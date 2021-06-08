Воронежский авиазавод приглашает на работу ответственных и увлеченных людей

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Воронежскому авиазаводу сегодня нужны трудолюбивые, целеустремленные, готовые развиваться вместе с предприятием сотрудники. Если вы когда-либо мечтали работать в сфере авиастроения, то сейчас у вас есть реальный шанс. О том, какие требования предъявляются к кандидатам, о зарплатах, социальной поддержке и коллективе рассказал директор по персоналу ПАО «ВАСО» Сергей Хлыбов.

Директор по персоналу ПАО «ВАСО» Сергей Александрович Хлыбов

- Чем сегодня живет один из крупнейших авиационных заводов России?

- ВАСО задействован во всех основных отечественных программах в области гражданского и транспортного самолетостроения. Мы полностью ведем проекты - вплоть до летных испытаний - по программам Ил-112В, Ил-96-300, Ил-96-400М. В рамках кооперации активно участвуем в строительстве модернизированной версии регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 и в других проектах. Одним словом, работа есть и её много: достаточно сказать, что только в этом году нам нужно вдвое увеличить объёмы производства по сравнению с 2020 годом. В связи с этим предстоит дополнительно набрать основных производственных рабочих - это объясняется возросшими планами производства. В целом на заводе сегодня трудится более 6 тысяч человек.

- Какие специалисты вам нужны?

- Заводу требуются активные, увлечённые, заинтересованные в карьерном росте работники. Те, кто будут не просто «ходить на работу», а станут частью большого, дружного коллектива, впитают в себя его традиции, проникнутся романтикой самолётостроения и, конечно, стоящими перед заводом целями и задачами. Есть вакансии для инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров, операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, слесарей-инструментальщиков, слесарей по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов, слесарей по изготовлению и ремонту трубопроводов, фрезеровщиков, токарей, токарей-расточников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, правильщиков вручную.

На ВАСО проводится целый ряд мероприятий, направленных на повышение престижа основных производственных специальностей, качества подготовки всех категорий работников. Представители рабочих специальностей обучаются по современным учебным программам и образовательным технологиям.

Все предложения можно изучить на официальном сайте ПАО «ВАСО» - www.vaso.ru. Также можно обратиться в отдел кадров предприятия по телефону 244-88-69.

- Взаимодействуете ли вы с учебными заведениями? Берете ребят на практику или, быть может, даже на постоянную работу?

- Если говорить о выпускниках 9 класса, то традиционно в этом направлении мы работаем с Воронежским авиационным техникумом им. Чкалова по специальностям «Производство летательных аппаратов» и «Технологии машиностроения». Для студентов организуем практику и даем возможность в последующем трудоустроиться по профессиям и должностям: инженер-технолог, инженер-конструктор, мастер контрольный, мастер производственный, а также на рабочие специальности. Если же говорить об 11-классниках, то мы столь же плодотворно сотрудничаем с Воронежским государственным техническим университетом. На предприятии можно проходить практику и вливаться в производство не только после окончания, но и во время учёбы.

Безусловно, мы заинтересованы в привлечении молодых сотрудников: с каждым годом их доля на заводе увеличивается, и сейчас она равна примерно трети. В вовлечении молодых в общественную жизнь активно участвует Совет молодежи через мероприятия по повышению профессионального уровня, культурно-массовые и спортивные мероприятий.

- А если у человека нет профильного образования?

- Здесь на помощь приходит Центр корпоративного обучения (ЦКО) ВАСО. В его структуре - учебно-производственный центр, центр оценки и развития персонала и авиационный учебный центр - единственный в России обеспечивающий повышение квалификации летных экипажей со всей страны в теории и на практике. ЦКО помогает подготовить специалистов на вакансии основных производственных рабочих: слесарь, токарь, фрезеровщик и так далее. Удивительно, но на базе Центра готовят рабочих по 125 специальностям. В среднем за год через него проходит около 1,5 тысяч человек.

Стипендия на время обучения составляет 20 тысяч рублей. Основные требования - высшее или среднее профессиональное техническое образование, знание машиностроительных чертежей, опыт работы по профессии.

- Какая зарплата полагается на вакантных должностях?

- Зарплата разная: от 20 тысяч рублей и выше. Кто-то из рабочих получает и более 100 тысяч – всё зависит от стажа, квалификации, образования, участка работы, её результатов. Мы разрабатываем систему дополнительной мотивации рабочих, которая позволит добиться их активной вовлечённости в производственный процесс и больше зарабатывать.

- Расскажите, пожалуйста, по какому графику осуществляется работа, сколько дней длится отпуск, положен ли обед... Давайте их объединим и расскажем, какие условия труда созданы для сотрудников, какие социальные гарантии предоставляются работающим на ВАСО.

- Рабочий день длится в основном с 8 до 17 с перерывом на обед. Некоторые производства работают по сменному графику. Отпуск длится стандартно 28 дней. Если это вредное производство, то дополнительный отпуск предоставляется в соответствие с Трудовым Кодексом РФ.

Госкорпорация Ростех, в которую входит и ВАСО, уделяет значительное внимание решению социальных вопросов. Поэтому на нашем заводе мы работаем над тем, что создаем условия для выполнения производственной программы, предоставляем сотрудникам социальные гарантии, улучшаем их бытовые условия.

В частности, в конце 2020 года на предприятии был принят новый Коллективный договор. В нём закреплена частичная компенсация затрат на оплату питания сотрудников в заводских столовых, стоимости путёвки в детский оздоровительный лагерь, увеличен размер ежемесячной доплаты работникам на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, предусмотрена выплата на рождение ребёнка, к юбилеям, бесплатная доставка транспортом заводчан из других районов области и многое другое.

- Какое будущее, на ваш взгляд, ждет авиазавод в ближайшие 5-10 лет?

- Перспективы завода по загрузке на сегодняшний день огромные. Нужно работать на результат, в полном объёме выполнять производственную программу, обозначенную Объединенной авиастроительной корпорацией. Одна из главных задач на ближайшее время - переход на серийное производство Ил-112В. Подтвердить нашу состоятельность и открыть перспективы новых заказов могут только качественно и в срок выполненные контракты. Будут контракты, значит у людей будет работа и уверенность в завтрашнем дне, а у страны новые самолеты - гражданские и транспортные.

Для получения более подробной информации Вы можете обращаться по телефону: 2448869

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