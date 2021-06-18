Елена Санаева в Воронеже: «Сейчас много актеров-техноручек, я таких внутренне не принимаю»

Елена Санаева в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Если бы не Платоновский фестиваль, вряд ли воронежцы увидели бы в ближайшее время Елену Санаеву. Актриса не участвует в антрепризах, да и гастроли театра «Школа современной пьесы» в Воронеже не планировались. Конечно, изначально зрители хотели «поглядеть» на звезду - легендарную Лису Алису из «Буратино», учительницу литературы из «Чучела», вдову Ролана Быкова, ну и поесть борща, который актриса готовит в течение постановки «Фаина.Эшелон» (такой спектакль с изюминкой). Но после первых же минут существования актрисы на сцене весь этот «потребительский» флер исчезает.

Санаева играет гениально. Буднично готовит борщ, привычно, без эффекта, нарезая овощи и пробуя, как получается блюдо. И рассказывает без надрыва - не утаивая ужасов войны, которые пережила еврейская девочка (мать режиссера постановки и худрука театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, на основе книги воспоминаний которой создан спектакль) - у матери героини падением бомбы снесло половину головы и оторвало ноги, а односельчанина-немца заставили закопать живьем детей от еврейской жены. Но и не педалируя военно-патриотический пафос. Своими «кухонными посиделками» она затягивает в историю исподволь, трогает до слез, не делая акцента на страданиях.

ПРО ВОЙНУ НАДО ИГРАТЬ ПРОСТО И ЕСТЕСТВЕННО

- Елена Всеволодовна, чем лично вас зацепил материал для постановки?

- Я застала время, когда слушать ветеранов стало невозможно, мало кто из них обладал талантом рассказчика. Те фронтовики, кого я знала лично - драматурги Александр Володин и Михаил Львовский - никогда о войне не писали и не говорили. Для меня люди, вынесшие войну на своем хребте, - святы. Так же как свята семья Фаины Райзхельгауз, в чьей судьбе, как в капле воды, отразилась судьба нашей страны. И важно об этом говорить. Подтверждение тому я вижу на спектаклях: молодые люди плачут, хотя война от них далеко, да и поднадоела многим эта тема «из каждого утюга». Но когда они слышат, как по-настоящему люди проживали это время, это их трогает.

- Как же рассказать о войне без пафосного патриотизма?

- Правда существования этих людей – они жили просто и естественно. Для меня важно было соблюсти ту грань, при которой доносишь смысл происходящего, при этом без наигранности, без пережима, соблюдая чувство меры. «Антихудожественно» что ли. Фактура рассказов такова, что ничего раскрашивать не надо. И хорошо, что я занята делом - борщом. Это помогает не «передавить» с эмоциями. Я пытаюсь рассказать об этом просто, без собственных переживаний, без наигрывания: мол, знаете, это было так тяжело… А вот мне довольно тяжело играть. Простое вообще сложно играть. Но что делать? Тут одно из двух: или уж тогда сиди дома, крестиком вышивай, или работай - я предпочитаю второе. Да, горькая история у нашей страны, но все равно она прекрасна. Как сказал режиссер Алексей Герман: «Мы народ, может, и неважный, но лучше я не встречал».

Елена Санаева в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМИЯ ЦФО ПОМОГЛА СДЕЛАТЬ РЕМОНТ

- Как вам удается делать два дела одновременно, ведь надо, чтобы и роль получилась, и борщ удался, ведь им потом угощают зрителей? Бывает так, что не доварился или не досолили?

- Нет, ну я же пробую в процессе! Никто не жаловался! Пока шел репетиционный процесс, самым большим удовольствием для работников технических служб было окончание репетиции - чтобы поесть борща. И зрители с удовольствием пробуют, - улыбается актриса. - У нас все готово - и сметана тоже!

- Вам за эту роль дали премию ЦФО в области литературы и искусства…

- Я чуть не умерла от ковида, у меня был ужасный цитокиновый шторм, еле выкарабкалась. Долго приходила в себя и решила затеять ремонт, чтобы поднять настроение. Вот благодаря этой премии заканчиваю его.

СЕЙЧАС АКТЕРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ЗАТРАЧИВАТЬСЯ

- Как вы относитесь к тому, что артист находится в профессии круглосуточно – впитывая окружающие эмоции.

- Я - точно нет. Вот Ролан Быков - он был круглосуточным художником. В его голове что-то постоянно кипело, он жадно наблюдал за жизнью, ситуациями, людьми. Я - совсем нет. Но я могу сказать, что нашей профессией надо овладевать всю жизнь. Тебе всегда должно быть что сказать. Если ты не болеешь тем, что делается вокруг, в стране, в мире, не знаю, насколько ты можешь быть интересен современникам… Как говорил потрясающий актер Олег Борисов, влезать в чужую шкуру - тяжелое дело. Психологически тяжело - натягивать ее на себя. И сейчас многие предпочитают более комфортную жизнь, типа «Я сейчас быстренько сыграю, вы мне поверите». Поверхностно. Борисов не умел так делать. А сейчас мало кто так хочет «затрачиваться». Или хватаются за все подряд, без разбора. Луспекаев, тоже гениальный актер, говорил, что роль - как головной убор. Если тебе не идет котелок - не носи его! Ты, может, и считаешь, что можешь, но тебе кепка больше идет! Не стоит примерять на себя другое… Сейчас амплуа нет. Все играют все что угодно… Есть актеры, как замечательно сказала о таких одна киновед, - «техноручки». Я снималась с такой - она из сериала в сериал ходит - и плачет, и улыбается. Но я-то вижу: «техноручка». Я такого внутренне не принимаю.

- Сейчас уже просто непрофессионалы выходят на сцену. Бузова играет в МХТ…

- Билеты на спектакль с Бузовой продавались по 75 тысяч рублей, уже открылись продажи на осень… Гордон актерски помощнее будет.

- Где вы находите «что сказать»?

- В окружающем мире. Когда началась перестройка, я подписалась на все издания - все газеты-журналы, всю литературу, которая вышла из-под спуда. Сын грозил сжечь почтовый ящик, потому что туда сыпались десятки газет и журналов. А я помню, как в 93-м лежала, вжавшись в диван, когда по Белому дому стреляли. И не хочу, чтобы это повторилось. Но я сторонник политизированности без высказываний, предпочитаю свое мнение держать при себе. Вот замечательная артистка Ахеджакова высказалась и с тех пор без конца получает «по морде». Многое мне не нравится, но это моя страна, и я в нее камень не брошу!.. И я рада, что у вас такой фестиваль и такие коллективы на него приезжают. У вас не «обочина», а центр культурной жизни России. Я прежде не видела Воронеж. Но я читала книгу Эммы Герштейн, которая приезжала сюда проведывать величайшего поэта Мандельштама. Знаю, что Воронеж был сильно разрушен в войну. Но оказывается, в городе был хороший главный архитектор - порадовалась, что у вас среди «сталинских» построек нет «вставных зубов» многоэтажек. Есть? Не заметила…