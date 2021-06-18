В Воронеже обсудили опыт ЦФО в сфере международных отношений

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В Воронеже в четверг, 17 июня, прошло масштабное мероприятие – совещание по вопросам международных отношений и реализации Стратегии государственной национальной политики. Председательствовали на нем полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов. В нем также принял участие губернатор Александр Гусев.

Присутствующие отметили, что сегодня для регионов центральной части России важны международные отношения, как в экономической, так и в социальной и культурной сферах.

Игорь Щеголев отметил, что межнациональная коммуникация «развита вполне неплохо». Уже накоплен большой исторический и культурный опыт совместного проживания и сотрудничества народов. Но, по его словам, надо обратить внимание на вопросы, связанные с отношением к мигрантам. Особенно стоит налаживать постоянный контакт, как с молодежью – студентами и школьниками, так и со взрослыми представителями национальных диаспор.

– Судя по социологическим опросам, свыше 80% населения нашего округа довольны состоянием межнациональных отношений. И мы будем стремиться, чтобы этот процент рос и дальше, – подчеркнул полпред Президента РФ.

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Затем тему межнациональных отношений продолжил Магомедсалам Магомедов. Он обозначил ключевые задачи реализации стратегии государственной национальной политики. По его словам, подобные совещания сегодня проводятся во всех федеральных округах. Учитывая то, что в стране иногда возникают очаги межнациональных конфликтов, вопрос нельзя оставлять без внимания, он должен быть в приоритете.

– Для нашей огромной и многонациональной страны это никогда не перестанет быть актуальным, это очень важно и от этого зависят безопасность и территориальная целостность России, – сказал Магомедсалам Магомедов.

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Губернатор Александр Гусев рассказал об обстановке в Воронежской области. В регионе не возникает серьезных межнациональных конфликтов и очагов напряжения. По мнению главы региона, Стратегия является весьма действенным инструментом, с помощью которого можно решить целый ряд вопросов между людьми различных национальностей.

– Безусловно, все те инструменты, которые Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации предложены, мы используем. Считаю, что очень правильное направление, – подчеркнул губернатор.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области