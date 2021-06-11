Выходные в Воронеже: опен-эйр в Белом колодце, книжная ярмарка, фольклорный фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ В ПАРКАХ

Воронежская филармония возобновила проект «Лето в Кольцовском сквере». На площадке под открытым небом дают концерты коллективы. Мужской хор ART’o’dox - 11 июня, ансамбль «Воронежские девчата» - 12 июня, начало концертов в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА И ЧТЕНИЕ РАССКАЗОВ ПЛАТОНОВА

Книжная ярмарка будет работать на Советской площади с 11 по 13 июня. На ней пройдет традиционная эстафета-чтение произведений Андрея Платонова в этом году пройдет на книжной ярмарке 12 июня с 12.00 - на 11-м Платоновфесте прочитают фрагменты 17 рассказов разных лет. В эстафете принимают участие гости фестиваля, общественные деятели и представители сферы культуры и искусства.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

На Платонофесте пройдет несколько бесплатных встреч с писателями.

11 июня в 15.30 на площадке 1900 - творческая встреча с Шамилем Идиатуллиным. Он поговорит о современной литературе. Автор восьми романов, лауреат премии «Большая книга» (2017 и 2020) С 2004 года публикует прозу. Входил в жюри и советы экспертов ведущих литературных премий.

11 июня в 16.00 в Камерном театре творческая встреча с Сергеем Николаевичем. Он представит книгу «Алла Демидова P.S. Портрет актрисы». Сергей Николаевич - главный редактор проекта СНОБ, автор и ведущий программы «Культурный обмен» на Общественном ТВ (ОТР). Автор книг «Театральные люди», «Поэт и леди. К истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис» и других.

12 июня в 15.00 в шатре книжной ярмарки на Советской площади - творческая встреча с Евгением Бабушкиным. Тема: Как научить человека с улицы писать серьезную литературу? Евгений Бабушкин – финалист премии Андрея Белого, рассказы и очерки которого переведены на немецкий, финский, китайский и литовский языки. В 2012 году получил премию "Дебют" в номинации «малая проза» за подборку рассказов. В 2017 году вышла первая книга Евгения Бабушкина "Библия бедных". В 2018 году вошел в жюри премии Bookscriptor. Преподает короткую прозу в мастерских Creative Writing School и Litband.

ПРОГРАММА БЕСПЛАТНЫХ ВИДЕОПОКАЗОВ

На 11-м форуме искусств покажут видеоверсии спектаклей из программы театрального фестиваля Германии Theatertreffen. Это главный фестиваль немецкоязычного театра, который проходит в Берлине в мае.

Цикл видеопоказов покажут бесплатно на площадке 1900 (пространство «Винзавод»).

10 июня 19.00 «Одиссея», театр «Талия» (Гамбург). Спектакль одного из самых востребованных в Германии режиссеров Анту Ромеро Нуньеса должны были показать на Платоновфесте в 2020-м, но гастрольные планы разрушила пандемия. Это фарс, искрометная клоунада на тему одного из самых известных и противоречивых героев мировой культуры, с участием двух блестящих артистов Томаса Нихауса и Пауля Шредера - Одиссея.

11 июня 18.00 «Толстая тетрадь», театр «Штатсшаушпиль» (Дрезден). Спектакль Ульриха Раше по «самой жестокой книге XX века» о том, как вторая мировая война превращает 10-летних мальчиков-близнецов в хладнокровных убийц, поставлен весьма «невинно» и совсем без присущего немецкому театру натурализма. Дело в стиле Ульриха Раше: ученик Боба Уилсона прославился спектаклями-ораториями, и, в отличие от учителя, отводит впечатляющей картинке роль второго плана. В его работах главное действующее лицо - это хор актеров, который произносит (или даже пропевает) текст невероятно музыкально и энергетически заразительно.

12 июня 15.00 «Фауст», театр Фольксбюне Берлин. Один из самых авторитетных немецких режиссеров Франк Касторф поставил классику немецкой литературы и драматургии, отчасти довольно точно воспроизводя оригинал, а отчасти вольно от него отступая, но сюжет в целом совсем не противоречит Гете. Спектакль идет шесть часов.

13 июня 15.00 «Сладкоголосая птица юности», театр «Шаушпиль» (Лейпциг). Пьесу классика американской драматургии Теннесси Уильямса о взаимоотношениях увядающей кинодивы и молодого актера, который жаждет славы, поставила известный немецкий режиссер Клаудия Бауэр. Как это часто бывает у Уильямса, в противоречие вступают талант и посредственность, мечты и реальность, юность и ее скоротечность, человеком управляют эгоцентризм, неуверенность в себе и нестабильность собственного положения.

МОРСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В ОКЕАНАРИУМЕ

К 280-летию Великой северной экспедиции и в преддверии 350-летия со дня рождения Петра I, Воронежский океанариум создал выставку и программу «Петр I и Витус Беринг: от воронежских верфей до бескрайних морей!». Горожанам расскажут о петровской эпохе кораблестроения, роли Воронежа в истории российского флота, первых великих географических экспедициях русских мореплавателей.

Программа состоит из двух экскурсионных блоков. В первом - театрализованное погружение в историю. Как один человек смог совершить столь блестящее государственное преобразование? Что послужило началом строительства российского морского флота? Освоение новых территорий, расширение знаний о землях России и познавательные факты об экспедиции Витуса Беринга на Камчатку ждут посетителей в первой части путешествия.

Во второй части программы гости узнают о важности географических открытий с точки зрения изучения флоры и фауны новых территорий. Прогулка по четырем экспозициям океанариума «Леса и степи», «Полярные воды», «Джунгли», «Моря и океаны» послужит живой декорацией кругосветного путешествия, поможет понять значимость географических и научных экспедиций, начало которым положил Петр I.

Длительность первой части экскурсии - 20 минут, длительность второй части - 30 минут. Проходят они по воскресенья в 12.30.

фото Воронежского океанариума

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

12 июня пройдет IV фестиваль «Воронеж фольклорный». В празднике традиционного народного искусства примут участие фольклорные и этнографические ансамбли, мастера-ремесленники, коллекционеры народной одежды, творческие коллективы. В Центральном парке будут работать около 30 уголков крестьянского быта, выставка народных ремесел, мастер-классы, игровые и концертные площадки.

Фестиваль стартует в 13.00 в Зеленом театре концертом Воронежского русского народного хора имени Массалитинова.

В 14.00 та же начнется представление «Широка ты, Русь». Выступит ансамбль «Зимогоры» из Отрадного.

На главной аллее парка с 13.00 развернутся крестьянской избы с предметами домашней утвари и орудиями земледелия.

В «Городе мастеров» пройдут мастер-классы по ремеслам.

На площадке «Разудалый перезвон» выступят фольклорные коллективы, вокалисты, гармонисты из районов области.

Для юных воронежцев развернется «Площадь народных потех». Там выступит цирковая студия «Созвездие» Новоусманского района и аниматоры, которые разучат с народные песни, игры и считалки.

В 17.00 в Зеленом театре начнется концертная программа «В песне - русская душа» с участием фольклорных, вокально-хоровых и хореографических коллективов Воронежской, Курской, Белгородской областей и фолк-группы «Ярилов зной». Пройдет также дефиле этнографических самобытных костюмах Воронежской области.

Вход на праздник свободный.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЫКА МИРА В БЕЛОМ КОЛОДЦЕ

13 июня в Белом колодце пройдет опен-эйр Платоновского фестиваля "Музыка мира". В одном из самых живописных мест Воронежской области - карьере с меловыми холмами, песчаными пляжами и прозрачными озерами - соберется несколько тысяч человек, чтобы послушать актуальный фолк и проникнуться музыкальной культурой разных уголков мира.

В этом году на концерте выступят трое участников – это Ethno Jazz Orchestra из Сербии, Марина Сатти из Греции и Zventa Sventana из России. Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

Лучшие авангардисты - в «Крамском». Картины из семи российских музеев -Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Курской картинной галереи имени Дейнеки, художественных музеев из Саратова, Рязани, Тулы и Ярославля - собрал в Воронеже 11-й Платоновский фестиваль. Экспозиция «Бубновый валет. Эманации измов» объединила работы художников творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. Сейчас эти произведения - национальное достояние.

Воронежцы могут увидеть работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, «сезанистов» Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Александра Куприна. Выставка будет работать до 25 июля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СНИМКИ ФОТОГРАФА "ОГОНЬКА"

На «антресолях» выставочного зала музея имени Крамского Платоновский фестиваль открыл выставку «Аркадий Шайхет. Свидетель времени. Фотографии 1924-1940». Проект представил несколько десятков довоенных снимков известного советского фотографа из коллекции Мультимедиа Арт Музея Москвы.

Аркадий Шайхет был одним из авторов (наряду с Александром Родченко, Борисом Игнатовичем, Георгием Петрусовым, Михаилом Прехнером), заложивших основы советской визуальной культуры. Снимал для «Рабочей газеты», потом стал главным фотографом «Огонька» - самого популярного в стране иллюстрированного журнала. С 1925 по 1938 годы он делал для издания репортажи на самые разные темы: про борьбу с неграмотностью и про НЭП, годовщину смерти Ленина и юбилей Большого театра, автомобильные заводы и металлургические комбинаты, жизнь беспризорников и парады на Красной площади. Шайхет умел выхватить суть момента, выбрать необычный ракурс.

Рассматривая снимки на выставке, воронежцы могут узнать, как в 20-х выглядел временный деревянный мавзолей Ленина, первые автомобили, парады физкультурников...

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СУРОВЫЙ СТИЛЬ

В зале на Кирова Платоновский фестиваль показывает выставку "Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись".

Его картины покупал Дейнека, а критика Хрущева отправила в «черные списки». Павел Никонов начал творить в период «оттепельной» живописи. Был лидером так называемого «сурового стиля» (нового направления, как противопоставления бесконфликтному официозу соцреализма), впоследствии «крестьянского». Он до сих пор частенько творит в деревне Алексино Калязинского района.

- Именно в деревне обнажается подлинная жизнь, которая в городе скрыта, замаскирована, - говорит Павел Никонов.

С картинами отца соседствуют работы его дочери. Стиль Виктории Никоновой другой. На нее оказал влияние Андрей Васнецов, но художница смогла найти свои «краски». Она писала «прозрачно». Ее серия «Окна» - как сквозь запыленное стекло. Особенно поражает «Город» - гармоничностью и тонким колоритом.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 27 июня.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕТСКАЯ ВЫСТАВКА

На третьем этаже основного здания музея имени Крамского открылась выставка «И вновь, и вновь я возвращаюсь в детство».

Экспозиция посвящена размышлениям художников о детстве как об особом периоде жизни, имеющем непреходящую ценность для каждого человека. Проект объединит более 30 живописных и графических портретов детей, семейных портретов, бытовых сцен, а также скульптурных произведений из фондов музея.

- Изображения детей в XVIII веке занимали скромное место в русском искусстве, «открытие детства» связывают с XIX веком. В этот период в сюжетный ряд входит детский мир ребенка. Живописцы стали изображать не только портреты детей как «маленьких взрослых», они стремились понять и передать индивидуальные черты портретируемых. Наряду с парадными детскими портретами особое место художники отводили бытовому жанру, а объектами их художественного интереса все чаще становились дети крестьянского сословия, - рассказали в музее. - Мир детства получил свое отражение и в непростом XX столетии, полном колоссальных перемен, открытий и потрясений. Художники были заинтересованы в обращении к образу ребенка в своем творчестве. Они стремились охватить различные стороны и проявления темы, раскрыть влияние социально-исторической ситуации на мир ребенка, показать радости и переживания детей.

Выставка продлится до 4 июля.

БУМАЖНАЯ ВЫСТАВКА

Камерный театр приглашает на выставку воронежского художника Павла Брата. В в арт-галерее покажут его работы, объединенные названием «И слово стало плотью / Et Verbum Caro Factum Est».

Экспозиция представила персональный проект художника, созданный им в 2016 году в Санкт-Петербурге. В своем творчестве Павел экспериментирует с бумагой, изучая ее свойства и взаимоотношения с другими материалами.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДУШЕВНАЯ ВЫСТАВКА

В зале Союза художников на Пушкинской, 7 работает выставка «Палитра души моей». Это «персоналка» художницы Елены Косовой. Она окончила Воронежское художественное училище. И на вернисаже ее работы хвалили коллеги Владимир Гончаров и Владимир Шпаковский.

Его работы похожи на иконы и фрески, в них не разделимы бытовое и сакральное. Да и колорит его картин «крестьянский» - оттенки земли, охры, кобальта и жженой кости - очень органичный теме.

На выставке представлены работы, созданные художником с 2003 по 2020 годы.

Художница творит в разных жанрах: на выставке можно увидеть ее натюрморты, портреты, пейзажи. На холстах - красота воронежской природы, сочные, яркие краски фруктов и цветов, одухотворяющие сюжеты, которые дают отдохнуть от суеты окружающей действительности.

Елена живет и преподает в Кантемировке - пробуждает чувство прекрасного у юных художников в Кантемировской детской школе искусств. Работы Елены Косовой показывали на областной выставке «Весенний вернисаж». Ее персональные экспозиции прошли в Кантемировке, Богучаре, Россоши, Петропавловке, Калаче, Павловске.

Выставку на Пушкинской можно посмотреть бесплатно до 18 июня.