В воронежской Усманке искупались слоны

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это не мираж и не иллюзия! 4 июня в воронежской Усманке в лесу под Сомово два часа бултыхались слоны. Два десятка воронежцев лично видели, как два грациозных слоника прошли по лесной тропинке, спустились к речке, пускали фонтаны и трубили от радости. Потом возвращались на берег, принимали песочные «ванны», щипали траву, снова делали заплыв. И так несколько раз. И детвора, и взрослые, наблюдавшая за необычным моционом с берега, были в восторге. Слоны тоже. Вернее, слонихи – Претти и Марго.

Животные ни откуда не сбежали. Купание им устроил дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов. В летний сезон укротитель постоянно радует своих подопечных водными процедурами в городах, где проходят гастроли.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- У нас такие купания - постоянная практика летом, это своеобразные выходные для животных - как для людей отпуск. Положительные эмоции, нахождение в природе, слоны любят жару, любят плескаться, - рассказал «Комсомолке» дрессировщик. - Мы стараемся не афишировать, когда вывозим слонов на водоем, а то в одном из городов местные маршрутчики стали делать на нас бизнес: написали на бортах маршруток «Купание и кормление слонов».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Претти и Марго приехали на гастроли в Воронеж с программой «Девочка и слон». Они стартуют в цирке 12 июня. Зрители увидят не просто шоу – синтез театра и цирка. Представление поставили по мотивам рассказа Куприна «Слон» лауреат театральной премии «Золотая маска» Юрий Квитковский и детский режиссер-сказочник Полина Стружкова, чьи спектакли не раз показывали воронежцам на фестивале «Маршак».