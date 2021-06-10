В Воронеже прошел съезд КСП

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В Воронежской области прошло расширенное заседание Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов России. Знаковое мероприятие состоялось в большом зале облправительства 9 июня.

В нем приняли участие представители Счетной палаты РФ, руководители региональных и муниципальных контрольно-счетных палат (КСП) Москвы, Сочи, Казани, республики Крым, Краснодара, Волгограда, Грозного, Перми, Красноярска, Якутска, Таймыра и других регионов.

С приветственным словом по поручению главы региона Александра Гусева выступил исполняющий обязанности губернатора Сергей Соколов. Он отметил задачи, стоявшие в период пандемии перед органами государственной власти и сказал, что сегодня контрольно-счетные органы помогают объективно видеть, как работают госструктуры на территории того или иного региона и куда расходуются деньги налогоплательщиков.

– Реформа и новая система управления идет по всей стране и не может эффективно реализовываться без актуализации и повышения роли контрольно-счетных палат всех уровней. Аналитическая составляющая в работе КСП дает возможность объективно видеть и понимать, как работает власть на территории, – подчеркнул Сергей Соколов.

В Воронеже Контрольно-счетная палата была создана в 2005 году и заслужила уважение коллег из других городов, которые не прочь перенять положительны опыт.

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Исполняющий обязанности губернатора поблагодарил КСП столицы Черноземья и мэрию за правильно выстроенную систему взаимодействия. По его словам, после каждой проверки аудиторы дают рекомендации не только об устранении нарушений, но и по качественной перестройке управленческих процессов.

Председатель КСП Воронежа Елена Литвинчук добавила, что в миллионном городе не может не быть проблем, но важно их вовремя выявлять и устранять, а еще лучше – работать на опережение и предупреждать возможные нарушения.

– Задачи президиума и собрания – уточнить векторы развития и обсудить изменения в федеральный закон, добавляющие полномочия муниципальным контрольным органам. Теперь они должны иметь обязательный доступ ко всем информационным системам – это очень важно в условиях пандемии для экспертно-аналитической работы, – пояснила Елена Литвинчук.

Участники встречи во время заседания обсудили взаимодействие со всеми ветвями власти, приоритеты в работе муниципальных и региональных КСО для достижения максимальных результатов социально-экономического развития территорий, а также практику расходования бюджетных средств с учетом мнения граждан.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области