Правительству Воронежской области на ПМЭФ удалось договориться о сотрудничестве с целым рядом ведущих субъектов экономики

Наблюдаются позитивные тенденции в глобальной экономике. В этом году рост мирового ВВП может быть максимальным с 1970-х годов Фото: kremlin.ru

4 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ПМЭФ – первое крупное международное деловое мероприятие в нашей стране, на котором представители глобального бизнес-сообщества могут общаться вживую. Ведь с начала 2020 года из-за пандемии коронавируса встречи на многих традиционных площадках были отменены или проводились в дистанционном формате.

Наблюдаются позитивные тенденции в глобальной экономике. В этом году рост мирового ВВП может быть максимальным с 1970-х годов.

– Эксперты говорят о 6% роста. Конечно же, сказались масштабные, экстраординарные решения, принятые экономическими властями во всем мире. Практика показала, что одних традиционных мер денежно-кредитной политики для преодоления нынешнего кризиса оказалось бы недостаточно. Ключевую роль в быстром восстановлении экономики играет бюджетная политика, которая в развивающихся странах была впервые так активно поддержана центральными банками, – сказал Владимир Путин.

Российская экономика приближаются к докризисным уровням. Одна из главных побед во время пандемии заключается в том, что удалось сберечь миллионы рабочих мест и избежать резкого падения доходов. С учетом специфики регионов планируется усилить программы содействия занятости. В стране должна появиться программа поддержки трудовой молодежи, в том числе начинающих предпринимателей.

– Сработали наши решения по поддержке бизнеса, трудовых коллективов, регионов. Адресная помощь российским семьям и людям, потерявшим работу, также была востребована. Конечно, сложности в сфере занятости сохраняются. Причем мы понимаем, что такие вызовы, как относительно высокий процент безработицы среди молодежи, напряжение на отдельных региональных рынках труда, спровоцированы не только последствиями эпидемии. Мы не склонны все здесь сваливать на эпидемию, мы понимаем, что эти проблемы носят и системный характер, связаны с нерешенными структурными проблемами нашей экономики, – отметил президент.

Владимир Путин в своем выступлении говорил также о других важных аспектах жизнедеятельности России.

– Я уверен, что посылы, которые сегодня прозвучали в речи Владимира Владимировича Путина, будут способствовать увеличению инвестиций в российскую экономику со стороны как отечественного, так и зарубежного бизнеса, – прокомментировал губернатор Александр Гусев. – Прошлый год для экономики Воронежской области, как, наверное, и всех регионов, оказался непростым. Тем не менее, меры, принятые на уровне Президента, федерального Правительства и правительства области позволили нам минимизировать потери и даже выйти на экономический рост. Кризисный период показал устойчивость экономики нашего региона. И теперь у нас есть все возможности, чтобы бодрым шагом двигаться дальше. Такой оптимизм придает и Петербургский форум, где нам удалось достичь договоренностей о совместной работе с целым рядом ведущих субъектов экономической деятельности.

Так, строительство новых водоподъемных скважин в Воронеже губернатор обсудил с генеральным директором ГК «Росводоканал» Антоном Михальковым.

Александр Гусев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту, предусматривающую расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Воронежской области, в том числе импортозамещающей, в интересах энергетической компании.

Кроме того, удалось обсудить взаимодействие между нашим регионом и Республикой Беларусь.