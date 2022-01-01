Новогодние каникулы в Воронеже: спектакли, концерты, выставки, экскурсии

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СКАЗКИ В ТЕАТРЕ КУКОЛ

2 и 3 января «Волшебная лампа Аладдина» 4+

Классический сюжет из сказок «Тысячи и одной ночи» по пьесе Нины Гернет в классической постановке на ширме с настоящими «кукольными» эффектами.

4 и 5 января «Мерзни, мерзни волчий хвост» 2+

Спектакль из цикла «Русские народные сказки», оригинальная форма подачи сценического материала, создающая занимательный «мультяшный» эффект, превращает известную сказку в веселый и поучительный рассказ о том, как коварная Лиса устроила зимнюю рыбалку незадачливому Волку, уговорив его воспользоваться собственным хвостом.

6 и 7 января «Две избушки и Морозко» 2+

Спектакль из цикла «Русские народные сказки». В основе постановки две сказки: «Зимовье зверей» и «Заяц и Лиса».

8 и 9 января «Три Поросенка и Черный Волк» 4+

Знаменитые охотники-звероловы прибыли в театр, чтобы поймать Черного волка. Поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф строят домики, а Черный волк хочет обучить их правилам строительства. Наконец Волк пойман, поросята сделали для себя правильные выводы, а охотники подтвердили свой статус.

Начало спектаклей в 10.00 и 13.00.

фото Воронежского театра кукол

СКАЗКИ В ВКЗ

В ВКЗ ждут детвору с родителями на две сказки.

2 и 3 января в 11.00 и 14.00 «Щелкунчик» 0+

Новогодний сказочный балет по мотивам сказки Гофмана на музыку Чайковского, либретто Мариуса Петипа. История о Щелкунчике, мышином короле и волшебстве Рождества знакома всем с декабря 1892 года. С тех пор стало доброй традицией устраивать предновогодние показы балета. Атмосфера праздника и тайны, чудесные превращения и ожившие игрушки захватывают зрителей с самого начала. История о доброте, отваге и благородстве, приснившаяся девочке Маше в Рождественскую ночь. Все партии в этом спектакле исполняют студенты Воронежского хореографического училища.

предоставлено организаторами

4 и 5 января в 11.00 и 14.00 «Три богатыря» 0+

Новогодний детский спектакль по мотивам оригинальных былин из цикла народных богатырских сказок. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович вместе с детворой перевоспитают хулиганское Лихо Одноглазое, научат Соловья-Разбойника добрым песням, одолеют Царицу-Змеевну, и, конечно, в финальном бою победят Змея Горыныча.

предоставлено организаторами

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

2 января в 11.00 и 14.00

Е.Ткачева «Кот в сапогах», музыкальная сказка, 0+

Веселое представление, в котором герои из сказки Шарля Перро - плутоватый Кот, Жак-простак, Принцесса, Людоед и другие отправляются на встречу приключениям. Благодаря находчивости и хитрости Кота, его хозяин Жак получил все, о чем только мог мечтать: уважение Короля, замок, богатство и любовь прекрасной Принцессы. Музыку к спектаклю создала воронежский композитор Елизавета Ткачева.

3 и 4 января в 11.00 и 14.00

В.Горянин «Красная Шапочка», балет-сказка, 0+

Яркий спектакль на музыку воронежского композитора Виктора Горянина. Языком танца артисты рассказывают всем известную сказку Шарля Перро о маленькой девочке, ее бабушке, злом Волке и бравых охотниках. На сцене появляются новые персонажи, которые делают сюжет сказки еще увлекательней. Это друзья Красной Шапочки – обитатели волшебного леса – отважные зайцы, шустрые пчелы и прекрасные цветы.

Фото Воронежского ТОБ

3, 4, 5 и 6 января в 18.00

П.Чайковский «Щелкунчик», балет в 2-х действиях, 6+

Пожалуй, ни один Новый год не может обойтись без показов шедевра Чайковского. Один из самых известных и любимых русских балетов - о рождественском чуде, о том, как мечты о любви и гармонии в таинстве сна превращаются в красивую сказку о заколдованном принце.

5 января в 11.00 и 14.00

В.Улановский «Золотой цыпленок», музыкальная сказка, 6+

Маленькие зрители увидят продолжение истории о Курочке Рябе, которая снесла золотое яичко. Яичко похитила хитрая Лиса. У нее есть план вырастить из него курочку, которая будет нести золотые яйца. Чтобы Лиса сказочно разбогатела. В свои сообщники она берет Волка, но предупреждает серого, что если из яичка вылупится не курочка, а петушок, то он пойдет на съедение. Волк высиживает цыпленка, который на самом деле оказался петушком. Коварным планам зловредной хищницы не суждено осуществиться, ведь у малыша есть защитник - его любящий «папочка» - самый добрый, умный, сильный и совсем не страшный серый Волк!

6 января в 11.00 и 14.00

В.Рывкин «Людвиг и Тутта», музыкальная сказка, 0+

Добрый мюзикл создан по мотивам известной повести шведского писателя Яна Экхольма «Людвиг четырнадцатый и Тутта Карлсон» (автор либретто – Николай Голь) на музыку Вадима Рывкина. Это история лисенка Людвига и цыпочки Тутты, которым не помешали ни вражда звериного и птичьего семейств, ни придуманные страхи. История пушистых маленьких героев должна завершиться счастливым финалом. Их дружба примерила лис и кур, доказала, что на свете нет ничего невозможного.

«Здрасьте, я Ваша тетя!», 12+

7 января в 18.00

Музыкальная комедия из «золотого фонда» советских оперетт. Двое друзей-студентов и их юные возлюбленные. Опекун девушек, скряга-прокурор, собирается увезти их на все лето в Шотландию. У молодых людей остается последний шанс объяснится. Но благовоспитанные юные леди согласны на встречу только в присутствии какой-нибудь дамы. На счастье из Бразилии пребывает тетушка одного из друзей, овдовевшая миллионерша. По плану за обедом компанию тете должен составить приятель студентов Бабс Баберлей, который больше занят игрой в любительском театре, чем учебой. Тетя не приехала, и Бабс, в распоряжении которого сценический костюм экстравагантной старухи для его новой роли в театре, на время становится бразильской миллионершей.

8 и 9 января в 18.00

А.Шелыгин «Продавец игрушек», балет в 2-х действиях, 6+

Накануне Рождества герои из своей обыкновенной размеренной жизни чудесным образом попадают в волшебную сказку. Куклы, квесты, приключения и нежная линия любви главных персонажей - все это близко и понятно любому современному человеку.

ТЕАТР ДРАМЫ

«Итальянский брак» (16+)

2 января, 15.00 и 19.00

История Филумены Мартурано и Доменико Сориано, написанная драматургом Эдуардо де Филиппо в середине прошлого века, покорила сердца не одного поколения зрителей во всем мире. Сюжет этой остроумной комедии лег в основу двух фильмов, да и сама пьеса продолжает украшать афиши многих театров. Как вернуть любовь, ставшую унылой привычкой? Пойти на изощренный обман, сохранив при этом человеческое достоинство? Создать настоящую семью в самой, казалось бы, безнадежной ситуации? Опираясь на пьесу, сценарии, а также многочисленные интервью звездного дуэта Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, режиссер Никита Рак создал свою сценическую версию этой истории.

2, 3, 5, 6, 7 января в 12.00

«Чук и Гек» 6+

Спектакль поставлен по мотивам рассказа Аркадия Гайдара. История сказочного путешествия двух мальчиков, едущих с мамой из Москвы в глухую тайгу, хорошо знакома не одному поколению читателей и зрителей в нашей стране. «…Что такое счастье - это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Родиной». Рассказ о счастье, увиденном глазами ребенка, о трудном пути к этому счастью, о приключениях, о чуде, о надежде, храбрости и упорстве. Необычное художественное оформление спектакля, оригинальные сценические ходы и новые решения позволяют по-новому увидеть старую любимую историю.

«Счастливый номер» (12+)

3 января, 15.00 и 19.00

«Счастливый номер» Жан-Мари Шевре - история рядовой французской семьи Леблан, живущей в парижском пригороде. Еще вчера глава семейства работал бригадиром на стройке, его жена сидела за кассой в супермаркете, а дочь - продавщица в видеопрокате - следила за жизнью светского общества на страницах глянцевых журналов. А сегодня они - счастливые обладатели 25 миллионов евро, и у их дверей толпятся журналисты и куча попрошаек. Легко ли быть богаты, и что делать с такими огромными деньгами?

«Продавец дождя» (12+)

4 января, 19.00

Пьеса Ричарда Нэша «Продавец дождя» изобилует сюжетными интригами, драматизмом переживаний, а в конце будет счастливый финал. Все лето нет дождя на ферме Карри. Кажется, что палящий зной иссушил не только почву, но и саму жизнь обитателей этого места. Во всяком случае, дочь Карри Лиззи убеждена, что никакого личного счастья ей ждать уже нет смысла, его не будет и с этим следует смириться. Но вот в этих измученных засухой местах появляется чудаковатый Билл Старбак, предлагающий купить у него… дождь. И все меняется к лучшему!

4 и 8 января в 13.00

«Человек с детским акцентом», 6+

Страшилки и ужастики для детей младшего, среднего и пожилого возраста в 2-х действиях - по произведениям Григория Остера «Легенды и мифы Лаврового переулка» и «Школа ужасов». Полтора часа в атмосфере юмора, легкого абсурда и абсолютного позитива.

5, 6, 7 января в 15.00 и 19.00

«Ночь перед Рождеством» 12+

Спектакль-праздник по самой любимой и практически разобранной на цитаты повести Гоголя из знаменитого цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Зрителям предлагают оказаться в особой «вселенной» – мифологическом пространстве Гоголя, где небесный свод необъятен, природа дивна и торжественна, где «редкая птица долетит до середины Днепра», а каждый казак носит такие широкие шаровары, что «какой бы большой ни сделал он шаг, ног совершенно не заметно». Удивительные пространственные спецэффекты помогут погрузиться в атмосферу юмора, мистики и веселья и встретиться с любимыми героями – кузнецом Вакулой, Солохой, Чертом и другими.

Ночь перед Рождеством Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 января, 19.00

«Наши жены» Эрика Ассуса – остроумная французская комедия о трех приятелях, которые уже многие годы по традиции встречаются раз в неделю, чтобы поиграть в покер. В один из таких обычных и привычных вечеров события разворачиваются самым необычным образом, и старые друзья неожиданно оказываются перед сложным выбором, который может положить конец этой 35-летней прочной дружбе. Искрометный юмор пьесы заставит зрителя смеяться, психологическая глубина, нетривиальный сюжет помогут задуматься о ценности семьи и важности близких людей в жизни.

Наши жены Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Американские горки» (16+)

9 января, 15.00 и 19.00

Пьеса «Американские горки» французского драматурга Эрика Ассуса была написана специально для Алена Делона и сразу стала необычайно популярной в Европе. Верность и ложь, чувства и желания, понятные каждому, несут героев этой комедийной мелодрамы, словно на американских горках. Жена и ребенок уехали в отпуск. Квартира в полном распоряжении обеспеченного немолодого искателя приключений на стороне. Во время обычного еженедельного похода в бар он знакомится с молодой очаровательной девушкой, которая, не раздумывая, отправляется к нему домой. Но внезапно все начинает идти не так, как он планировал. Девушка расставила для хозяина квартиры сети, в которых он моментально запутался. Об истинной причине ее визита зрители узнают только в конце.

НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР

«Тайные виды на гору Фудзи», 18+

2 января в 18.00, 3 января в 14.00 и 18.00

Жили-были по списку Forbes три богатыря, а по опросам три якудзы - Федор Семенович, Юрий Соломонович и Ринат Мусаевич. Дома у них были сплошной фен-шуй со столами хлебосольными. Живи, да радуйся, но не было дзена у богатырей. И жила-была уже не красна уже не девица Татьяна. Росла Таня гейшею, а выросла одинокою. Были у девицы красота и спонсоры, а осталася только хата. И не было у Татьяны дзена, ведь хотела она быть кармической женой. И пошли богатыри и девица в рощу березовую, искать то, чего не хватает.

Тайные виды на гору Фудзи Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Двенадцатая ночь», 16+

4, 5 января в 14.00 и 18.00

Главная особенность этой постановки в том, что каждый спектакль играется в разной актерской комбинации. В начале спектакля, прямо перед зрителями, и даже с их участием, актеры при помощи жребия распределяют роли между собой. Это значит, что каждый показ спектакля будет уникальным и неповторимым. Главное слово для определения сути «Двенадцатой ночи» в постановке Юрия Муравицкого – игра. В театре Шекспира все роли исполняли мужчины, в этом спектакле гендерная принадлежность актеров при распределении ролей не учитывалась совсем. Актеры играют комедию про то, как они играют комедию, — и они, действительно, могут играть ее «как угодно».

Двенадцатая ночь Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Путаница», 16+

6 января в 14.00

Все больше людей прибегают к помощи психологов, а ситуация в мире лишь усиливает потребность в проработке травм, синдромов и панических атак. Психологи, коучи, тренеры личностного роста настолько плотно вошли в нашу жизнь, что для некоторых они становятся настоящими учителями, друзьями, людьми, делающими поистине глубокие открытия в личности пациента. Денис обратился за помощью к психотерапевту Марте. Он пока сам не понимает, что с ним происходит, но недавно ему приснился странный сон. В процессе сеансов мало что проясняется, Марта и Денис все больше запутываются, мешает еще и то, что между ними возникают чувства. В конце оказывается, что Марте помощь нужна куда больше.

«Иллюзии», 18+

6 января в 16.00

Историю жизни двух пожилых супружеских пар - Сандры и Денни, Альберта и Маргарет, рассказывают молодые люди. Каждая пара прожила в браке больше 50 лет. У них есть дети и внуки. Они прожили очень наполненную жизнь. А что в конце? Смогут ли герои сохранить постоянство, если окажется, что всё, что они знали о мире, о себе и о людях – иллюзия? Можем ли мы доверять людям? Можем ли мы доверять себе? Что для нас лучше, жить в рамках стабильных норм и правил или отдаться изменчивому потоку жизни? Что такое любовь? В бесконечном круговороте повседневности мы часто не понимаем, что чувствуем прямо сейчас и чего хотим.

«Исчезнувший велосипедист», 16+

6 января в 19.00

Это детектив. Даже нет, это детективный фильм. Но самого фильма вы не видите, вы видите актеров, которые его озвучивают. Или пародируют. Итак, следователь расследует дело о пропаже человека без вести. Все что есть - лишь несколько улик и никакой зацепки. Возможно, это убийство. И лишь под конец детектив вырастает в психологический триллер. Все усугубляется и добавляет невероятного юмора тем, что герои спектакля - персонажи математических задач из школьного учебника.

«Собачий вальс», 18+

7 января в 18.00, 8 января в 14.00 и 18.00

Пьеса «Собачий вальс» написана в 1916 году. Это символистская драма, в основе лежат многослойные внутренние переживания Генриха Тиле, чье сознание перевернуло полученное им печальное письмо. В туманном промозглом Петербурге начала ХХ века разворачивается драма одиночества человека.

Собачий вальс Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

«Бальзаминов», 16+

2 января в 18.00, 3 января в 15.00 и 18.00

«Женитьба Бальзаминова» написана в 1861 году. Но пьеса необычайно созвучна нашему веку. Благодаря особенному выразительному ряду спектакля, соединяющему в себе кино и театр, зритель сможет увидеть в персонажах Островского сегодняшних людей с их нынешними мечтами и проблемами.

«Плот Медузы», 16+

4 января в 15.00 и 20.00

Замысел спектакля зародился благодаря одноименной картине «Плот Медузы» французского художника Теодора Жерико, которая была написана в 1819 году. Поводом для ее создания послужила реальная морская катастрофа – после крушения фрегата «Медуза» пассажиры и экипаж корабля в течение двенадцати дней спасались на плоту в открытом море.

Плот Медузы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Цветы для Элджернона», 16+

4 января в 18.00

Один из самых известных американских писателей-фантастов XX века Дэниэл Киз постоянно размышлял о влиянии науки на повседневную жизнь, социальных проблемах общества и о психологии человеческой личности. В культовых «Цветах для Элджернона» эти темы тесно переплетаются и раскрываются в сложном и многогранном, но одновременно простом рассказе главного персонажа Чарли, который добровольно становится участником эксперимента по повышению уровня интеллекта.

«Ребенок», 16+

5 января в 18.00

по пьесе современного норвежского драматурга Юна Фоссе, которого называют «наследником» Генрика Ибсена. Каждая пьеса Фоссе – это размышление о вечности и о человеке, бытовое и метафизическое в его текстах сосуществуют неразрывно. Персонажи пьесы «Ребенок» находятся в измененном состоянии сознания уже сразу, с самого начала. В каждой сцене драматург задает все больше и больше вопросов – только в существующих бытовых обстоятельствах ответы на них найти невозможно. Его персонажи остаются наедине с пустотой. Происходит столкновение с «ничто», и именно здесь возникает особенное пространство, которое располагает к поиску нового, непривычного способа существования как для актера, так и зрителя.

Ребенок Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Игроки», 16+

6 января в 15.00 и 18.00

Гоголевский сюжет разыгран в жанре вестерна. Ихарев - одинокий ковбой, провинциальная гостиница с клопами - салун. Но сквозит через стену неотесанных досок на сцене нечто родное, заповедное, мистическое.

«Иранская конференция», 16+

7 января в 18.00

В основе сюжета пьесы Ивана Вырыпаева – конференция по «иранской проблеме», участие в которой принимают лучшие умы Дании: ученые, журналисты, общественные деятели. Но с первого же выступления дискуссия принимает неожиданное направление, и в эпицентре обсуждения оказываются вопросы общечеловеческого масштаба.

Иранская конференция Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Дядя Ваня», 16+

8 января в 18.00

Сцены из деревенской жизни, помещенные режиссером Михаилом Бычковым в советскую эстетику 60-70-х годов.

«Женщины, которые осмеливаются», 16+

9 января в 16.00 и 20.00

«Женщины, которые осмеливаются» – это спектакль о любви, ревности, изменах, влюбленности, хитрости. Ги де Мопассан был автором, который обращался именно к теме взаимоотношения полов. Для своего времени он писал достаточно откровенно, не приукрашая и не скрывая человеческих страстей и слабостей. В литературную основу спектакля легли четыре рассказа французского классика: «У постели», «Избавилась», «Знак» и «Незнакомка».

«Привидения», 16+

9 января в 18.00

Действие пьесы Генрика Ибсена происходит в имении госпожи Алвинг в Западной Норвегии, на берегу большого фьорда. «Привидения» были написаны в 1881 году. Постановки пьесы сопровождались скандалами – в произведении автор затрагивал темы, говорить о которых считалось недопустимым. В России же пьеса была долгие годы запрещена, и стала известна театральному зрителю только в начале XX века.

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

2, 3, 4, 5, 6 января в 12.30

«Тайна Дворца Ольденбургских» 6+

Это новогодняя программа на свежем воздухе. Гостей ждут приключения в старинной усадьбе, с настоящими Принцессой и приведением, которое скучает даже в эти праздничные дни и не верит, что Новый год может быть веселым. Снежные игры и забавы с персонажами, поиски ответов на самые сложные загадки дворца, встреча с местным призраком. В конце праздника каждый ребенок сможет сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получит новогодний подарок.

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4 января в 16.00

Концерт ансамбля «Воронежские солисты», 6+

В Доме с ризалитами дворцового комплекса Ольденбургских пройдет классическая рождественская программа в исполнении ансамбля «Воронежские солисты» (Алексей Акимов – баян, Валерий Калашников – баян, Ольга Калашникова – фортепиано, Евгений Мингалев – контрабас, Евгений Мисников – ударные). Посетители услышат известные мелодии в авторской джазовой аранжировке в инструментальном исполнении.

НЕЛЖА

В парке детского и семейного отдыха зимой придумали несколько праздничных программ.

До 31 января

Лесная резиденция Деда Мороза, 5+

Новая игровая программа-путешествие в Нелжа Ру. Детвору ждет театрализованное представление с новыми и уже полюбившимися героями, русская самоходная печь, мастер-класс по росписи новогоднего имбирного пряника-колокольчика, катание с горки на тубах, чаепитие со сладостями, настоящее волшебство от Деда Мороза и подарок. Продолжительность: 2,5-3 часа.

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Малышковая гостиная Деда Мороза, 0+

В программе театрализованное представление с элементами театра кукол, развивающие, тактильные и подвижные игры, конфетти-шоу, чаепитие и подарок от Деда Мороза. Продолжительность: 1-1,5 часа.

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«По следам Деда Мороза», 7+

В программе Школы юного путешественника: заброска в лес на экспедиционном снего-болото-ходе в сопровождении профессионального инструктора, приключенческий квест на зимних тропинках соснового леса по легендам Нелжи, поиск клада Деда Мороза, знакомство с лесным отшельником, музей быта северных народов в традиционном Чуме, экспедиционная база, чаепитие и подарок. Продолжительность: 2-2,5 часа.

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Старый старый Новый год в музейных домиках Нелжа ру, 7+

В программе: история нового года на Руси, зимние сказки тетушки Агафьи, святки-колядки, вечорки с гаданиями в ткацком доме, мастер-класс по созданию подарка для Деда Мороза на ткацком станке, подпись старинных открыток для родных и близких, русское чаепитие из самовара, старинная елка, участие в традиционных забавах на соломенном поле. Продолжительность: 1,5-2 часа.

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ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НА ПУШКИНСКОЙ

Кукольное поМИШАтельство

По 14 января

Эта выставка посвящена новогодней теме - рождественским историям. Каждый автор-кукольник увидит ее по-своему: кроме традиционных Дедов Морозов и Снегурочек творцы предлагают целые кукольные сюжеты - зимние забавы детворы, карнавалы, наряженные игрушками елки. Свои творения представили более 40 авторов со всей России, Украины, Латвии, ЛНР, Греции. Воронежцев ждет большое количество авторских кукол и мишек Тедди. Многие художники подготовили специально для выставки отдельные работы и целые тематические коллекции героев петровской эпохи.

Отдельным сюрпризом для посетителей станет новогодняя экспозиция ватных елочных игрушек, созданная строго по старинным русским рецептам. В зале будет установлена новогодняя ель, украшенная авторскими ватными игрушками, в том числе и с фарфоровыми элементами.

Вход свободный, не забывайте маски.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

Fish-аrt

По 16 января

На втором этаже выставочного зала музея имени Крамского устроят "рыбный день". Fish-аrt знакомит с творчеством западноевропейских, советских и российских художников в жанре натюрморта с рыбами, а также жанровой графики близкой тематики в изобразительном искусстве XVII-XX веков. Основное внимание в экспозиции уделено творчеству художников СССР и Центрального Черноземья 1940-1980-х годов. Всех их объединяло стремление выразить художественными средствами символику рыбной темы, не выходя за рамки традиционной для советского периода концепции реалистического искусства. На ретроспективной выставке будет представлено более 20 живописных и графических работ, выполненных в различных техниках.

- Символика рыбы вбирает в себя множество разнообразных значений. Со времен глубокой древности рыба ассоциировалась со стихией воды, а также Учителями, Спасителями мира, прародителями, мудростью. В мифологиях различных народов вода – первоначало, исходное состояние всего сущего, источник жизни. В раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими отцами церкви. Именно братья-рыбаки стали первыми учениками Иисуса, сказавшего им, что они будут «ловцами человеков».

Выставка «Fish-art» призвана показать посетителям бытование образа рыбы в творческом поиске художников разных эпох и поколений, в числе которых не потерялись и воронежские авторы. Некоторые работы из фондов музея будут представлены посетителям впервые.

Графика 1960-70-х

По 16 января

Новая выставка из серии «Открывая фонды» знакомит воронежцев с произведениями графики, хранящимися в фондах музея и редко экспонирующимися, потому что графические листы хрупки и чувствительны к свету и климатическим условиям. Поэтому выставочный проект «Открывая фонды» - редкая возможность увидеть уникальные произведения. Четвертая выставка серии представила десяток графических работ советских художников 1960-1970-х годов.

- В шестидесятые и семидесятые годы художественная жизнь заметно активизируется, искусство расширяет стилистический и тематический диапазон. Художников привлекают как сюжеты мирной повседневности, так и героические темы освоения космоса, строительства БАМа. В эти же годы все заметнее становится неофициальное искусство с его усложненной образностью, отсылками к мифологии, религии, философским идеям. В художественном отношении мастера обращаются к разным источникам от народных традиций до открытий авангарда и парадоксальных фантазий сюрреализма, - анонсировали проект в музее.

На выставке можно увидеть оригинальную и печатную графику Леонида Сойфертиса, Александра Ведерникова, Александра Гурикова, Вячеслава Павлова, Федора Семенова-Амурского, Веры Федяевской, Виктора Цигаля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Арт-география Воронежской области"

До 16 января

Выставка направлена на возрождение интереса к уникальному культурному наследию страны. Посетители увидят произведения живописи и графики, представляющие уникальные этнические, культурологические, архитектурные, ландшафтные особенности нашего региона, рассказывающие широкой аудитории об известных и малоизвестных местах и фактах Воронежской области и столицы Черноземья. В экспозиции - около 100 произведений художников из столицы Черноземья, Острогожска, Нововоронежа Бутурлиновского, Лискинского, Острогожского, Россошанского, Поворинского районов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«0,8»

По 17 января

Выставка посвящена 155-летию Василия Кандинского. Современные художники исследовали возможность объединения бессмертной (несмотря на утверждения авангардистов) классики и художественных методов начала XX века. Десяти участникам выставки «0,10», отменившей все прошлое в 1915 году, отвечают восемь художников выставки «0,8» из 2021-го. Всего на выставке будет представлено 8 работ.

8 – как символ бесконечности, непрерывности, вечности искусства. Обратный отсчет они начали с истоков русского искусства, переходной формы от иконы к портрету – парсуны, выполненной в стиле родоначальника русского футурзима Давида Бурлюка. Соединение двух начал! Далее югославский пейзаж и классический «Натюрморт с битой дичью и фруктами» преломили ярким, смелым, жизнерадостным видением в стиле Ларионова и Машкова. Идея Павла Филонова о том, что человек есть перекресток всех дорог, наложенная на портрет жены и дочери И. Крамского, формирование четвертого – лучисто-энергетического – измерения живописи Михаила Ларионова в картине Куинджи, развили абстрактное размышление о природе вещей. Еще более абстрактные формы кубофутуризма в духе Александры Экстер приданы «Завтраку» Класа Питера. Любимая всеми «Маруся» Елены Киселевой приобрела признаки иконы, взятые из крестьянского цикла Малевича. И завершают выставку «Дачницы» Елены Киселевой в полностью абстрактном синэстетическом стиле Василия Кандинского.

Диалог с коллегами начала XX века, встреча с истоками, принятие их позиции обогатил опыт художников, ранее работавших в основном в классической манере, позволил выйти за привычные рамки, найти новые формы для художественного высказывания.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Пластика и цвет"

До 23 января

На третьем этаже основного здания музея имени Крамского - совместная выставка творческого и семейного союза Тамары и Юрия Астапченко. «Пластика и цвет» – четвертая в их выставочной биографии. Экспозиция приурочена к 60-летним юбилеям известных воронежских художников. Они хорошо известны знатокам и любителям искусства, а благодаря активной выставочной деятельности, - и российской, и зарубежной публике.

Мастера работают в традиционных жанрах: Тамара предпочитает пейзаж, натюрморт, Юрий - одно- или двухфигурные камерные композиции. На языке понятном для многих, они говорят о человеке, его мире, живущем вокруг, стоит только протянуть руку. Творчество художников близко человеку, простые вещи оказываются самыми важными, одухотворенными лиризмом и созерцательностью. Творчество в классической традиции означает для союза Астапченко уверенное мастерство, стремление выразить гармонию, как выражение мира и отсутствие стремления к эпатажу. Работы воронежских художников говорят о простых и важных понятиях: гармония, красота, человечность.

В экспозиции около 40 произведений живописи, графики, скульптуры.

«Вслед за Рождеством»

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января в 16.00

Проект включает в себя экскурсионную программу, квест и творческие мастер-классы. Тематическая экскурсия «Вслед за Рождеством» посвящена отражению чуда Рождественской истории в европейском искусстве на примере представленной в музее копии алтаря «Поклонение волхвов», выполненного итальянским художником Джентиле да Фабриано в 1423 году. Участники экскурсии услышат рассказ о дарах, принесенных волхвами, Святом семействе и фамилии Строцци – заказчике алтаря. Специально изготовленные к проекту праздничные декорации, размещенные в интерьерах музея, будут сопровождать гостей все рождественские дни. Посетители музея также смогут принять участие в игре-бродилке, которая представляет собой квест, связанный с музейными экспонатами.

Серию творческих мастер-классов в ВОХМ им. Крамского проведут воронежские мастера:

4 января в 12.00 мастер-класс художника, руководителя проекта «Архитектурные прогулки» Нелли Фроловой «Скетчинг в музее». Она познакомит участников с основами скетча и проведет интерьерную прогулку по нескольким залам музея. Каждый унесет с собой не только новые знания о стиле ампир, но и созданный своими руками скетч с музейным убранством.

5 января в 12.00 мастер-класс художника Виктории Афанасьевой «Зимняя сказка». Он будет посвящен созданию волшебного зимнего пейзажа с помощью гуаши. Участники узнают о правилах композиции, последовательности ведения работы над пейзажем, познакомятся с различными приемами работы гуашью и примерами декоративной переработки природных форм.

6 января в 12.00 мастер-класс художника Марины Демченко. Посвящен созданию эффектного и мистического пейзажа сада. Вдохновением для работ участников послужит центральная пределла копии алтаря Джентиле да Фабриано «Поклонение волхвов» из музейного собрания. Участники побеседуют о сокровенном: о пространстве фантазии и памяти, и нарисуют собственное место силы – воображаемый сад – в духе старинных мастеров: красками сдержанных цветов, на золотистой бумаге формата А5.

8 января в 12.00 мастер-класс керамиста Аркадия Чудакова «Рождественские ангелы». Участники создадут из глины праздничных ангелов, придав своим творениям неповторимые черты. Все изделия будут обожжены мастером в специальной печи, после чего участники смогут забрать их домой.

9 января в 12.00 мастер-класс Ольги Ремез «Зима на дереве». Украшения на елку, сделанные своими руками, таят в себе не только красоту, но и тепло рук. Участники создадут на деревянном спиле образ зимы акварельными красками. Деревянные украшения будут прекрасным дополнением к новогодней елке или в качестве подарка.

Дополнением к «Рождественскому» проекту станут квест и экскурсия, связанные с музейным зданием – Воронежским дворцом. Игра-бродилка «Тайны дворца» поможет лучше узнать историю музея и хранимых им коллекций. А тематическая экскурсия с игровыми элементами «Мир из серебра» (7+) познакомит участников с картинами русских художников из собрания музея, расскажет об основных темах авторов, научит разбираться в цветовой палитре зимних пейзажей и даст возможность поиграть. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января в 12.00 часов.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ВЕНЕВИТИНОВЫХ

«Новый год в дворянской усадьбе»

Театрализованная интерактивная программа увлечет гостей праздничными загадками, веселыми играми и остроумными конкурсами, в ходе которых они узнают о самых интересных традициях празднования Нового года и Рождества в дворянских семьях XIX века. А любимые сказочные персонажи: Мороз Иванович, Снегурочка и Баба-Яга закружат в веселом хороводе.

«Святки в усадьбе Веневитиновых»

Театрализованная святочная программа познакомит с лучшими образцами классической русской литературы, обращенной к самым ярким народным святочным обрядам и поверьям, к музыкальным произведениям, красочно иллюстрирующим эти поистине волшебные дни. На музейном празднике участники услышат стихи, песни и примут участие в праздничных действах.

ДОМ ТЮРИНЫХ

«Братья-месяцы»

4 января

Игра «Братья-месяцы» создана по мотивам известной сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». В ходе программы юные гости вспомнят ее сюжет, посмотрев одноименный мультфильм режиссера Иванова-Вано. Также научные сотрудники расскажут ребятам об истории создания знаменитой пьесы. В игровой форме дети познакомятся с традициями празднования Нового года, а помощником им в этом станет цикл стихотворений детского писателя «Круглый год». Кто придумал современный календарь, всегда ли Новый год отмечали зимой, почему в году именно 12 месяцев? Ответы на эти и другие вопросы юные гости узнают на новогодней игре.

«Исчезновение двенадцати месяцев»

8 января

Странный случай произошел в волшебном королевстве Маршака. Исчезли герои знаменитой пьесы «Двенадцать месяцев» – братья-месяцы. Юные гости отправятся на их поиски. Для начала ребятам предстоит узнать, когда была написана волшебная сказка, и что послужило поводом для ее написания. А затем, отправившись по следам преступников, дети помогут Даме отыскать пропавшую собачонку, посчитают гостей, пришедших в гости к тете-кошке. Выполняя интересные задания, ребята побывают и в сказочном мире переводного творчества детского писателя. Проявив смекалку и находчивость, ребята отыщут всех братьев-месяцев и узнают, кто же замешан в их исчезновении.

МУЗЕЙ МАРИИ МОРДАСОВОЙ

«Рождество по-мордасовски»

С 5 по 9 января

В архивах народной артистки СССР Марии Мордасовой сохранились новогодние открытки, которые она получала от своих поклонников из СССР и зарубежных стран. В занимательной форме научный сотрудник музея расскажет о традициях празднования Нового года и Рождества в России и других странах. Также у гостей будет возможность поучаствовать в мастер-классе по скрапбукингу и изготовить праздничную открытку или ёлочное украшение.

ЗДАНИЕ МЕЩАНСКОЙ УПРАВЫ

«Морозные картинки Мещанской управы»

2 января

Гости узнают, почему здание Мещанской управы порой называют дворцом, а также исследуют самые ценные и интересные экспонаты музея. Детям предстоит раскрасить морозные картинки, а затем потренироваться во внимательности и смекалке, отыскивая их в экспозиции. Поиски будут сопровождаться увлекательным рассказом научного сотрудника. Так много нового о литературном Воронеже узнают не только малыши, но и их родители.

«Предметы зимнего быта»

3 января

Старинные предметы быта говорят о жизни прошлых лет, традициях и обычаях. В крестьянском и купеческом хозяйстве использовали самые разные предметы: чугунки, прялка, рубель и другие. Сейчас люди пользуются их современными аналогами или не используют вовсе. Но какие же секреты они хранят в себе?

Сотрудник музея расскажет о том, как строился быть крестьян зимой, какие предметы были необходимы во время рождественских праздников и какие приметы с этим связаны. Участники программы полюбуются богато украшенным рушником, попробуют прочитать пословицы, написанные поэтом Алексеем Кольцовым, и узнают, как плели лапти в XIX веке. В конце ребят ждет увлекательная игра-викторина «Подбери пару».

«Рождество к нам приходит»

6 января

Рождество – прекрасное время для чудес, веселья и святочных гаданий. Во время программы научный сотрудник расскажет участникам об истории зарождения рождественских гаданий на Руси. А затем дети отправятся в путешествие по святочным произведениям русских писателей. Им предстоит разгадать тайный шифр и загадочные послания из будущего. Также гости узнают об истории рождественских гуляний и познакомятся с обрядами святочных дней. В завершение программы мальчики и девочки увидят сюжет о колядках. Рассмотрев наряды персонажей фильмов, ребята нарисуют свой уникальный образ для рождественского веселья.

«Звездою севера явись!»

9 января

В произведениях Пушкина часто возникают образы природы, ее красоты и величия. Поэт с любовью воспевает удивительный мир, в котором особое место занимает зима. Гости программы отыщут в его стихотворениях красочные эпитеты, подмечающие самые разные изменения погоды. Юные посетители рассмотрят стихотворные образы зимнего утра и долгой дороги. Также научный сотрудник расскажет о том, как поэт был исторически связан с Воронежской губернией, а помогут в этом истории об известных поэтах Дмитрии Веневитинове и Алексее Кольцове. А в ходе увлекательного квеста, дети отыщут волшебные предметы, встречающие в сказках, которые послужат подсказками для разгадки любимых героев Пушкина.

С 6 по 9 января пройдут интеллектуальные игры «Рождество в творчестве поэтов серебряного века».

МУЗЕЙ БУНИНА

Вечеринка с поэтами Серебряного века

8, 12 января

Участники создадут богемную атмосферу модных петербуржских салонов Серебряного века. Вместе с гостями музея новогодние традиции начала XX века помогут представить завсегдатаи литературных клубов «Бродячая собака», «Приют комедиантов» Мережковский, Гиппиус, Брюсов, Ахматова, Бальмонт, Блок и другие. Неожиданным гостем этой компании станет Иван Бунин со своими колкими, саркастическими, порой уничижительными высказываниями в адрес собратьев по перу. В праздничную обстановку встречи будут включены музыкально-поэтические и видео фрагменты.

Также в праздничные дни в музее Бунина можно посетить программу «Литературная зима в музее Бунина», театр теней «Окна в детство Ивана Бунина», программу «Жуковский & Бунин: святочная история» и даже прийти на спиритический сеанс «Мистические развлечения и поучения»!

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

Экскурсия-чаепитие

2, 3, 4, 5, 6 января в 15.00

На ней посетители узнают о сахарном производстве в Рамони, о том, как выращивали сахарную свеклу, какие этапы обработки проходило сырье, чтобы получился самый качественный сахар, что такое «сахарные головы» и даже смогут с ними сфотографироваться. После интересной лекционной части участников ждет чай из самовара с бубликами и баранками по традиции конца XIX века. Экскурсия и чаепитие пройдут в цокольном этаже дворца.

Мастер-класс по созданию открыток

4, 5, 6, 8, 9 января в 14.00

В Доме с ризалитами дворцового комплекса можно посетить мастер-класс по созданию открыток. Участники смогут самостоятельно выбрать шаблон и украсить его по своему желанию. Все материалы для проведения мастер-класса предоставляются.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В праздничные дни в основном здании музея можно посмотреть выставку «Рождественская открытка», а также тематические экскурсии: «Кто как зимует» по выставке «Царство животных» с рассказом о зимнем образе жизни, «Зимняя охота» по выставке «Охотничье и гражданское оружие», «Шуба без пуговиц, что зима без снега: история застежек» и «Три девицы вечерком» на базе зала этнографии о видах зимнего рукоделия с мастер-классом, который пройдет 9 января.

ДОМ_МУЗЕЙ ИМЕНИ ДУРОВА

2 января в 12.00 экскурсия «Фарфоровое и стекольное производство в России конца ХIХ - начала ХХ вв.» по выставке «Зимняя сказка».

5 января 12.00 конкурс снежных клоунов и снежных человечков (вход на усадьбу свободный).

6 января в 12.00 экскурсия «Как на Руси встречали Рождество». Просмотр архивной видеозаписи «Рождественский вертеп» (вход свободный).

8 января в 12.00 видеопоказ спектакля Театра Терезы Дуровой «Двенадцать месяцев».

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК КОСТЕНКИ

«Путешествие в ледниковый период»

15 января

Новая программа пройдет в СРК «Эволюция Костенки». У гостей есть шанс погрузиться в эпоху каменного века. Посетителей ждет костюмированное представление «Тропою древнего человека» на открытом воздухе, музейные мастер-классы: «Живопись каменного века» и «Древние пейзажи Костенок», необычный обед в стиле каменного века, встреча с жителями из племени Бурого медведя и, конечно же, веселые зимние игры.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ДИВНОГОРЬЕ

«Рождественские истории»

4 и 5 января в 11.00

Это эксклюзивная экскурсия по пещерному комплексу в Больших Дивах. Она предполагает использование мультимедийного проектора, а фоном для проекций станут сами меловые стены пещерного комплекса. Экскурсия будет посвящена истории празднования Рождества. Для усиления эмоционального воздействия и внедрения иммерсивных элементов, предполагается использование звукового сопровождения в виде записи рождественского песнопения, а также свечного освещения.

ХОПЕРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Новогодний зимний лес

5 января в 10.00

Сотрудники Хоперского заповедника проведут экскурсию по зимнему лесу на пешеходном экскурсионном маршруте «Легенды Хопра». В программе кроме прогулки знакомство с фотовыставкой «Лес в огне», просмотр фильма «Хоперский лес», просмотр роликов о животных Хоперского заповедника по материалам фотоловушек. Начало в визит-центре Хоперского заповедника. Участие бесплатное.