей. В частности, в парке могут появиться новые карусели, заведения общепита.

– В этом есть смысл: уличных аттракционов у нас дефицит – вижу это по обратной связи от горожан после открытия парка «Орленок». Но мы хотим при благоустройстве «Танаиса» сохранить деревья, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэр также добавил, что предложения по коммерческим объектам будут детально изучены:

– Оценим с экологами, как они вписываются в природу парка. Жду от инвестора и финансовой модели дальнейшей эксплуатации «Танаиса». При этом продолжим работать и с другими интересантами: они есть, ведь наше предложение выгодно – мы намерены вложить в парк 110 млн средств бюджета.

Как уже сообщали ранее, администрация Воронежа ищет инвестора для возрождения известнейшего и одного из крупнейших парков города – «Танаиса». В советские годы он был местом отдыха для десятков тысяч горожан, но за 90-е годы пришел в упадок и требует обновления. Принято решение дать парку новую жизнь в рамках муниципально-частного партнерства – такой опыт у администрации есть.

С 2020 года в Воронеже реализуется проект развития другого парка – «Дельфина». Причем исключительно за счет частных инвестиций. Вложения уже начали окупаться за счет объектов общественного питания, аттракционов, прокатов спортивного инвентаря. Проект признали успешным и власть, и сам инвестор, и тысячи горожан, которые начали массово проводить в нем время. А инвестиционный проект парка «Танаис» даже более интересен для бизнеса, чем уже реализующийся, так как предусматривает и бюджетные вложения на паритетных началах.

Более подробную информацию о предложении можно получить в городском «Агентстве управления проектами», руководитель – Ковалева Вероника Владимировна, +7 (473) 228-37-68. Также паспорт проекта размещен и на инвест-карте Воронежа.