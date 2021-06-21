Семь главных зданий Воронежа, которые мы потеряли после Великой Отечественной войны

Здание довоенного обкома партии. Фото с сайта bravo-voronezh.ru Фото: другой источник.

Перед 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны мы задались вопросом, скольких зданий, определяющий облик города, Воронеж лишился в ходе боев. Сражение было страшное, и, судя по некоторым архивным фото, от города камня на камне не осталось. Но оказалось, что это не так.

«СТАРЫЙ ОБКОМ И ВОКЗАЛ ВЗЛЕТЕЛИ НА ВОЗДУХ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ»

- Многие слышали, что Воронеж во время войны лишился 90 процентов жилого фонда, но это не означает, что сохранились только 10 процентов зданий, - говорит краевед Ольга Рудева. – Имелись в виду квартиры. В подавляющем большинстве зданий Воронежа жить после войны было, действительно, невозможно – дома стояли без крыш, внутренних перекрытий, хотя тоже далеко не везде. Но коробки, то есть, стены остались стоять. Дома просто надо было восстанавливать.

Ольга Рудева: "В Воронеже после войны было разрушено 90 процентов не зданий, а квартир". Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Есть ли совсем разрушенные здания, о которых сегодня особо приходится сожалеть?

- Их не так много. И, в основном, они были расположены в самом центре города. Первым стоит назвать здание Воронежского обкома партии, построенное в 1936 году по проекту архитектора Попова-Шамана. Стены первого этажа были облицованы красным гранитом, колонны портика - полированным черным лабрадоритом. Здание выделялось из окружающей застройки и за счет богатых барельефов. Оно занимало площадь более 100 кубических метров и располагалось на месте Никитинской библиотеки и захватывало часть площади Ленина. В войну фашисты заминировали здание. Старожилы рассказывали, что обком пытались спасти. Но сработала одна из мин, и здание рухнуло. После войны обком решили перенести во время масштабной перестройки города. Он появился на месте нынешней областной администрации – сейчас это здание правительства Воронежской области. Площадь Ленина расширили и построили здание Никитинской библиотеки.

Сейчас на месте старого обкома стоит Никитинская библиотека. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Второе «знаковое» здание, уничтоженное оккупантами, - старый вокзал. Он был почти на том же месте, где и сейчас располагается «Воронеж-1», только несколько правее. Старый вокзал был построен в 1867-1868 годах. Для его размещения тогда городом был выделен узкий пустырь.

После сооружения железной дороги Воронеж-Ростов (1871 год), в связи с образованием в 1873 году единой Козлово-Воронежско-Ростовской линии, на станции Воронеж было размещено ее управление. В 1890-е годы станция расширилась на запад, к Задонскому шоссе. В 1891 году в железнодорожных мастерских построили электростанцию. Мастерские и вокзал были первыми сооружениями в городе, получившими электрическое освещение.

В 1895 году старый вокзал заменили более вместительным. Здесь были залы для пассажиров первого и второго классов с буфетом, книжной лавкой («книжным шкафом»), в боковых крыльях находились помещения для пассажиров третьего и четвертого классов (открытые в сторону платформы), работало почтовое отделение.

Так выглядел старый вокзал. Фото: c сайта bravo-voronezh.ru

К началу XX века обширная территория станции с многочисленными рельсовыми путями была занята железнодорожными мастерскими и складами.

В 1879 году привокзальную площадь с двух сторон ограничивали ряды служебных и жилых (для ведущих специалистов станции) зданий. За постройками с востока проходили пути конно-железной дороги, с запада - проезд на товарную часть станции.

В таком виде вокзал существовал до войны. А когда немцы убегали, они его взорвали. После войны решили не восстанавливать здание, а сделать новое – левее.

Разрушенный во время войны вокзал располагался на территории нынешнего сквера... Фото: Юрий КОЗЛОВ

... и железнодорожных путей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Нынешний вокзал построили несколько левее. Фото: Юрий КОЗЛОВ

«ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ И КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЖАЛЬ, НО ЭТА ЧАСТЬ ВОРОНЕЖА В ЦЕЛОМ ПОСЛЕ ВОЙНЫ СТАЛА ЛУЧШЕ»

- Но нынешний вокзал «Воронеж-1» тоже достаточно симпатично смотрится…

- Об этом месте Воронежа, в частности, об ее застройке после войны вообще хотелось бы рассказать более подробно. Кстати, неподалеку были еще два здания, которые до наших дней, к сожалению, не сохранились. Это кадетский корпус и Дворянское собрание (получается, по нашему списку третье и четвертое).

Кадетский корпус был расположен на месте нынешних сталинок на улице Феоктистова. Он был открыт в Воронеже в ноябре 1845 года и был назван в честь великого князя Михаила Павловича Михайловским. Здание было построено большей частью на пожертвования местных дворян. Всероссийскую известность Михайловскому кадетскому корпусу принесли его выпускники. В из числе были: книгоиздатель и журналист, редактор самой популярной газеты начала XX века «Новое время» А.С. Суворин (1834 — 1912), создатель электрической лампочки А.Н. Лодыгин (1847- 1923), выдающийся русский оружейник, конструктор знаменитой винтовки-трехлинейки, генерал-майор С. И. Мосин (1849 — 1902), видный деятель российского и международного социалистического движения, философ и историк Г.В. Плеханов (1856 — 1918), генерал от кавалерии, руководитель казачьего Белого движения на Дону А.М. Каледин (1861 — 1918).

Таким было здание Михайловского кадетского корпуса. Фото: c сайта bravo-voronezh.ru

Главное здание бывшего Михайловского кадетского корпуса после революции в 1918 году передали образованному в городе Воронежскому государственному университету. Здесь разместился главный корпус вуза. А в январе 1943 года немцы взорвали его при отступлении. Здание решили не восстанавливать.

Сейчас на месте кадетского корпуса стоит сталинка с памятной табличкой. Фото: Юрий КОЗЛОВ

И практически рядом до войны было здание бывшего Дворянского собрания. Его история начинается еще с 1790-х годов. Тогда строился не дошедший до наших дней дом Д.В.Черткова, закругленный на углу улиц. В 1820 годы здание перешло к Дворянскому депутатскому собранию. В то время его не только перестроили, но и расширили со стороны улицы Чайковского. Там создали великолепный зал дворянских выборов с шестиколонным портиком. В 1850-е годы к зданию сделали дополнительные пристройки. И туда переехал дворянский клуб, ранее снимавший частный дом. Здание использовали для дворянских выборов, а также для различных вечеров, концертов, балов, на которые собирался высший свет местного общества. После 1917 года, как и во многих городах по всей стране, там расположилась филармония. Во время войны здание было сильно разрушено, но его вполне можно было восстановить. Однако на его месте решили построить новое. Сначала думали сделать какой-то оригинальный проект, но потом поставили вполне стандартную «сталинку».

Здание воронежского Дворянского собрания. Фото: Старый Воронеж, ВКонтакте.

Сейчас на его месте большой дом рядом с отделом полиции. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Жалко…

- Да, не лучшее архитектурное решение. Но в целом район возле центрального железнодорожного вокзала после войны преобразился. Раньше там была застройка, в основном, небольшими двух или трехэтажными домами. После войны их решили не восстанавливать. Сделали новый вокзал, а потом прочертили циркулем расположение нынешних домов на улице Мира. И появились два огромных красивых здания. Ну и улицу Мира назвали так именно после войны. Получилось символично. В целом сейчас на привокзальную площадь и располагающиеся рядом дома глаз радуется. Стало явно лучше.

Кстати, Кольцовский сквер после войны сильно расширили, как и дорогу вокруг него. Правда, сделали это во многом за счет того, что снесли целый ряд зданий. В том числе и дом Петрова (пятое место в нашем рейтинге), на фасаде которого было расположено интереснейшее панно, изображающее Азовский поход Петра I, выложенное из майоликовых плиток. Здание, построенное в 1912 году, было одной из достопримечательностей центра Воронежа. Во время боев в целом оно сохранилось, стены остались почти целыми, панно тоже. И все же домом Петрова решили пожертвовать. Сейчас примерно там, где он был раньше, располагается ресторан Mesto.

Таким был Дом Петрова, расположенный у Кольцовского сквера. Фото с Большого Воронежского Форума. Фото: другой источник.

Сейчас там, где был Дом Петрова, расположен ресторан Mesto. Фото: Юрий КОЗЛОВ

УНИВЕРСИТЕТЫ НА МЕСТЕ МОНАСТЫРЯ И СУДА

- Какие еще интересные здания центра Воронежа сохранились только на архивных снимках?

- Их список был бы неполон без окружного суда и Митрофановского монастыря. Им по праву принадлежит шестое и седьмое место. Условные, конечно, отнюдь не по значимости.

Старинное здание суда было построено по проекту архитекторов С.Л. Мысловского и A.M. Баранова в 1896-1898 годах. Оно было богато декорировано и имело центральную трехэтажную часть с барабаном и двухэтажные боковые крылья. После революции 1917 года там стал заседать губернский исполнительный комитет (губисполком), позже переименованный в облисполком. Два крыла были надстроены третьим этажом. По решению областных организаций в 1937 году это здание, одно из лучших в городе, передали детям – здесь разместился Дворец пионеров. Во время войны оно было разрушено. Сейчас на его месте находится серое здание Воронежского государственного технологического университета (ВГТУ).

Здание окружного суда. Фото: c сайта bravo-voronezh.ru

На его месте сейчас стоит серое здание Воронежской технологической академии. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Митрофановский монастырь был открыт в 1836 году. Еще раньше, в 1828-м, появилась его огромная колокольня высотой 75 метров. Монастырь назвали в честь первого Воронежского епископа Митрофана. В войну величественный комплекс зданий монастыря был частично разрушен. По понятным причинам (советская власть религию не жаловала) в мирное время его восстанавливать не стали. А в 1956 году его окончательно снесли, на его месте появился главный корпус ВГУ.

Митрофановский монастырь был виден издалека. Фото: c сайта bravo-voronezh.ru

На месте монастыря сейчас стоит главный корпус ВГУ. Фото: Юрий КОЗЛОВ

И все же в целом Воронеж после войны стал лучше. Во-первых, большинство зданий, пострадавших во время боев, восстановили. Так что зря Воронеж порой называют «новоделом». Исторический центр города в целом удалось сохранить. А новые здания, появившиеся после войны, а также сама планировка улиц были довольно удачными. Надо поклониться тому поколению горожан, которые смогли так быстро восстановить Воронеж и сделать его еще краше.