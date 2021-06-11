Немного Достоевского: воронежцам показали современного «Идиота»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Достоевский, который не Достоевский. Платоновский фестиваль сразу предупреждал зрителей, что спектакль «Идиот» Новосибирского театра «Старый дом» - вольная интерпретация известного романа - по мотивам - и "рекомендуется подготовленному зрителю, которому близок по духу раздел «программы актуального искусства». Но был высок соблазн показать спектакль - все-таки 11 номинаций на «Золотую маску».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В «Идиоте» Андрея Прикотенко текста Достоевского нет. Сохранена только фабула сюжета. Действие перенесено в современность. По использованию мобильных телефонов вы легко догадаетесь, что это именно «наши дни».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В принципе каждый шедевр классики во все времена пытаются осовременить, найти точки соприкосновения героев «того» времени с сегодняшними.

Опустим своеобразные ходы и приемы "актуальной" выразительности вроде автомоечного шланга с водой - постоянного "партнера" Мышкина во втором акте (символизирующего, возможно, технику водолечения больных шизофренией) или явно рассчитанный на аффектацию способ самоубийства Терентьева (стреляющего себе из ружья в задний проход - с обязательным выходом лужи крови), простецкую грубую драку Аглаи и Настасьи Филипповны, а уж бегающими по сцене в купальниках и белье актрисами давно никого не удивишь. В спектакле, в общем, все очень актуально и буквально. Без «тонкостей» и недосказанности. Читать между строк не придется.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Наши персонажи - из нашей реальности. Которых можно встретить на улице. Они где-то живут. Одни - не совсем честны. Другие - чуть не порядочны сексуально. А так внешне вроде нормальны. И вдруг поваляется человек. Который разваливает эту привычную структуру. И вещи вдруг называются своими именами: что чуть сексуально непорядочный - на самом деле, педофил. И так вскрывается правда про каждого. Привычный и удобный уклад рушится, - объясняет задумку спектакля режиссер. - Перенесено в буквальную реальность, чтобы персонажи стали ближе. Но мы старались оставить сюжет. Ведь есть мое личное уважение к Достоевскому. Важно было сохранить мотивы персонажей, хотя текст и переписан полностью. Мы говорим на другом языке, другими конструкциями. Но мы старались сохранить ощущение «достоевщины», его стилистику.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актер Тимофей Мамлин, играющий Терентьева, считает, что герои Достоевского легко «коннектятся» с современностью.

- Он и так современный. Его «куб» легко влез в наши пазы. Его герои отлично прописаны, они очень хорошо вписываются в нашу реальность. Причины действовать так - убивать, предавать - и тогда, и сейчас - одинаковы. Оставалось дописать, наслоить свои смыслы, убрать то, что уводит сюжет от нужной линии. В том и гениальность писателя, что можно брать и использовать сейчас, - отметил Тимофей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Но если классика на то и классика, что говорит о подлинных чувствах и процессах, которые одинаковы во все времена, в чем смысл осовременивания? Зачем даже текст переписывать?

- Во-первых, сейчас другой язык. Мы говорим на другом языке! Чтобы сделать современным - надо поменять язык,- уверен Тимофей Мамлин. - Во-вторых, поменялись выразительные средства. И еще: мы отвечаем на вопросы писателя здесь и сейчас.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спектакль идет четыре часа. Но режиссера это не испугало.

- Фразы «В театре надо отдыхать» и «Люди хотят развлекаться» - философия из разряда «прошлогоднего снега». Сейчас людям стали интересны долгие и сложные сюжеты, - уверен Андрей Прикотенко.

Все билеты на «Идиота» в Камерном театре были проданы. Сидели даже на порожках. Правда, после антракта порожки опустели. И пусть режиссер теперь думает: устали или не оценили трактовку?…