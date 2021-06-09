Воронежская область в прошлом году нарастила доходы бюджета

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С 8 июня по 10 июня в Воронеже проходят масштабные мероприятия в рамках расширенного заседания президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов (МКСО) России. На съезд в наш город приехали представители муниципальных и региональных КСП из других субъектов страны. Накануне в областном правительстве прошла встреча губернатора Александра Гусева с представителями Союза.

В ней приняли участие председатель Совета Союза МКСО Владимир Катренко, председатель представительства Союза МКСО в ЦФО, председатель Контрольно-счетной палаты Воронежа Елена Литвинчук, члены Совета Союза МКСО, руководители региональных и муниципальных контрольно-счетных палат.

В своем приветственном слове губернатор отметил, что областное правительство давно и весьма успешно взаимодействует с КСП региона и города, и работа уже давно стала системной. Также Александр Гусев сообщил об особенностях бюджетной политики в Воронежской области.

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– Прошлый год мы закончили неплохо: выросли по собственным доходам – порядка 12% по отношению к 2019 году. Мы избрали долговременное планирование затрат: решили сделать четырехлетний план по областной адресной инвестиционной программе и региональной программе капитального ремонта. Сейчас их формируем, – сказал глава региона.

Кроме того, он рассказал гостям о накопленном воронежском опыте – работе экспертных советов, созданных при каждом органе исполнительной власти области. Эти советы, по мнению губернатора, способствуют более эффективному расходованию бюджетных денег.

В свою очередь председатель Союза МКСО Владимир Катренко отметил, что Воронеж выбран для проведения расширенного заседания президиума Совета Союза, потому что здесь накоплен большой опыт в рамках взаимодействия власти и КСП – представителям из других регионов есть, чему поучиться.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области