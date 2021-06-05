«Росводоканал» может построить новые водоподъемные скважины в Воронеже

Под управлением «Росводоканала» в областном центре на основе концессионного соглашения работает «РВК-Воронеж»

Строительство новых водоподъемных скважин в Воронеже 4 июня обсудил губернатор нашего региона Александр Гусев с генеральным директором ГК «Росводоканал» Антоном Михальковым в рамках Петербургского международного экономического форума.

– Водопроводное хозяйство Воронежа – это сложная и высокотехнологичная система. От того, насколько качественно она функционирует, зависят безопасность и комфорт жителей областного центра. В целом, в 2021 году из бюджетов всех уровней будет направлено более 1 млрд 240 млн рублей на модернизацию водоснабжения и водоотведения в Воронежской области. Благодаря этому более 50 тысяч жителей региона будут обеспечены чистой питьевой водой. Мы продолжаем выполнять четкую задачу – обеспечить всех жителей региона качественной водой, – прокомментировал Александр Гусев.

Под управлением «Росводоканала» в областном центре на основе концессионного соглашения работает «РВК-Воронеж». Предприятие обслуживает водопроводные сети протяженностью 1446,3 километра и обеспечивает питьевой водой более 800 тысяч горожан.

С водоканалом также работают свыше 8,5 тысячи юридических лиц, УК, ТСЖ, организаций и предприятий различных форм собственности. В отличие от Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других крупных российских городов Воронеж снабжается водой не из поверхностных источников, а из разведанных залежей подземных вод. Водопроводное хозяйство города включает восемь групповых водозаборов, на которых расположена 271 артезианская скважина.

Во время встречи Александр Гусев и Антон Михальков беседовали не только о развитии систем водоснабжения и водоотведения Воронежа или о модернизации коммунальной инфраструктуры областного центра, но и о возможном участии «Росводоканала» в реконструкции Петровской набережной.

Напомним, до этого заинтересованность в реконструкции набережной Воронежа на форуме выразил председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

– Мы хотим перейти к активной фазе реализации проекта. Необходимо просчитать объемы по инженерной инфраструктуре и приступать к активным действиям. Концептуально уже понимание есть, нужно определяться по объектам, – рассказывал ранее о предстоящих работах на Петровской набережной Александр Гусев.