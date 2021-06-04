«Ребенок должен научиться мыслить вне шаблонов»: что может дать частная школа в Воронеже?

Фото: Областной Дом журналистов

Тот формат выпускника школы, который был актуален еще 10-20 лет назад, уже устарел. Ребенок, выходя из учебного заведения, попадает в мир, в котором, порой, не может найти точку опоры. Одних академических навыков не всегда достаточно, чтобы добиться успеха в реальном деле. Поэтому в наши дни выпускнику важно уметь самостоятельно разрабатывать стратегию по решению любой проблемной ситуации.

Насколько традиционная школа способна справляться с подобными вызовами? Что могут предложить частные учебные заведения? И какие выпускники школ востребованы сегодня в вузах? Вопросы современного образования эксперты обсудили 3 июня в Доме журналистов.

Фото: Областной Дом журналистов

Насколько обычная школа адаптирована к современным условиям?

Традиционную систему образования часто называют инертной. Считается, что она не так быстро успевает за теми изменениями, что происходят в мире, а их скорость очень велика.

- Система образования пытается вовремя реагировать на все вызовы общества, в том числе и на требования к выпускнику средней школы. Если говорить о муниципальных школах, то здесь работает выстроенная система. Большое внимание уделяется подготовке и повышению квалификации педагогов. Нам важно, чтобы дети чувствовали свою востребованности и им было интересно учиться, - отмечает начальник отдела организации предоставления общего образования департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Оксана Кузнецова

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий уверен, что качество подготовки в современных воронежских школа - достойное - в сравнении с другими регионами России. Однако в последние годы старшеклассники буквально заточены на те предметы, по которым будут сдавать ЕГЭ. Поэтому происходит некое сужение кругозора и знаний.

Фото: Областной Дом журналистов

- Все дети по-своему талантливы. Но с ними нужно серьезно заниматься, в том числе используя современные технологии в педагогике. Если рассматривать текущую ситуацию, то на качество поступления в вузы существенно повлияла ситуация с пандемией. Дистанционные формы обучения, по моему мнению, ведут к снижению качества подготовки. Отсутствие надлежащего контроля приводит к демотивации учащихся. Конечно, мы не уйдем от цифровизации как в средней, так и в высшей школе - мы будем использовать смешанные форматы. Но качественная подготовка и школьников, и студентов невозможна, если наставник не передает свой жизненный опыт, если ученики не приходят в свое учебное заведение, которое является местом силы - именно там передается культурный код, - поднял важную проблему Дмитрий Ендовицкий.

Как создать у ребенка запрос на образование?

В доме № 43 по улице 9 Января, бывшей усадьбе купца Харина, осенью планируют открыть АНОО «Частная школа «Вектор». В мае этого года получен статус автономной некоммерческой общеобразовательной организации, сейчас идет процесс лицензирования образовательной деятельности. И, как говорят сами представители учебного заведения, в этой школе нет ни стен, ни оценок. Как же тогда устроен образовательный процесс?

- Образовательный процесс строится вокруг личности ребенка. Учитель является проводником. Педагоги-психологи показывают детям те «двери» в этой жизни, которые они могут выбрать для себя. Подбор наставников в такой системе - это самый сложный вопрос. Мы ищем таких учителей, которые обладают навыком метапредметности, чтобы уроки раскрывали полную картину мира, - рассказывает директор АНОО «Частная школа «Вектор» Ирина Санникова.

Фото: Областной Дом журналистов

Отсутствие оценок в школе - шок для многих родителей и большой вызов для школы. Однако, как говорит Ирина Санникова, в «Векторе» будут обсуждать с мамами и папами каждый шаг в образовательном процессе. И оценки, как форма отчетности, тоже будут, но их не станут использовать для «запугивания» учащихся.

- 25 лет я наблюдаю, что происходит с ребятами при их взрослении, как складывает их жизненный путь. Для меня крайне важно, чтобы преподаватели смотрели на то время, в котором будут жить наши дети. Нужно отвечать на запросы будущего. Скорость развития современного общества огромна. Происходит повсеместная цифровизация. Это говорит о тех рабочих местах, которые будут вакантны, когда вырастут сегодняшние дети. Поэтому важно развивать умение человека работать вне алгоритмов. То, как сегодня идут процессы в стандартной школе, - это на 90% реализация определенных схем. Получается, что, выходя из школы, а потом зачастую и из вуза, ребенок готов реализовывать определенную последовательность действий. Когда же возникает момент, когда необходимо что-то решить самостоятельно, то такой выпускник сталкивается с огромными проблемами, - подчеркивает директор АНО «Молодежный институт социальных программ», координатор образовательных проектов ВРОДО «Искра» Наталия Киреченкова.

Когда мы смотрим на реалии, которые есть сегодня в традиционной школе, то видим, что развитием критического и креативного мышления, умением работать в команде, развитием коммуникативных навыков по больше мере там не занимаются.

- Государство проверяет традиционную школу по тому, как будут сданы ЕГЭ - это, пожалуй, один из главных критериев. Образование же должно стать продуктивным. Продукт - это то, что научился создавать в процессе своей учебы молодой человек. Необходима значимость в деятельности. Невозможно говорить о продуктивности образования, если школа закрыта от мира. Нужно общение с внешним видом, - говорит Наталия Киреченкова.