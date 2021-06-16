Гордо и с душой: лучшие предприятия региона наградили на конкурсе «Воронежское качество»

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Ежедневно мы становимся потребителями, делая покупки в магазине или пользуясь какими-либо услугами. И в большинстве своем, беря, например, с прилавка товар, рассматриваем этикетку. На ней не раз видели знак «Воронежское качество», который одновременно заставляет думать с гордостью и душевной теплотой – наше, родное. И получить такой непросто – надо завоевать имидж добросовестного производителя.

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10 июня в областной библиотеке имени Никитина состоялась церемония награждения победителей смотра-конкурса «Воронежское качество». Это региональный этап конкурса «100 лучших товаров России», и он прошел уже в 24-й раз. Ежегодно его организуют Правительство Воронежской области, «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» в Воронежской области, а также региональный Совет промышленников и предпринимателей.

Несмотря на пандемию качество осталось на высоте

Статус победителя в этом году приобрели 26 предприятий, представив на суд экспертов 46 видов продукции и услуг. Они подтвердили результативность своей работы в части соблюдения требований технических регламентов, стандартов, повышения безопасности и получили право использования знака «Воронежское качество». Победители могут заявить о себе на федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России».

В начале церемонии поприветствовал дипломантов руководитель ФБУ «Воронежский ЦСМ» Павел Воронин. Он пожелал присутствующим успехов освоения новых рынков, экономического благополучия и всегда оставаться лидерами в области качественных услуг.

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– Конечно, пандемийные условия сказались на работе предприятий. Но качество продукции – при любом времени основа выживания современного производства, его конкурентоспособности. Наш конкурс – еще одна возможность заявить о себе на региональном уровне, получить возможность маркировать свою продукцию знаком «Воронежское качество» – это один из приоритетов при продвижении продукции. Многие наши победители на упаковках или тарах разместили эту эмблему. Покупатели обращают внимание на знак, – рассказал Павел Воронин.

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу бизнес-сообщества, но тем не менее предприятия Воронежской области развиваются и расширяют свою деятельность. К примеру, попавшие в сложное положение санаторий имени М. Горького и санаторий имени Цюрупы, не перестали уделять особое значение вопросам качества.

– Заберите людей из фабрик и заводов, они разрушатся, верните их, и мы возведем предприятия. Пандемийное время нам показало, что человек и его здоровье – прежде всего. После тех испытаний, которые мы прошли в 2020-м году и проходим сейчас, с теми страшными цифрами я призываю вас – обратите прежде всего внимание на свое здоровье , – поделилась главный врач санатория имени Цюрупы Надежда Вериковская.

В этом году чествовали и «старожилов», и дебютантов

Не остановили производство и другие предприятия, успешно сохранили рабочие места и даже приобрели новых клиентов.

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Воронежский пивзавод остается лидером производства традиционных сортов пива. АО «Минудобрения» поставляет самые востребованные на сегодняшний день продукты, в прошлом году только по России отгрузили 300 тысяч тонн продукции. АО «Борхиммаш» представил уникальное сертифицированное за рубежом оборудование. Расширяет производство ООО «Воронежский завод минерального порошка» и др. Хорошую оценку эксперты смотра-конкурса дали каждому из дипломантов.

– Пандемийный год мы пережили хорошо. Во-первых, мы избежали вспышки заболевания на предприятии. Во-вторых, мы увеличили выпуск продукции и количество сотрудников. Н. В конкурсе участвуем уже много лет и видим динамику по своим клиентам. , – отметил заместитель генерального директора ООО «Землянскмолоко» Алексей Захаров.

Интерес к конкурсу среди воронежских компаний растет с каждым годом, как и количество заявленных видов продукции и услуг. С его началом в далеком 1998 году в мероприятия участвовали всего девять предприятий. Теперь их гораздо больше. Есть среди них «старожилы» – ООО «Землянскмолоко», АО «Борхиммаш», ООО «Графская кухня». В этом году добавились двое дебютантов – ООО «Центральный рынок» и ООО «ТМК-Сервис».

Подход к работе должен быть качественным

Награждение проходило в четырех номинациях – «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения» и «Услуги для населения». Продукция, заявленная в Региональную комиссию по качеству, рассматривалась экспертными группами сразу по нескольким показателям. Например, изучалось, как товар соответствует конкурентной среде. Большое внимание уделялось инфраструктуре и менеджменту компаний-участников. Также оценивались экологическая безопасность и ресурсосбережение.

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От имени правления Торгово-промышленной палаты области поздравил победителей конкурса Николай Щипелев.

– Это не просто добрая традиция, это возможность показать лицо качественного производителя. Конкурс с каждым днем все больше приобретает прикладное значение, и его роль будет возрастать. Это площадка, где потенциальные клиенты могут найти также добросовестного поставщика. В этой связи я хотел бы пожелать дальнейших успехов в производстве, качественной продукции, совершенствования технологий и чаще завоёвывать награды.

Представитель регионального департамента промышленности и транспорта Игорь Пасынков отметил, что статус обладателя знака «Воронежское качество» – это эффективный маркетинговый и имиджевый инструмент. Конкурс дает возможность прорекламировать свою продукцию, участники получают товарный знак «Воронежское качество» и тем самым подтверждают свой результат работы.

Руководителям и представителям лучших предприятий вручили награды. В этом году многие добились отличных результатов и завоевали сразу по нескольку дипломов, в том числе и за новинки. Особую благодарность за помощь в проведении конкурса получил «Воронежский государственный университет инженерных технологий», уже который год предоставляющий лаборатории и специалистов для заседания экспертных групп в номинации «Продовольственные товары».

Ирина Шабанова