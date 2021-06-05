«Газпром» заинтересован в высокотехнологичной продукции из Воронежской области

4 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Гусев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту

Высокотехнологичную продукцию воронежских предприятий планируют чаще использовать на объектах «Газпрома». Образцы оборудования и материалов из нашего региона, которые успешно пройдут сертификацию, будут включены в специальный реестр энергетической компании. Это, можно сказать, «пропуск» для дальнейшего использования продукции в конкретных целей.

4 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Гусев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту, предусматривающую как раз расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Воронежской области, в том числе импортозамещающей, в интересах энергетической компании. Подписанный сегодня документ продлевает до 2023 года сотрудничество, которое началось еще в 2014 году.

Дорожная карта поможет увеличить объемы выпуска высокотехнологичного оборудования, повысить региональный научно-технический и промышленный потенциал, а также освоить новые производства в Воронежской области.